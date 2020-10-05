美國大選2020：中國、俄羅斯與伊朗各自希望誰贏？

圖像來源，Reuters

克里姆林宮會試圖「讓美國繼續偉大」嗎？北京希望拜登贏嗎？

在美國情報機關看來，這三個國家不應放在一起分析，因為每個國家能力不同，且各自有自己的目標。

而美國的這些評估本身也受到一些批評。最近有一名來自美國國土安全部的吹哨人聲稱，他曾被要求淡化俄羅斯帶來的威脅，因為「這讓總統不好看」。

在距離2020年美國大選到來一個月之際，美國的選民們應該知道哪些信息呢？

俄羅斯

美國情報機構怎麼說？

你可能已經注意到，在2016年美國大選及其之後帶來的餘波中，俄羅斯搶走了不少戲份。

簡單來說，美國情報機構認為俄羅斯試圖讓美國選民偏好特朗普（Donald Trump）。情報機構的依據包括：特朗普團隊與俄羅斯官員間舉行的多次會議、針對希拉里·克林頓（Hillary Clinton）競選團隊和多名民主黨人的一次網絡攻擊、針對美國多個州選民數據庫、以及在網上誇大虛假或與黨派有關的信息。

上個月，一個由共和黨人組成的參議院小組對有關俄羅斯當時希望特朗普獲勝的觀點表示認同，該小組發表結論稱，特朗普的競選活動對外國影響來說是一個容易的目標，但沒有就此提出其中牽涉犯罪陰謀的指控。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國情報機關稱，俄羅斯從未停止過對美國政治的干預。

到了2020年，這次特朗普的對手從希拉里換成了喬·拜登（Joe Biden）。伊凡尼納在評估聲明中指出，俄羅斯「採取了一系列措施，主要是為詆譭前副總統拜登」。

美國聯邦調查局（FBI）克里斯托弗·雷（Christopher Wray）認為，俄羅斯從未停止干預美國選舉，他還指2018年的國會選舉是「2020年重頭戲的帶妝彩排」。

俄羅斯一直否認自己干涉外國選舉。今年早些時候，一名克里姆林宮發言人表示，所有關於俄羅斯干預他國選舉的指控是「妄想症」，且「與真相毫無關係」。

無論俄羅斯是否希望特朗普連任，還有另外一種觀點認為，俄羅斯有一個更大範圍的目標，即通過散播混亂讓對手無法正常運作。

例如今年有一項歐盟（EU）文件聲稱，俄羅斯通過一個推廣與新冠病毒有關的假新聞的項目，使得歐盟更難就應對措施進行溝通。俄羅斯方面稱這些指控毫無根據。

兩位候選人怎麼說？拜登最近稱俄羅斯為美國的「對手」，他還警告稱，如果俄羅斯繼續干預美國選舉，將要「付出代價」。

對有關俄羅斯干預的指控，美國總統特朗普經常進行淡化處理，這讓他和他自己的情報專家們的說法相左。

2018年在一次與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）共同出席的峰會上，特朗普被問及針對俄羅斯干預的指控，他相信美國情報機構的說法還是普京的說法，特朗普回答稱：「普京總統說不是俄羅斯乾的。我看不到任何是俄羅斯的理由。」特朗普之後稱，自己當時說錯話。

中國

美國情報機構怎麼說？

特朗普政府一直大力聲稱，今年帶來主要威脅的不是俄羅斯，而是中國。

「我看過情報。這是我的結論，」美國司法部長威廉·巴爾（William Barr）表示。而眾議院情報委員會主席、民主黨人亞當·希夫（Adam Schiff）則稱，巴爾的這番言論是「明顯謊言」。

伊凡尼納在評估中指出，美國情報機構認為「中國認為特朗普總統不可預測，更希望他不會取得連任」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普政府稱中國是美國大選的最大威脅。

「中國正在擴大其影響力，以塑造美國的政策環境，向他們認為反對中國利益的政治人物施壓，並對抗對中國的批評，」伊凡尼納表示。

其中「影響」這個用詞引人注目。中國有一套影響輿論的複雜方式，網絡監測機構斯坦佛互聯網觀察站（Stanford Internet Observatory）稱中國的辦法包括「內容農場、『草根』評論員大軍，以及在社交媒體平台偽造賬戶及用戶檔案」，然而我們不清楚中國在這條路上到底凖備走多遠。「中國會繼續權衡激進行動的利弊，」伊凡尼納稱。

中國否認干預其他國家內政，中方稱其沒有「興趣或意願這麼做」。

兩位候選人怎麼說？

本月，特朗普讚許地在推特上轉帖了一篇文章，文章來自支持特朗普的網站布賴特巴特新聞網（Breitbart），標題為「中國似乎在總統選舉中『偏好喬·拜登』」。

「他們當然想要拜登。我已經從中國拿走了數以十億計的美元，把這些錢給了我們的農民和美國財政部。如果拜登和亨特（Hunter，喬·拜登之子）贏了，中國將擁有美國！」特朗普這樣寫道。

美中關係正處於低潮，從新冠病毒到中國在香港推行《國安法》引發爭議，兩國在幾乎所有事情上都有分歧。

針對特朗普對拜登對中國軟弱的指控，拜登已經試圖作出反駁。拜登承諾，將在人權和其他問題上對中國「堅決」。但民主黨人也聲稱，至少在選舉問題上，俄羅斯才是攻擊性最強的。

美國最怕誰？答案取決於你問的是誰

分析

戈登·科雷拉（Gordon Corera）

BBC安全事務記者

2016年，美國政府和幾大社交媒體公司在應對俄羅斯干預時反應遲緩。這一次，沒有人保持沉默了，因為整個版圖已經發生變化。

各大公司都在高調談論他們做了什麼，美國情報界也定期發佈他們的評估報告。

但這已經變成一個高度政治化的問題了。

在特朗普支持者們試圖將注意力轉移到中國防止特朗普獲得連任的影響上時，民主黨人關注的是對特朗普起到幫助的來自俄羅斯的干預。

美國的國家安全官員們對此一直謹慎處理，他們表示俄羅斯和中國的干預目前都存在（同時還有低程度的伊朗影響），但也避免承認兩者之間存在差異，因為他們不想捲入黨派鬥爭。

目前為止，俄羅斯的干預看上去更有組織性，也更隱蔽，但與2016年民主黨人遭到黑客襲擊郵件外漏相比，目前規模和影響都與當時有所不同。

戰術方法也同時在進化。那些試圖進行干預的人經常不會捏造虛假材料，而是選擇擴大真正來自美國的新聞和貼文。

現在有許多人擔心，伴隨選舉日益臨近，這些行動會越來越多，有關方面可能會採取降低選舉程序可信度等方式來達到自己的目的。

伊朗

美國情報機構怎麼說？

伊凡尼納稱，德黑蘭方面不希望特朗普獲得連任，伊朗認為如果特朗普勝出，將導致「美國繼續向伊朗施壓，以推動政權更替」。

伊凡尼納表示，伊朗將更多聚焦於「線上影響，例如在社交媒體上散播不實訊息並循環傳播反美內容」。

計算機巨頭微軟（Microsoft）的說法也與美國情報機構的指控相吻合。微軟方面稱，有與俄羅斯、中國及伊朗有關的黑客試圖暗中監視與美國大選有關的關鍵人物。

在伊朗方面，微軟稱今年5月至6月期間，一個叫Phosphorus的黑客團體試圖進入多名白宮官員及特朗普競選團隊人員的賬號但未能成功。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 伊朗否認在美國大選中選邊站隊。

伊朗外交部一名發言人稱微軟的報告「荒謬」。「伊朗不關心誰會成為白宮的主人，」賽義德·哈蒂布扎德（Saeed Khatibzadeh）表示。

今年早些時間，美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）就伊朗影響力發表報告稱，伊朗將重點放在推廣國家議程方面，比如爭取地區霸權地位。

「幾乎所有伊朗為施加數字化影響力而散播的內容都直接與其世界觀或具體外交政策目標有關。因此，與俄羅斯等其他所散播內容在政治上更不可知的方面相比，伊朗的行動更容易被識別，」報告中指出。

兩位候選人怎麼說？

無論是可能的影響力還是政策方面，伊朗在美國大選方面的角色尚未被視作像俄羅斯或者中國那麼突出。

特朗普的伊朗政策攻擊性強，他退出伊朗核協議，下令殺死伊朗重要將軍蘇萊曼尼（Kassem Soleimani）。