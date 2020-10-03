印度兩名女子疑被強姦致死 引發民眾譴責抗議

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度最近連續報告兩宗疑似強姦致死案，在社交媒體上引發民眾震驚與譴責，也引發了街頭抗議。

印度最近連續報告兩宗疑似強姦致死案，在社交媒體上引發民眾震驚與譴責，也引發了街頭抗議。

這兩起案件都發生在印度北方邦，第一宗案件中，一名19歲的達利特少女據稱被高種姓階層男性輪姦後死亡。第二宗案件中，受害者的母親對BBC表示，22歲的女兒去當地一所學校申請入學後，被拖進了一輛汽車強姦，送醫後不治。

達利特人在印度種姓制度中處於底層，儘管有法律保護，但他們仍然面臨廣泛歧視。

兩宗案件

第一起案件中受害者受重傷，在醫院搶救兩周後，於周二（9月29日）在德里一家醫院去世。

警方周四（10月1日）表示，根據法醫報告，第一名受害者沒有被強姦。但德里一家醫院在接收受害者時記錄，她在9月14日被強姦和勒死。

這名女子的家人也稱，她被強姦了。她的母親對媒體說，她發現女兒赤身裸體地躺在田裏，流血不止，傷勢嚴重。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 示威者走上首都德里的街頭抗議。

第二名受害者也在周二死亡，事件在社交媒體上引發對性侵和種姓暴力的譴責後，印度國家媒體在周四報道了事件。

第一起案件發生在北方邦哈特拉斯（Hathras），第二起則發生在該邦巴爾拉姆普爾（Balrampur）。達利特是印度的賤民階級，一直遭受來自高種姓印度人的公開羞辱和攻擊。

受害者母親指控

第二宗案件受害者的母親對BBC表示，周二晚上女兒沒有按正常時間回家時，家裏人開始恐慌。她說，女兒周二早上去了附近一所學校申請入學。當她回家時，四五名男子攔住了她，把她強行塞進車裏。

受害者母親稱，這些男子在強姦女兒之前給她下了藥，「他們打斷了我女兒的腿，弄斷了她的腰，」她稱這些男子把女兒送上了一輛人力車送她回家。

「當她到家時，看起來很虛弱，女兒不能說話，也站不起來。我們問她發生了什麼，她答不上來，」她說。

十分鐘後，受害者稱胃部有「燒灼感」，她的家人迅速把她送到醫院。

「因為她的病情十分嚴重，醫生讓我們把她送到城裏的一家大醫院，但她在去醫院的路上去世了，」受害者母親說。

「雖然官員們沒有確認受害者是否被強姦，但他們也沒有否認受害者家人的指控，」當地記者米什拉（Saurabh Mishra）說。

外界反應

兩起事件在社交媒體上引發了激烈反應，北方邦前任首席部長、印度社會黨領導人亞達夫（Akhilesh Yadav）猛烈抨擊執政的印度人民黨政府。

亞達夫發推文稱：「在哈特拉斯（事件）後，另一名女性在巴爾拉姆普爾被輪姦並且遭到殘忍對待，「他指政府應該對事件作出迅速反應。

在推特上，這起事件成為熱門討論話題，政治領袖們和印度人髮表了數千條推文譴責。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 加爾各答也爆發了針對北方邦哈特拉斯疑似強姦致死案的抗議活動

第一起案件也繼續在社交媒體和新聞中受到廣泛關注。印度當局實施了第144條法令，意味著不能有超過4人聚集，這是經常被用來遏制抗議活動的措施。

還有一些令人震驚的圖片和視頻顯示，數百名印度社會黨的工作人員被警方圍捕和拘留。

周三早些時候，因為死者家屬指控警方未經允許將死者遺體火化，活動人士譴責警方。哈特拉斯和包括德里在內的其他城市都爆發了抗議活動。但是一名地區高級官員否認指控，稱已經獲得了家屬同意。