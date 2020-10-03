美國大選、特朗普確診COVID-19、新冠疫苗價格、12港人潛逃案與本周更多重要故事

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普在登機前向在場人員揮手致意，但沒有停下來發表講話。

2020年10月的第一周，美國大選已經進入最後衝刺階段。白宮周五宣佈，美國總統特朗普因確診感染COVID-19新型冠狀病毒被移送至醫院，他目前出現"輕微症狀"。特朗普則發佈視頻，表示他與夫人身體情況良好。

在本周舉行的美國總統大選首場電視辯論中，現任總統特朗普和民主黨候選人拜登大打嘴仗，在新冠疫情、經濟等話題多次交鋒。

全球經濟因為新冠病毒停滯，民眾期待已久的疫苗初步定價在逐步揭曉。中美兩國的疫苗定價和民眾可負擔程度比較成為互聯網上熱議的話題。

在兩岸三地，中國深圳市鹽田區人民檢察院周三（9月30日）通報，批准逮捕12名涉嫌一個多月前潛逃台灣途中而被中國當局截獲的香港居民。台灣藝人歐陽娜娜與張韶涵登上中國大陸國慶晚會，引發兩岸熱議。

2020年也是作家張愛玲的百年誕辰，BBC中文尋訪她在香港大學的遺物，採訪對她深有研究的導演和學者，試圖解讀這位文壇巨匠的時代意義。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普周五被移送至馬里蘭州的沃爾特·里德國家軍事醫療中心。直升機短途飛行時間大約10分鐘。

特朗普總統周五（10月2日）在推特上宣佈，他與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）經檢測確診感染COVID-19新型冠狀病毒，正接受隔離，消息震驚全球。周五當天，特朗普被移送至馬里蘭州的沃爾特·里德國家軍事醫療中心接受治療。

特朗普會錯過哪些競選活動？如果特朗普總統喪失行為能力，將會如何？大選會被推遲嗎？

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美國總統特朗普和挑戰者拜登周二（9月29日）在首場總統選舉辯論碰頭，被形容為近年最混亂和有火藥味的選舉辯論。兩人在辯論期間多次憤怒地叫罵，又互相就新冠肺炎疫情、白人至上主義和經濟等議題互相批評。

這次辯論的焦點主要集中在六個部分：兩人過往的政績、最高法院大法官任命問題、新冠肺炎疫情、種族問題、選舉的公正性和經濟。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美總統大選：首場辯論淪為口水戰，「閉嘴，伙計！ 」

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中國目前有三款已經在進行臨牀三期的疫苗，一款由中國軍方和康希諾生物公司研發；另一款是由中國國藥集團和中國疾控病毒所研發的滅活疫苗，最後一款則由中國醫科院和科興中維生物共同研發的滅活疫苗。

除了本土研發外，美國政府亦在全球訂購疫苗，並以"政府協議價"鎖定疫苗採購，以期供部分民眾免費接種。中國目前沒有從國外訂購疫苗的公開信息，也不知道中國自產疫苗是否讓本國民眾大規模免費接種。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 12名被捕港人家屬到中聯辦外請願。

中國深圳市鹽田區人民檢察院周三（30日）通報，批准逮捕12名涉嫌一個多月前潛逃台灣途中而被中國當局截獲的香港居民。兩人涉嫌組織他人偷越邊境罪，其餘10人則涉及偷越邊境罪。

香港民主陣營包括身在議會的傳統民主派和新冒起的抗爭派，近期均試圖把焦點放在這12名香港嫌疑人身上，協助他們的家屬發聲，尋求香港各界和國際關注。他們認為，12名嫌疑人在大陸體制下不能夠獲得公平審訊，希望香港特區政府從中斡旋，把他們帶返香港受審，但港府已表明案件會由大陸的司法機關解決。

圖像來源，VCG/Getty Images 圖像加註文字， 台灣藝人歐陽娜娜

近日，中國中央電視台公布十一國慶晚會演出名單，台灣藝人歐陽娜娜將登台合唱《我的祖國》，台灣歌手張韶涵也將演唱抗疫歌曲。而台灣文化部表示，陸委會將調查這些行為是否違反台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，引發兩岸熱議。

圖像來源，宋以朗、宋元琳 經皇冠文化集團授權 圖像加註文字， 張愛玲（1920-1995）

2020年是作家張愛玲（1920-1995）的百年誕辰。作為華語文壇最重要的作家之一， 張愛玲的作品的影響力在她去世之後並未消散，甚至更廣。

全球各地作家、學者以及導演對她作品的不斷改編，臨摹以及評論從未間斷。有分析稱，張愛玲是當代文壇的超級巨星，過世25年來，任何新發現的遺稿仍震撼著文化界。

而張愛玲在香港的生活經驗，也被認為是她後來回到上海後，能夠以獨樹一格的語言及故事書寫戰爭與人性的重要資源。

圖像來源，Lamu 圖像加註文字， 今年30歲的拉姆在視頻社交媒體抖音上頗受歡迎，她有數十萬粉絲。