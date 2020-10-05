特朗普：我將很快復出，美國總統不能待在白宮躲避疫情

美國總統特朗普確診新冠後，在醫院錄製了一條4分多鐘的視頻，他在這條美國時間周六（10月3日）發佈的視頻裏說，我會很快復出。未來幾天是關鍵時刻。

但關於他的病情嚴重程度，目前外界還存在猜疑。

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