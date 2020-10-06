亞美尼亞和阿塞拜疆的衝突：土耳其介入考驗普京的耐心

圖像來源，Armenia Defence Ministry 圖像加註文字， 亞美尼亞指土耳其派出F-16戰鬥機支援阿塞拜疆擊落了亞美尼亞的蘇-25戰機，但遭到土耳其否認

俄羅斯是亞美尼亞的戰略盟友，土耳其在亞美尼亞和阿塞拜疆的衝突中積極支持阿塞拜疆，考驗普京的耐心和底線。

俄羅斯和土耳其一直作為對立面捲入敘利亞和利比亞衝突，現在亞美尼亞同阿塞拜疆的武裝衝突再次導致土耳其和俄羅斯對立。

雖然俄羅斯和亞美尼亞並不接壤，但兩國同屬集體安全締約國軍事盟友，而且俄羅斯在亞美尼亞有大型軍事基地。

在阿塞拜疆同亞美尼亞長達數十年的領土爭端中，土耳其一直站在阿塞拜疆一邊。阿塞拜疆境內的納戈爾諾-卡拉巴赫地區受到亞美尼亞支持的分離主義者控制，由此導致亞美尼亞和阿塞拜疆的衝突。

之前亞美尼亞說土耳其政府調遣在敘利亞的武裝力量和F-16戰機去支援阿塞拜疆作戰部隊，但被土耳其否認。但作為北約成員國的土耳其已經表態無論在「在戰場上或談判桌上」都會支持阿塞拜疆。

牽動俄羅斯、土耳其

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 普京把俄羅斯鄰國和前蘇聯共和國當作俄羅斯勢力範圍，不許美國，歐盟等外部勢力染指

雖然俄羅斯和亞美尼亞並不接壤，但亞美尼亞是俄羅斯在黑海和裏海之間的高加索地區的盟友，而且俄羅斯在亞美尼亞有駐扎3千軍人的大型軍事基地。基地位於納戈爾諾-卡拉巴赫以西200公里處，距離土耳其邊界不到10公里。

亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinian）曾表示該基地是防止土耳其可能發動侵略的關鍵堡壘。

亞美尼亞和俄羅斯都是集體安全條約組織成員，這是一些前蘇聯共和國的軍事聯盟組織。不過該組織並沒有包括阿塞拜疆，因此亞美尼亞可能在軍事衝突中向聯盟求助 。

亞美尼亞總理帕希尼揚最近認為眼前沒有要求俄羅斯軍隊採取行動的需要。但是英國《泰晤士報》10月1日報道說，隨著同阿塞拜疆軍事衝突升級，而且亞美尼亞認為阿塞拜疆得到了土耳其的軍事支持，亞美尼亞已經在討論要求俄羅斯介入的可能。

俄羅斯勢力範圍

哥倫比亞大學的亞歷山大•庫利(Alex Cooley)教授在卡內基國際和平基金會報告中說，雖然俄羅斯總統普京不可能恢復前蘇聯那樣的聯盟，但是俄羅斯仍然把鄰國和前蘇聯共和國視為自己的勢力範圍，仍然具有多種手段能夠對鄰國的政治、經濟、社會和外交政策施加影響。

彭博社報道說，多年來普京一直表明這樣的信息，即不允許任何外部勢力染指俄羅斯的這個勢力範圍，包括美國，歐盟，甚至中國。

莫斯科世界經濟與國際關係研究所所長亞歷山大•戴金（Alexander Dynkin）說，在亞美尼亞-阿塞拜疆衝突中，「埃爾多安在真正考驗普京的耐心，他不斷在激怒普京。」

有報道說，俄羅斯和土耳其各自在衝突一方派遣了軍事顧問、僱傭兵或軍人。亞美尼亞指責土耳其派出F-16戰鬥機支援阿塞拜疆。還有報道說，土耳其從敘利亞調遣親土耳其的武裝去幫助阿塞拜疆。

對於上述報道和指稱土耳其都加以否認。據彭博社報道，亞歷山大•戴金說，如果土耳其部隊參戰或敘利亞武裝參戰被證明，那麼土耳其就越過了俄羅斯的紅線。

土耳其積極介入

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿塞拜疆的納戈爾諾-卡拉巴赫地區的分離主義在1990年代初導致武裝衝突

俄羅斯外交部網站上周公布了歐安組織明斯克小組俄羅斯、法國和美國代表就納戈爾諾-卡拉巴赫局勢發表的共同聲明。三方要求納戈爾諾-卡拉巴赫地區停火，並譴責納卡衝突地區以外亞美尼亞和阿塞拜疆的攻擊行動。

但埃爾多安表示，明斯克小組並非解決納卡爭端的合格機構，並且說關於阿塞拜疆停火的要求不可接受。不僅如此，埃爾多安還把最近的衝突同俄羅斯軍隊「佔領」克里米亞以及烏克蘭東部的地區衝突相聯繫。

據彭博社報道，按照在安卡拉的土耳其高級官員的說法，土耳其並沒有疏遠北約投靠莫斯科，土耳其在獨力應對來自高加索地區的俄羅斯壓力。

土耳其多次表示，如果阿塞拜疆提出要求，土耳其會向阿塞拜疆施以援手。報道說，土耳其多年來一直為阿塞拜疆軍官提供培訓。土耳其還是阿塞拜疆第三大軍火供應國。今年8月土耳其在阿塞拜疆境內舉行了大型聯合軍演。

1991年蘇聯解體後阿塞拜疆宣佈獨立時，土耳其是第一個承認阿塞拜疆的國家。兩國都是突厥語民族，有悠久的文化和歷史聯繫，有人甚至說他們是「兩個國家，一個民族」。

一個世紀前，土耳其奧斯曼帝國的在亞美尼亞的屠殺和種族清洗一直影響亞美尼亞和現在土耳其的關係。有人說那是20世紀第一場大屠殺，但此說法遭到土耳其抗議。許多歐盟國家領導人也要求土耳其正視這段歷史。