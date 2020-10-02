BBC事實核查：如果特朗普無法履職會發生什麼？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 目前特朗普只是「輕微症狀」

特朗普周五（10月2日）在Twitter上宣佈，他與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）經檢測確診感染COVID-19新型冠狀病毒，正接受隔離。

目前特朗普只是「輕微症狀」，但如果特朗普病情加重、無法履職，美國憲法是這樣規定的：

憲法第25修正案允許總統將權力移交給副總統。

這就意味著，現任副總統彭斯將成為美國代總統，直到特朗普康復、返回總統職位。

美國前總統里根、小布什執政期間都曾出現過這樣的狀況。

如果總統健康狀況過於糟糕、無法移交權力，內閣和副總統可以宣佈，總統無法繼續履職，彭斯將接任。

如果彭斯也無法履職，根據美國《總統繼任法案》，下一個順位接替的是現任眾議院議長佩洛西（民主黨人）。不過憲政專家說，這樣的權力移交將引起法律爭執。

如果佩洛西不願意、或者不能夠接任，那麼，總統職位將臨時移交給一名資深共和黨參議員，現在的人選是今年87歲的查爾斯·格雷斯利（Charles Grassley）。不過幾乎肯定，這也會遇到法律挑戰。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠肺炎如何影響我們的身體

大選會被推遲嗎？

總統特朗普新冠檢測陽性之後的隔離期肯定會影響到他大選之前的競選。

所以，有人提出疑問，大選有沒有被推遲的可能？如果被推遲，有哪些程序？

根據美國法律規定，大選每四年一屆、在11月第一個星期一之後的星期二舉行，今年是11月3日。

改變這個日期需要由美國立法者、而不是總統的決定。

改變大選日期，需要在參、眾兩院獲得多數票的支持。這可能性不大，因為也要需要通過民主黨控制的眾議院。

就算大選日期改變了，美國憲法規定總統任期只有四年。因此，特朗普政府的執政期在2021年1月20日自動結束。

改變這個日期，前提是修改美國憲法。

修憲必須獲得參眾兩院三分之二議員的支持，或者由三分之二州的議會提出、然後獲得四分之三州議會的批准。