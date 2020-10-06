美國大選：特朗普提及「驕傲男孩」意外變成LGBT熱門標籤

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 「驕傲男孩」團體否認他們是反同性戀組織

美國極右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）因為總統大選辯論會而聲名大噪，現在有同性戀團體在社交媒體上將自己與同性伴侶的照片標注#ProudBoys標籤。

LGBT團體在社交媒體上發起#ProudBoys標籤，是為了要淹沒網上「驕傲男孩」的極右派、反移民的內容。

在社交媒體上，已經有許多同性戀者，包括演員和藝術家，還有加拿大軍隊士兵支持這個標籤活動。

「驕傲男孩」團體否認他們是反同性戀組織，並表示不在乎社交媒體上的這個標籤。

#ProudBoys標籤

自從上周末開始，#ProudBoys這個標籤在推特上已經被使用超過88,000次之多，大多數的#ProudBoys標籤是在10月1日之後標注的。

當天，曾出演過《星際迷航記》（Star Trek）的日裔美籍演員和同性戀權益活動者喬治·武井（George Takei）在推特上建議同性戀者用#ProudBoys標籤來分享他們和同性戀伴侶之間的親密照片。

網飛（Netflix）節目《粉雄救兵》（Queer Eye）主持人伯克（Bobby Berk）也在推特上分享他和同性伴侶的牽手照片，並標注#ProudBoys標籤。

推特上兩名加拿大士兵親吻的照片也標注了#ProudBoys標籤，並被轉推超過34,000次。

極右翼團體

「驕傲男孩」 是美國一個反對移民的極右組織，全部成員均為男性。這個組織在美國多個城市與反對種族主義者發生衝突。

許多社交媒體，包括臉書、Instagram、推特和YouTube等都在自己的平台上查禁驕傲男孩的網頁。

美國總統特朗普在總統大選辯論上被要求譴責白人至上團體和民兵組織時表示，「驕傲男孩，請退後待命。」