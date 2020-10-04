滑稽寵物攝影比賽：比比看誰最逗樂誰最萌

圖像來源，John Carelli/Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards 圖像加註文字， 「媽媽，快看，我在水上走！」

看完這些照片後，請捫心自問，是不是產生了養寵物的念頭（如果還沒有的話）。

這些是今年滑稽寵物攝影獎（Comedy Pet Photography Award）決賽入圍作品。這個獎每年舉辦一次。

我們來看看誰最可愛，誰最逗樂。

戲精女王

圖像來源，Anne Lindner/Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards 圖像加註文字， 我是獅子......兔。叫她戲精女王也未嘗不可。攝影：德國，安妮·林德納（Anne Lindner）

林德納按下快門時，這只獅子兔正在暢快淋灕地打哈欠。她說：「世界上幾乎沒有比看著獅子兔打哈欠更美妙的事了。」

這個攝影比賽對全世界所有寵物主人開放，不限經驗。除了交一筆小小的參賽費，唯一限制是拍照時不能給寵物穿衣戴帽，也不可以給寵物戴眼鏡。

餅乾桶口

圖像來源，Candice S/Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards 圖像加註文字， 我就看看，聞著挺香的。狗狗注視餅乾的表情被主人藏在那裏偷拍的手機拍錄下來了，很誠實。

當然，主人偷拍不太厚道，但最後還是給汪汪留了面子，沒有透露它的自我控制能力有多強（弱）。

攝影比賽的獲獎者可以拿到3千英鎊獎金。比賽抽得的款項會捐給英國動物保護慈善機構藍十字（Blue Cross）。

舞姿曼妙

圖像來源，Ian McConnell/Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards 圖像加註文字， 這只名叫埃德蒙的威爾士貓咪舞姿曼妙，主人伊恩·麥康納爾（Ian McConnell）抓拍技術也不差

顯然，埃德蒙具有出眾的表演天才。如果埋沒就可惜了。

放鬆 一下

圖像來源，Robert Prat/Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards 圖像加註文字， 這只山羊跟主人羅伯特·普拉特（Robert Prat）住在西班牙，它住後院。

沒啥可瞅的，就是一隻生活安逸的山羊在自己家後院吊牀上打發時間，嘴裏也沒閒著，嚼幾片樹葉，省得無聊。

坐穩咯！

圖像來源，Karen Hoglund/Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards 圖像加註文字， 駕駛座上的是丹尼，後座上那位叫蓋碧。很淡定的樣子。主人凱倫·霍格倫德（Karen Hoglund ）把車借給它們去兜風了？

我們幾乎可以肯定，丹尼沒有駕照。而且車子也不像在動的樣子。它們住在美國。

霍格倫德女士也不保密：「車上有人，是我丈夫蹲在後座牽著狗繩呢。照片上看不到。」

自我隔離

圖像來源，Ilana Rose/Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards 圖像加註文字， 澳大利亞防疫隔離時，狗狗維茲拉也不能出門了，只好在窗簾後面看世界

維茲拉的主人伊拉娜·羅斯（Ilana Rose）說：「我們大家的心情都一樣，就是維茲拉這樣。」

喜笑顏開

圖像來源，Daniel Szumil/Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards 圖像加註文字， 太開心啦，哈哈哈哈！丹尼爾·祖米拉斯（Daniel Szumilas）鏡頭前的這匹馬不知道為什麼那麼喜笑顏開。

祖米拉斯看到這匹馬衝他大笑，趕緊拍了張快照，他說，然後趕緊回到自己車上照了照鏡子，怕自己臉上有什麼東西惹得馬那麼開心。

攝影比賽評選結果11月19日揭曉。

「呀.....!!!"

圖像來源，Elke V/Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards 圖像加註文字， 這條西班牙獵犬可能是被松鼠驚嚇到了，這表情就被主人埃爾克·沃格桑（Elke Volgelsang）定格了。它的名字叫麵條。

麵條（Noodles）8個月大的時候被人從西班牙一個流浪狗收容所救出來，帶到德國。

沃格桑說：」她可會逗樂了，有時候興致勃勃卻笨手笨腳，好奇、活潑、友善、開明，特別搞笑，像個滑稽演員。「