美國大選：四名上次投票給特朗普的商界人士這次如何選擇

圖像來源，Amy Fazackerley 圖像加註文字， 艾米·法薩克利說，特朗普「說到做到」。

艾米·法薩克利（Amy Fazackerley）和很多美國人一樣擔憂著經濟。49歲的她在弗吉尼亞州華盛頓特區附近經營著一家小企業，出售那種可以卷成背包的墊子——這是她為了對付兒子總在撒滿一地的樂高（Lego）玩具而發明的產品。現在，她每天看著像她這樣的小家庭式公司紛紛倒閉。

「這令我很傷心，」她說，「政府必須站出來。」

不過，法薩克利的擔心並不會改變她投票的立場。這名共和黨人在2016年支持特朗普，這一次還會再次投票給他，答謝他在推廣小型企業以及在盜取知識版權問題上與中國對抗的成績——後者對於她的行業來說是核心議題，她這一行經常要面對仿冒品的衝擊。

「他其實是說到做到了，」她說。

「預設的黨派立場」

特朗普在上周被檢測出新型冠狀病毒呈陽性，引起軒然大波，他自我隔離期間要暫時停止競選活動。

不過，至少在經濟事務上，民意調查顯示，對特朗普處理經濟問題上的認可度仍然保持較高水平——儘管在全球大流行疫情帶來的動蕩之下，已經有超過1000萬人失業，10萬家小型企業永久倒閉。

雖然選民普遍將經濟看作是最關注的頭等事務，而且當前美國總體經濟急轉直下，但是在這個問題上的看法仍然與一個人的黨派身份認同密切相連。

「經濟是非常重要的，但是我們發現的是，選民是透過一個預設的黨派視角來解釋經濟狀況，」定期對美國作各類民調的蒙茅斯大學民調研究所（Monmouth University Polling Institute）負責人帕特里克·穆雷（Patrick Murray）說。

他表示，這一點讓現任總統能夠避免被拉下去。在較常規的選舉中，選民經常將經濟下行歸咎於掌權的人和政黨。

「與2016年相比，或者事實上與此前很多次選舉相比，絶大部分的選民在競選戰役開始之前就已經鎖定目標，而經濟狀況的轉變、彈劾——所有這些事情的影響力非常小。」

「仍是領導者」

以下這些舉措讓特朗普總統受到了歡迎。他已經實施破紀錄的減稅，降低勞工監管和環境監管，並對美國企業實施保護，對抗外國競爭者，這些都是對選民有號召力的核心政績。

在2016年，他就是憑借像法薩克利女士這樣的小型企業者的支持入主了白宮。這些支持者也成了美國的核心選民群體，他們傾向於靠向保守派一方，在現身票站投票時也是一股自下而上的強大力量。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 經濟疲軟會影響特朗普連任嗎？

「稅務對於小企業來說是巨大的，規管也是另外一個重大議題。這很可能是我們最關注的兩件大事，」64歲的拉娜·波爾（Lana Pol）說。她在艾奧瓦州運營著五家企業，包括一家貨運公司和一家倉儲公司。「在這些問題上，特朗普總統仍然是一個領導者。」

作為一名共和黨人，波爾在2016年支持特朗普，這一次也計劃再次將票投給他。她說，她對目前經濟的評分是「10分裏有8分」，並羅列了總統的成就，比如2017年減稅，在去年就幫助她的公司省了4萬美元。

「我肯定是一直在聽著、看著一切的進展，」她說，「不過我想不出有什麼東西能真的動搖我。」

「撕裂的國家」

特朗普在經濟議題上的穩固支持率令民主黨人沮喪 ，也凸顯了他們的候選人、前副總統喬·拜登（Joe Biden）在經濟崩盤的情勢下沒有做足夠的事情來與他的對手抗衡。

不過，波士頓大學的政治科學教授格拉姆·威爾遜（Graham Wilson）表示，美國政治當中認為在任總統的命運與經濟狀況緊密相連的觀點，根本就經不起推敲。他指出，黨派身份認同往往是投票選擇的主要推動力。

他還表示，在今年，左右大選的還有經濟以外的問題。

「這是一個極度撕裂的國家，」他說，「一些非常對立、被深切感知到的撕裂，超出政府和經濟的表現，在影響著你如何看待這個國家，看待它所代表的價值，以及美國精神的方方面面。」

特朗普在完善自己經濟藍圖的同時，也試圖通過聚焦槍械、法律和秩序等議題來激起支持者的熱情。

與此同時，拜登則將選戰焦點集中在特朗普作為領導人的失敗和他對民主規範的威脅上。他還面臨著左派的壓力，要求他更大膽地在今年引發公眾抗議的警察執法和種族公義等議題上表達立場。

「一個奇怪的時代」

這正是羅尼·斯隆（Ronnie Slone）說他對兩名候選人都不滿意的地方。他在路易斯安那州擁有一家提供員工培訓和發展的諮詢公司。

圖像來源，Ronnie Slone 圖像加註文字， 由於總統的言論，羅尼·斯隆對特朗普的支持已經動搖。

斯隆在2016年把特朗普看作是一股「新鮮空氣」而投票支持他。他說，自己的態度已經被總統的言論，特別是關於種族議題的言論所動搖。

但是他仍然不信服拜登能夠帶來真正的改變，指他在政府任職數十年間，美國在縮小種族間貧富差距方面並無多大進展。

「對於小企業來說，我們需要一個支持小型企業的領導人，而我們也需要一個人能夠如實地看到平等對於有色人種和商界的有色人種來說有多重要，」他說，「我沒有從拜登和賀錦麗的陣營裏聽到任何與我在過去這些年來聽到的有所不一樣的東西。」

雖然在經濟政策上，斯隆仍然站在現任總統一邊，但是他說，他不確定這些通常會引導他投票選擇的議題，在今年還會不會是他心目中的頭等大事。

「這是一個奇怪的時代，我們所有人都知道這一點，」他說，「這個時代，世界的事件，文化上的事件——所有這一切都份量很重。」

「煽動民眾」

在東部州份特拉華州擁有一家小咖啡店多年的雷蒙·瑟爾斯（Raymond Searles）已經做了一輩子的共和黨人。他在2016年支持特朗普，一部分是被他作為一名商人的往績所吸引，而且雖然拜登在國會代表他的家鄉州份超過30年，他從來沒有投票支持過拜登一次。

不過在今年11月，這名63歲的咖啡店主計劃第一次將他的選票投給拜登。

圖像來源，Ray Searles 圖像加註文字， 雷蒙·瑟爾斯說，他不會再次投票給特朗普了。

瑟爾斯說，對於2016年的那次投票，他當時幾乎立即就後悔了。當時特朗普對於他在宣誓就任總統時到場民眾人數少的報道出離憤怒，甚至蓋過了就職儀式本身。

而雖然全球大流行疫情迫使瑟爾斯關閉了咖啡廳，並短暫地要靠失業救濟過活，但是他說，他對特朗普以權謀私、任命資格存疑的人以及煽動分裂的言論所抱有的恐懼，壓倒了他一直以來對共和黨的忠誠。

「他煽動民眾的方式實在是我不能接受的，」他說。