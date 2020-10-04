特朗普：我會很快復出，未來幾天是「真正考驗」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 視頻裏的特朗普沒有打領帶。

美國總統特朗普（Donald Trump）周六（10月4日）表示，他情況良好，但未來幾天將是「真正考驗」。他說相信自己能很快復出。

在因確診新冠肺炎被送入醫院治療的第二夜，特朗普於美國時間周六晚間在推特上發佈一段視頻，視頻中作出如上表述。而在此之前，白宮多名人員在當天對他的健康狀況發表了不同評論。

特朗普在位於沃爾特·里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）的套房中錄製了一段4分鐘長的視頻，他在視頻中看上去有些疲憊，但表示自己感覺「好多了」。

「在接下來的幾天時間內，我才想那是真正的考驗，所以我們會觀察接下來兩天會發生什麼，」特朗普面向鏡頭說。

視頻中特朗普身穿西裝外套與白色襯衣，沒有打領帶。他向沃爾特·里德國家軍事醫療中心的醫生與護士們表達了感謝。

「我來這裏的時候感覺不是太好，現在我好多了，」他說。

他還表示想要重回競選軌道。他將在11月3日的美國大選中對陣民主黨總統候選人喬·拜登（Joe Biden）。

特朗普於美國時間周五凌晨宣佈，自己的新冠肺炎檢測結果呈陽性。這打亂了他的競選活動，同時也給他對最高法院大法官的提名帶來了不確定性。

特朗普發佈視頻前的混亂信息

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普還發佈了一張在醫院身著便裝的照片。

特朗普確診新冠病毒引發了公眾的極大關注。在特朗普周六發表視頻前，白宮不同官員對他的健康狀況發表了不同言論，使得外界無法凖確知曉特朗普病情的嚴重程度。

白宮醫療團隊的多名醫生在周六早間表示，特朗普的情況正在改善，而他已經在談論重回白宮。一名醫生表示，特朗普對他們稱，「我覺得我今天就可以走出這裏了。」

但在數分鐘後，白宮幕僚長馬克·梅多斯（Mark Meadows）向記者們表示，特朗普在過去24小時的生命體徵「非常讓人擔憂」，接下來的48小時將至關重要，眼下的特朗普仍未處於全面恢復狀態。

據路透社報道，梅多斯向記者作出上述表述時要求自己的身份不被曝光，但在新聞發表後，梅多斯改口稱，特朗普情況「很好」，且「醫生們對他的生命體徵非常滿意」。

路透社援引一名要求匿名的特朗普顧問表示，特朗普對梅多斯最初的發言感到不滿。

另一名消息人士向記者表示，特朗普在入院前曾輸氧。而在讓特朗普住院的決定作出之前，他出現呼吸困難症狀，且血氧含量下降。

白宮醫生肖恩·康利（Sean Conley）周六白天在沃爾特·里德國家軍事醫療中心外向記者表示，特朗普沒有出現過呼吸困難的情況，在抵達沃爾特·里德醫院後沒有輸過氧，且已經連續24小時沒有發燒。

「整個團隊和我對總統的進展感到極其開心，」康利在記者會上表示。

康利在記者會上拒絶就特朗普的可能出院日期作答。周六晚上他發表聲明稱，特朗普目前「尚未走出困境」，但他對特朗普的情況感到「謹慎樂觀」。

特朗普的醫療團隊在周六晚間表示，特朗普已經服用第二劑瑞德西韋，他在周六下午將大部分時間用於「執行公務，且在病房內的移動毫無問題」。

特朗普今年74歲，由於他是男性且被歸類為肥胖，他屬於新冠肺炎的高風險人群。目前他在接受試驗性的雞尾酒療法，且同時服用藥物瑞德西韋。

「今天的情況是奇怪的，醫生們這樣說，白宮信源那樣說，而且雙方都在事後修改自己的說法。這種現象只能加深這個政府的信譽問題，」弗吉尼亞大學政治分析人士康迪克（Kyle Kondik）表示。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 10月3日，特朗普的支持者在醫院外舉行集會。

特朗普與拜登的競選活動現狀

「我認為我會很快回來，我期待以這場競選開始的方式完成競選之旅，」特朗普在推特上表示。

特朗普的競選團隊周六稱，在特朗普可以重回競選軌道前，該團隊將「全速」前進。

該團隊呼籲，希望目前特朗普的兒子小特朗普（Donald Trump Jr）、埃里克·特朗普（Eric Trump）及副總統彭斯（Mike Pence）等高級「代理人」可以「將競選活動向前推進」。

一名特朗普團隊發言人向福克斯新聞（Fox News，霍氏新聞）表示，他們將於周一（10月5日）舉行首場網絡集會。

美國時間10月7日（周三），彭斯將與民主黨副總統提名人選卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris）舉行首場辯論。

與此同時，特朗普的對手、民主黨人拜登的競選活動已經恢復，他已在本周六舉行一場網絡活動。

在周六的活動上，拜登向特朗普表達了希望他痊癒的祝願，但同時大力抨擊特朗普對於疫情的應對。他稱特朗普的應對方式「不合情理」，還對特朗普在今年夏天提到新冠死亡率時作出的「事情就是這個樣子了」（it is what it is）的表態進行了批評。

「這是我整個職業生涯中遇到過的最卑鄙的事情之一，」拜登稱。

拜登在周五的檢測結果呈陰性，他表示自己將在周日接受下一次檢測。

「我是在以民主黨人的身份參加競選，但我將成為一名美國總統，」拜登周六在推特上表示。「不管你是不是投票給我，我都將代表你。」

美國兩黨及白宮政要最新檢測結果

到目前為止（10月3日），白宮工作人員及特朗普密切接觸者已公布的絶大多數檢測結果都是陰性。沒有人能確定誰是這些美國主要政治人物及其親屬中最先感染新冠病毒者，或是誰將病毒傳染給誰，或在何處感染該病毒。

陰性測試通常意味著一個人沒有受到新冠病毒感染。

但是，測試凖確性可能會因情況有所不同。具體取決於疾病過程中何時採集樣本，並且在接觸感染者不久後採集的樣本可能無法提供凖確的結果。

特朗普接觸者檢測結果陽性名單：