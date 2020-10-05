特朗普因新冠入院，批評與質疑聲中其支持者依然說「我們愛他」

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「我們愛特朗普！」 「再來四年！」 「永遠的特朗普！」 支持者們聚集在美國總統接受治療的美國沃爾特·里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）門外，大喊大叫。

美國時間周日晚（10月4日）特朗普坐車短暫離開醫院，車經過人群時，他向人群揮手致謝：支持者們的付出得到回報。此前支持者同BBC記者迪塞克科（Lebo Diseko）分享為什麼他們待在醫院外很重要。

隨著過往汽車和卡車的鳴笛支持，歡呼聲從戴MAGA（Make America Great Again/讓美國再次偉大）帽和揮舞著「特朗普彭斯2020」旗幟的人群傳來。人群呼聲似乎每小時都在升高，與此同時世界各地的媒體都在馬路旁報道。

一群汽車和卡車在鳴笛，揮舞著美國國旗的人浪從跟我們身邊走過。

「這就像足球賽賽後的慶功遊行！」我同事說。

離特朗普醫療團隊宣佈他的健康狀況有所改善並稱希望其周一能回白宮的消息只有幾小時。消息一出，人群及車輛數量都在穩步增長。

圖像加註文字， 芭芭拉和朋友萬吉。

支持者的呼聲

「我們為他的健康歡呼，」一位叫芭芭拉（Barbara）的非裔美國人支持者說， 「我們希望他盡快回來，所以我們在這裏告訴他，我們愛他，我們正在為他祈禱，美國需要他。」

「美國和世界（需要他）！」芭芭拉的朋友萬吉（Wanji）加入對話，她說總統的批評者因其代表基督徒正迫害他： 「他一直承受著所有（來自）美國和世界的壓力。」她補充說，他的病只表明這個國家病了，就像他一樣美國正在康復。

他們說沒人能像特朗普一樣為非裔美國人做那麼多。站在他們旁邊的一位拉丁裔的支持者也有同感。

這位叫毛裏奧（Maurio）拉丁裔男子揮舞著兩面旗，一面藍色，另一麵粉紅色是妻子的。 毛裏奧說：「我非常感謝這位好總統，他為西班牙人民做了很多事情。」

再往前走遇到的是一對夫婦，他們從美國亞利桑那州飛來。他們大約飛行2400英里的旅程，花了四個多小時來到這裏。丹尼·卡洛爾（Danny Carroll）說：「我們100％支持我們的總統。」他補充說，如果需要去更遠的地方支持特朗普，他們願意。

「那是我們的總統-我們站在一起，在他眼裏我們都很珍貴。」

毛裏奧的妻子珍妮（Jeanie）說，她並不總是喜歡總統表達自己的方式，但她讚賞總統的表現。她說他們經常開車穿越美國，六年前，美國經濟瀕臨死亡，但現在特朗普把活力帶回來了。他們計劃待到特朗普回到白宮後再長途跋涉回家。

有孩子的家庭和老人一起參加這場送祝福的活動。特朗普知道他們在那裏，並以出乎意料的現身方式回饋他們。支持者和特朗普互相感謝。

圖像加註文字， 毛裏奧揮舞著兩面旗，一面藍色，另一麵粉紅色是妻子的。

信任差距

當然美國總統不是普通患者，他如果回家，醫療團隊將全天候監測其病情。但周日白宮醫療團隊通報情況後，仍有一些問題沒有得到解答。

他們承認，特朗普在最近幾天（星期五和星期六）出現供氧不足的情況，氧含量下降兩次，但被再次要求闡述輸氧細節時，白宮醫生肖恩·康利（Dr Sean Conley）說必須先與護士們核實情況。

當問及病情是否可能損害特朗普的肺部時，康利說有一些「預期發現」，但並未擴展。

上周六（10月3日）白宮醫療隊和特朗普的幕僚長就其病情發表不同的看法。

他承認試圖提出一種「樂觀的態度」，「我不想提供任何可能將病情引向另一個方向的信息。這樣的結果是，外界以為我們試圖隱藏某些東西，但這不一定正確。」

最後一句話至少對某些美國人而言，美國總統的醫療團隊與公眾的信任有差距。

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批評聲

74歲的特朗普因在新冠疫情早期淡化疫情嚴重性、隨後在公開場合多次不戴口罩和不遵守社交距離等防疫規定而飽受批評。

中國官媒小報《環球時報》主編胡錫進在推特上表示，特朗普為此前淡化疫情「付出代價」，此事將對他的連任競選帶來負面影響。

而在特朗普公布病情的官方推文下方，美國網友的反應呈兩極反應。支持者送祝福，反對者認為特朗普應該被注射消毒劑接受治療。