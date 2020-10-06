美國大選：特朗普出院 稱「很快回到競選軌道」

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美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）因感染新冠病毒入院治療三天後，目前已出院並返回白宮。

在白宮的陽台上，特朗普摘下了口罩。最近幾天，白宮數名工作人員被檢測出新冠病毒陽性。

「感覺真的很好！」特朗普早前發了推文，「不要害怕新冠病毒，不要讓它支配你的生活。」

目前，美國已經有740萬新冠病毒確診病例，超過21萬人死亡。

美國總統特朗普的醫生康利（Sean Conley）早些時候說，特朗普狀況繼續好轉、可以出院。

雖然特朗普出院，白宮工作人員中病例卻在不斷增加。在特朗普周圍被檢測為陽性的許多人都參加了9月26日在白宮舉行的一次聚會，該聚會可能是一次「超級傳播事件」。

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 特朗普被拍到獨自站在白宮杜魯門陽台上，他摘下口罩，敬軍禮致意。

回白宮了

特朗普周一（10月5日）晚上出院前在推文中告訴美國人，不要害怕新冠病毒。他說：「我感覺比20年前還要好！」他還說：「我會很快回到競選軌道！」

特朗普稍早前被確診為新冠病毒陽性，打亂了他的競選活動，而此時距離他與民主黨總統候選人拜登的對決只有約一個月的時間。

特朗普穿著藍色西裝、戴著口罩走出位於華盛頓的沃爾特·里德國家軍事醫學中心。他說：「非常感謝大家。」他無視了媒體的提問，其中有一名記者問：「總統先生，你是超級傳播者嗎？」

在短暫乘坐直升機後，特朗普被拍到獨自站在白宮杜魯門陽台上，他摘下口罩，敬軍禮致意。幾個小時後，他在推特上發佈了一段視頻，視頻中他的回歸伴隨著激動人心的音樂。

特朗普還給美國人錄製了一條視頻，敦促他們恢復工作。

「你們將戰勝它（新冠病毒），」他說，「我們有最好的藥物，最好的設備，都是最近開發的。」

他還說：「我們會在前線，作為領導人，我必須這麼做。我知道有危險，但我必須這麼做。我站在前面，領路。」

特朗普還推測：「現在我感覺更好，也許我免疫了，我不知道。」

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儘管美國疾病控制中心稱，預計明年年中之前疫苗不會廣泛使用，但特朗普承諾，疫苗「馬上就來了」。

特朗普返回白宮後，他的競選對手拜登稱，很高興看到總統似乎恢復得不錯。

但他批評特朗普說：「那些說口罩無關緊要、社交距離無關緊要的人感染了病毒，我認為他們要對自己的遭遇負責。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 工作人員在白宮新聞發佈室進行消毒。

特朗普的醫生怎麼說？

白宮醫生康利周一下午表示，特朗普可能尚未完全脫離危險，但醫療團隊認為，特朗普的情況能讓他安全回家，他將接受世界級醫療團隊持續無休的照顧。

他拒絶回答特朗普上一次檢測為陰性的時間，或其他治療細節的問題。他援引患者保護法，沒有提供關於特朗普新冠肺炎檢查的細節。

康利證實，特朗普仍在使用類固醇地塞米松，並且已經使用了三次瑞德西韋，他將在出院前再服用一次，並在白宮第五次服用。

當被問及特朗普是否可以安全參加競選活動時，康利說：「再看看吧。」

特朗普的醫療團隊反覆強調了特朗普的情況非常好。「我們保持謹慎樂觀，」康利稱，特朗普接受治療的時間非常早，如果下周一特朗普維持現況或狀況變好，就可以鬆一口氣了。

白宮疫情有何最新進展？

雖然總統出院，但白宮工作人員中出現了更多新病例。

周一早些時候，白宮新聞秘書凱莉·麥肯內妮（Kayleigh McEnany）確診感染新冠病毒，她是接近特朗普的最新感染人士。

美國媒體稱，麥肯內妮的另外兩名助手檢測結果也呈陽性。麥肯內妮周日被看到與記者交談時沒戴口罩，但白宮醫療組沒有把媒體人員列為密切接觸者。

特朗普的夫人、高級助手以及3名共和黨參議員對新冠病毒檢測也呈陽性。

今年50歲的第一夫人梅拉尼婭症狀輕微，一直留在白宮隔離。她周一在推特上說：「我感覺不錯，會繼續在家中休息。」