新冠疫情下印度惡性強姦案頻發引發政治影響

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 強姦案在印度引發抗議示威

新冠病例繼續暴增的大背景下，印度接連發生多起惡性強姦案，導致民眾憤怒，產生政治影響。

印度政府雖然在減少強姦案上持續多年受到來自社會各方的壓力，但在普遍缺乏足夠的保護婦女兒童權益觀念、社會平等觀念、以及有效司法機制的情況下，要盡快解決這個問題似乎並沒有答案。

2020年下半年，印度的新冠病毒疫情繼續蔓延，確診病例正迅速逼近目前世界最多的美國。但新德里面臨的壓力並不僅僅是防疫，還有持續爆發的民眾對於惡性強姦案頻發的怒火。

截至2020年10月上旬，印度新冠病例確診總數已經迅速逼近7百萬例，估計不久有可能超過7百多萬例的美國，成為世界上新冠病毒感染人數最多國家。

疫情受害者遭性侵

2020年，印度警方和媒體曝光的多起性侵和強姦案中，竟然包括不少涉及新冠疫情的受害者。

4月份，印度警方說，當政府宣佈全國因為新冠防疫實施封鎖後，一名在城市打工、徒步返回家鄉但中途迷路的打工妹向警察求助，警察將其帶往一個學校隔離，結果在那裏她被2名男子輪姦。

7月份，在首都德里的新冠病毒檢疫隔離中心（印度「方艙醫院」），一名14歲女孩報案遭到性侵，警方逮捕了2名男子，其中一人被指用手機拍攝了性侵過程。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 7月份，一名女孩在印度首都德里的新冠病毒檢疫隔離中心（印度新冠方艙醫院）報案遭遇性侵。

9月份，一名19歲的新冠病人在被救護車送往醫院的途中，竟然被救護車司機強姦。次日，一名衛生官員借發送新冠病毒檢測結果之名強姦一名護士。

之後，印度媒體又曝光兩名年青女子分別被輪姦導致死亡的案件，引發民眾走上首都街頭抗議。

數字背後的深層原因

統計顯示，2019年，印度強姦案報案為平均每16分鐘一起。

但是，也有許多強姦案因為種種原因無法報案。種姓等級制度是導致強姦、性侵等案件未能報案或登記的一個重要原因。在上述的不少強姦案中，受害者是在印度被視為低層種姓的達利特人。

在2020年新冠疫情封鎖下，人們一度無法出行，這段時間強姦案報告率數字有所下降。

但印度德里婦女委員會主席斯瓦蒂·馬利瓦爾指出，報案數字下降並不代表犯罪減少，相反，由於很多強姦案是家族成員所為，加之疫情限制等原因，比如調查的困難，實際案件還有可能增加了。

地方警察的執法和司法判決時常也引發爭議。

警察執法爭議

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠疫情下印度惡性強姦案頻發，憤怒的反對黨示威者走上首都新德里街頭抗議。

2012年12月，印度23歲女大學生喬蒂在首都新德里一輛黑公交上慘遭6名歹徒輪姦虐待，送醫院搶救無效死亡，這一事件震驚世界，也促使印度社會更加重視強姦案高發的問題。

但強姦頻發背後的原因很複雜，經濟、教育、種姓、政府功能、警察執法和法院司法系統，都與駭人聽聞的強暴女性問題有著千絲萬縷的聯繫。

2014年，印度下院通過刑法修正案，拓寬了性騷擾的定義、加重了對性侵害的處罰。政府還開通熱線，受理女性遭遇性侵犯的一切求助和訴訟。但打擊性犯罪問題仍面臨各種阻力。

在2020年北方邦哈特拉斯一名19歲的達利特女子被輪姦和毆打致死幾天后，該邦一名高級警官似乎曾暗示，該女子沒有被強姦，因為沒有發現精液證據。一時間，印度輿論嘩然。

事實上，受害人死亡前在醫院一名地方法官在場的情況下向警方報案明確說她遭到輪姦。

隨後，當地警方「在其家人不同意的情況下」連夜火化了女孩屍體。當地一名記者從遠處目睹了火化過程，他告訴BBC，警方根本不允她的家人和媒體靠近。

印度反對黨國大黨重要成員甘地（印度前女總理英迪拉·甘地的孫子、前總理拉吉夫·甘地的兒子）前往探望受害者父母家人時，也被大批警察粗暴阻擋，一度被推倒在地，最後無法成行。