新冠疫情：印度研製出檢測試紙，一小時出結果費用不到7美元

圖像加註文字， 印度科學家開發了一種價格低廉的紙質檢測新冠病毒的方法，這種方法可以提供類似驗孕試紙的快速檢測結果。

印度科學家開發了一種價格低廉的紙質檢測新冠病毒的方法，這種方法可以提供類似驗孕試紙的快速檢測結果。BBC記者蘇蒂克·比斯瓦斯（Soutik Biswas）、克魯提卡·帕蒂（Krutika Pathi）為您解釋這種測試方法的原理。

這項測試以印度一名著名的虛構偵探的名字命名，使用的是CRISPR基因編輯技術。科學家們估計，這項叫做費魯達（Feluda）的檢測方法在一小時內就能得到檢測結果，花費為500盧布（約合6.75美元）。

印度塔塔集團將生產費魯達，它可能是全球首個上市的紙質新冠病毒檢測工具。

印度政府首席科學顧問拉加萬（K Vijay Raghavan）教授對BBC表示，這是一項簡單、精確、可靠並且價格低廉的測試。

印度德里的基因組學和綜合生物學研究所（Institute of Genomics and Integrative Biology）的研究員開發了這種檢測方法，他們與一些私人實驗室在約2000名患者中試驗了這種檢測方法，其中包括那些已經對新冠病毒檢測呈陽性的患者。

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他們發現新的檢測方法靈敏度為96%，特異度為98%。測試的凖確性基於這兩個數字，一種高度敏感的測試可以檢測出幾乎所有的患者，而一個高特異度的測試可以正確排除幾乎所有沒有患病的人。

第一項數據可以確保不會出現太多假陰性結果，第二項可以確保沒有太多假陽性結果。印度醫藥監管機構已經批准這種測試進行商業使用。

印度目前有600多萬新冠病毒確診感染病例，為全球第二高的國家。到目前為止，印度有超過10萬人死於新冠病毒。

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印度目前每天在全國檢測約10萬份樣本，使用兩種測試方法。第一種是久經考驗的PCR拭子測試，第二種是快速抗原測試。PCR測試一般來說很可靠，但成本達到2400盧比（約合34美元），其假陽性率和假陰性率都很低。抗原測試價格更低廉，在檢測陽性感染方面更精確，但比PCR測試發現更多假陰性結果。

全球健康和衛生政策研究員本班山（Anant Bhan）說，在印度擴大檢測並不容易，目前仍需要等待很長時間並且缺乏檢測工具，目前印度進行許多快速抗原測試，但存在假陰性問題。

他相信，費魯達測試可能會取代抗原測試，因為相對更便宜，也更凖確。

基因組學和綜合生物學研究所總監阿加瓦爾（Anurag Agarwal）對BBC表示：「新的測試方法和PCR測試一樣可靠，更快速，並且可以在沒有精密儀器的更小型實驗室進行。」

費魯達試驗樣本採集類似於PCR測試，將鼻拭子插入鼻子幾英寸，以檢查鼻道後部的冠狀病毒。印度仍然不允許對唾液樣本進行新冠病毒檢測。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 印度目前有600多萬新冠病毒確診感染病例，為全球第二高的國家。到目前為止，印度有超過10萬人死於新冠病毒。

在傳統的PCR檢測中，樣本要被送到一個認可的實驗室，經過一系列「週期」才能恢復足夠的病毒。而新的費魯達測試使用CRISPR基因編輯技術來檢測病毒，結果可以在紙上讀出，兩條藍色的線就是陽性，一條藍色的線就是陰性。

在美國和英國，數家公司和研究實驗室在開發類似的檢測試紙，因為可以大規模生產，也比較便宜。

「檢測資源仍然有限，我們需要盡一切努力來提高檢測，所以費魯達測試是朝這個方向邁進的重要一步，」哈佛醫學院研究員基斯勒（Stephen Kissler）說。