白俄羅斯危機：歐洲施壓改變政權遭遇普京阻撓

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 俄羅斯總統普京承諾，一旦白俄羅斯危機惡化，將對白俄羅斯提供安全幫助

被媒體稱為「歐洲最後的獨裁者」的白俄羅斯總統盧卡申科受到來自西方越來越大的壓力，與此同時俄羅斯要竭力阻止白俄羅斯這個重要盟友在「顏色革命」中倒下。

周二（9月29日）英國宣佈制裁盧卡申科和多名政府高官，他們被指在8月總統選舉中舞弊，壓制街頭抗議。經過兩國協調，加拿大也同時宣佈對白俄羅斯總統的制裁。

英國和加拿大的制裁措施包括旅行禁令，凍結高級官員資產。盧卡申科的長子、國家安全顧問維克多和總統幕僚長謝爾蓋延科（Igor Sergeenko）都被列入制裁名單。

與此同時，歐盟也表示將對白俄羅斯施加制裁。歐盟已經明確表態不承認盧卡申科為白俄羅斯總統。隨後，法國總統馬克龍在會見白俄斯反對派領袖後呼籲白俄羅斯和平移交權力。

在白俄羅斯大選後，立陶宛和波蘭是率先施加壓力的歐盟國家，他們都大力支持白俄羅斯的抗議。

英國《衛報》報道說，還不清楚是否美國會採取同樣的制裁措施。

改變政權壓力

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 周二法國總統馬科龍訪問立陶宛時同季哈諾夫斯卡婭會面，似乎是歐盟正式承認她作為白俄羅斯合法領導人的前奏

法國總統馬克龍還表示，德國總理默克爾和歐洲理事會主席米歇爾會「推動」白俄羅斯接受調停。

路透社報道說，白俄羅斯反對派領導人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）下周將從立陶宛前往柏林，可能會和德國總理默克爾會面。

周二法國總統馬克龍在訪問立陶宛時同季哈諾夫斯卡婭會面，似乎是歐盟正式承認她作為白俄羅斯合法領導人的前奏。

會見後季哈諾夫斯卡婭說，馬克龍承諾要幫助同白俄羅斯談判，爭取釋放被囚禁者。據季哈諾夫斯卡婭透露，馬克龍說「時間很重要/緊迫，因為許多人在專制政權下受苦，很多人被關押，他會盡一切努力幫助政治犯獲釋」。

馬克龍曾表示過要同俄羅斯總統普京緩和關係，但是普京支持盧卡申科令馬克龍的建議難以實行。

普京的重要盟友

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 季哈諾夫斯卡婭說，馬克龍承諾要幫助同白俄羅斯談判，爭取釋放被囚禁者

周二克里姆林宮發言人說，馬克龍在立陶宛同反對派領導人的會面不過是「法國總統同一名白俄羅斯公民」會面。

白俄羅斯總統盧卡申科一直得到俄羅斯的支持。俄羅斯承諾，一旦白俄羅斯危機惡化，將對白俄羅斯提供安全幫助。

俄羅斯總統普京在電視講話中對馬克龍最近的表態作出批評，普京說白俄羅斯在大選後「受到前所未有的外部壓力，局勢困難」。但他重申了莫斯科同白俄羅斯「永恆的，經受住考驗的」關係。

處於北約國家和俄羅斯之間的白俄羅斯對於莫斯科具有重要的軍事戰略意義。另外在經濟上，白俄羅斯是俄羅斯向東歐和中歐國家輸送石油天然氣管道的必經之地。

普京曾經在電視上說，他已經凖備好了警察預備役部隊在必要的時候對白俄羅斯進行干預。因此一些觀察認為在白俄羅斯危機惡化的時候，俄羅斯可能會像當初武力介入烏克蘭東部的俄語地區一樣，不惜對白俄羅斯採取某種形式的武力干涉。

「顏色革命」新熱點

8月9日白俄羅斯選舉中，白俄羅斯總統盧卡申科宣佈選舉獲勝，獲得第六次連任。之後白俄羅斯發生大規模街頭抗議。 盧卡申科指責西方國家和北約國家支持反對派抗議，試圖在白俄羅斯製造混亂。

盧卡申科聲稱在選舉中得到80%的壓倒性多數選票，但反對派候選人季哈諾夫斯卡婭聲稱她在60-70%的選區獲勝，但那些地方沒有進行正常的計票。

在白俄羅斯選舉前，盧卡申科同普京的關係一度出現爭端。當時白俄羅斯指責俄羅斯派遣僱傭兵去白俄羅斯，陰謀同反對派一起製造混亂。

俄羅斯總統普京長期以來一直努力加強俄羅斯同白俄羅斯的聯合，即兩國建立一個「聯盟國家」，進一步加強軍事和經濟一體化。

白俄羅斯總統盧卡申科把反對派抗議稱作「顏色革命」，他說抗議者正在複製顏色革命模式，在外國勢力支持下，激化國內政治緊張，達到推翻政府的目的。

俄羅斯外交部在9月初曾指責波蘭資助白俄羅斯反對派，衝在「歐盟不友好政策的前沿」。