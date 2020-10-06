蓬佩奧訪日參加美日印澳四方對話 中國批「亞洲小北約」奉行冷戰思維

圖像來源，Reuters

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）東京時間今天（10月6日）凌晨抵達日本，他此行重點是參加美國、日本、印度及澳洲外長的「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue，簡稱Quad）會議。

「四方安全對話」是美國、日本、澳大利亞和印度四國建立的一個非正式戰略論壇。除蓬佩奧外、日本外相茂木敏充、澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）、印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）也確定出席。

媒體在蓬佩奧登機前問他是否會過境台灣，蓬佩奧並未正面回應，只是表示「你已看到我們的行程」。

蓬佩奧抵達日本後已與日本外相茂木敏充舉行會談。他還將會見日本新首相菅義偉。

據日本共同社即時報道，美日兩方今日上午會後確認，考慮到海洋活動日益頻繁的中國，將推進「自由開放的印太」構想。

蓬佩奧關注重點

蓬佩奧會見茂木敏充後稱：「日美關係是地區安全、和平的基礎。」 他又強調，日本首相菅義偉在擔任內閣大臣時便是「非常強有力的人物」，現在也一定會在日美關係中繼續發揮重要作用。

茂木敏充也在朝鮮綁架日本人的問題上請求美國持續協助。兩人還就對抗新冠疫情交換意見。

四國外長在這次「四方安全對話」討論的議題包括東海和南海在內的地區局勢。

跳過 Twitter 帖子, 1 Great to meet again with Australian Foreign Minister @MarisePayne today in Tokyo to discuss Quad cooperation. The U.S.-Australia-India-Japan relationship is integral to ensuring an open and transparent #IndoPacific. pic.twitter.com/eQjfawLVy7 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 6, 2020 結尾 Twitter 帖子, 1

日本媒體分析指，蓬佩奧參與此次會議，在政治經濟上仍然針對中國，如同他前些時候在歐洲訪問一樣。但因為特朗普染疫，是否會有新信息仍須觀察。

縮短的亞洲之行

蓬佩奧在特朗普染疫之後宣佈自己的檢測結果為陰性。他仍然按照計劃行程前往東京參與四方安全對話。但因美國總統特朗普染疫（依照美國法律，若特朗普無法任職，蓬佩奧是第四順位繼任者），蓬佩奧縮短原本四天的行程到兩天，取消了對韓國及蒙古的訪問。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 因美國總統特朗普染疫蓬佩奧縮短原本四天的行程到兩天，取消了對韓國及蒙古的訪問。

蓬佩奧登機前在美國安德魯斯聯合基地告訴記者說，「我們希望能發佈一些重要的公告，在此行取得重大成就。」

但他不願透露具體成就或討論細節。「會談時機很重要，我很高興我們最終在本周舉行會談。」

「亞洲小北約」

在美中關係持續緊張的背景下，華盛頓加快部署印太戰略，所謂「亞洲小北約」的四方安全對話便是防堵中國的最新外交戰略之一。但此舉也引起中國抗議。

美國副國務卿比根（Stephen Biegun）九月表示，印太地區缺乏如北約一樣強而有力的多邊機構，希望將四方安全對話機制常態化，以防堵來自中國的挑戰。

中國外交部副部長羅照輝在九月初批評，美國拉攏日、印、澳組建「四國機制」，是在「搞反華小圈子，奉行冷戰思維，中方不惹事，也決不怕事，不會隨美起舞。」