加拿大巨鑽在香港無底價拍賣成交 開創歷史先河

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 專家說買主真是撿到了便宜。

一顆完美無瑕、重達102克拉的白色巨鑽在香港破天荒無底價拍賣，結果被一名電話買主入手，成交價近1600美元（1569萬美元、1.22億港元）。

鑽石珠寶專家說，買主真是撿到了便宜。

由於疫情關係，此次拍賣會由香港蘇富比拍賣行在網上進行，淘到這顆稀有巨鑽的買主是一位不願透露姓名的電話競拍者。

這枚鑽石2018年出產於加拿大，它是從一顆271克拉的鑽石中切割下來的。

迄今為止，只有另外7顆重量大於100克拉、質量上乘的巨鑽公開拍賣。

開創歷史先河

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「可能像地球一樣老」的這顆無暇鑽石以業內人士口中「實惠」的價格售出。

但令這顆巨鑽與眾不同之處還在於，它是首次拍賣行在不設底價（a reserve price）的情況下公開拍賣的。

這在鑽石拍賣歷史上還是第一次，賣主在不設定最低價的情況下願意接受競拍者的出價成交。

拍賣行蘇富比形容這枚鑽石「完美無瑕」，再怎麼誇大其稀有和美麗都不為過。

在線珠寶商77 Diamonds的董事經理柯爾明德表示，賣家不設底價的做法很勇敢，但問題是很可能會吃虧。而對買家而言，絶對是太划算了。

其它巨鑽

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 瑞士一家知名珠寶商最近把「拍賣史上巨型」的鑽石送到香港首次展出。

2017年，一條白金、鑽石和祖母綠鑲嵌而成的項鏈在日內瓦佳士得拍賣行以近3400玩美元你的價格成交，項鏈的鑽石墜重達163克拉。

這枚鑽石據說是迄今為止所拍賣的最大一顆鑽石。

它是從安哥拉的一顆重達404克拉的鑽石上切割下來的，買主同樣沒有透露身份。

同一年，一顆不到19克拉的稀有粉鑽以大約超過5000萬美元的高價成交，創下拍賣史上每克拉最高競拍價。

根據歐洲佳士得拍賣行負責人介紹，該粉鑽以每克拉約260萬美元的售價創下世界紀錄。

北方寶石

BBC駐多倫多記者墨菲（Jessica Murphy）表示，加拿大是世界上主要鑽石生產國之一，對巨鑽並不陌生。

但相對來說，加拿大採礦歷史較短，大規模開採鑽石是從1990年代才開始的。

兩年前，加拿大道明鑽石礦場公司（the Dominion Diamond Mines company）宣佈在距離北極圈以南215公里處的西北領域找到一顆重達552克拉的黃色鑽石原石。

該鑽石目前是北美髮現的最大一顆。

而在此之前的紀錄保持者是2015年在同一礦中發現的另一顆重達187.7克拉的巨鑽Foxfire。

這顆有20億年齡的巨鑽曾參加全球各地巡展，包括在倫敦肯辛頓宮的展出。

加拿大的鑽石通常是在該國偏遠的北部地區開採到的，但因其沒有戰爭衝突以及在開採過程中的更可持續性而享有較好的聲譽。一些來自非洲戰爭衝突地區的鑽石被稱為血鑽，因此會受到抵制。