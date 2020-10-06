新冠疫情、戰狼外交與中國國際形象：民調顯示世界多國對華惡感飆升

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最新民意調查發現，世界多國對中國的好感度直線下跌，新冠疫情與「戰狼外交」等因素使中國的國際形象嚴重受損。

皮尤研究中心（Pew Research Center）的調查顯示，在英國、德國、荷蘭、瑞典、美國、韓國、新加坡與加拿大等國，對中國的負評升至十多年來的最高點。

這一調查覆蓋的14個國家主要是歐美與亞洲的發達國家。

中國國際形象蒙上陰影

澳洲是對中國惡感度最高的國家之一，81%的受訪者對中國有負評，比去年急升了24%。

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中澳關係近期持續惡化。中國當局扣押澳籍華裔媒體人成蕾、自稱「中國間諜」的王立強「叛逃」澳大利亞、澳籍華裔商人楊恆均涉嫌間諜犯罪等事件，讓中澳關係備受壓力。中國對澳大利亞大麥徵稅、禁止部分牛肉進口後，隨後還發佈了旅遊安全提醒和留學預警。

約四分之三的英國受訪者對中國有惡感，比去年上升19%。

而在美國，對中國看法負面的人佔了73%，是15年來最高水平。自從特朗普上任以來，美國人對華惡感上升了20%。

中美關係近日跌至40年來的最低點，兩國互相關閉領事館，向官員互施制裁，還就知識產權盜竊、新冠疫情、香港《國安法》、新疆人權、南海領土紛爭等問題展開唇槍舌戰。

美國總統特朗普曾在疫情初期讚揚北京的抗疫工作，但隨著疫情蔓延，他反覆稱新冠病毒為「中國病毒」，批評北京在初期隱瞞疫情，並稱中國本可遏制疫情但任由其蔓延全球。中方稱這些指控缺乏事實根據。

皮尤研究中心共採訪14000多人，其中年長人士對中國的惡感度更高。

然而，這一調查顯示，年輕美國人對中國的負評比率首次過半。18到29歲的美國人中，56%稱他們對中國印象不佳。在針對其他國家同一年齡層的調查中，只有韓國有過半數年輕人對中國有負評，而且比率高達80%。

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在調查覆蓋的14個國家中，對華惡感度最高的是日本，達86%；意大利的對華惡感度為62%，比率最低但也遠過半數。

瑞典對中國的負評排名第二，達85%。

瑞典是與中國建交的第一個西方國家，但兩國關係近年來因香港書商桂敏海被捕、中國遊客被逐、涉嫌「辱華」新聞片段等事件而大幅滑落。

今年初，中國駐瑞典大使桂從友某些瑞典當地媒體「有批評、指責和抹黑中國的習慣」，就如一個48公斤級的拳擊手，「不斷挑戰」86公斤級的拳擊手。桂從友的言論被視為「威脅」瑞典媒體，他此前還曾以「朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍」評論中瑞關係。

中國外交言論近期一改以往的被動保守，更趨對抗與主動，頻繁利用社交媒體推特發言，被外界稱為「戰狼外交」。

圖像來源，WOLF WARRIOR 2 圖像加註文字， 「戰狼」一詞來自中國演員吳京自導自演的電影，中國票房衝破56億人民幣。

在新冠疫情期間，中國外交官希望傳播中國戰勝國內疫情的信息、弘揚中國體制的優越性，打造中國是全球抗議引領者的形象。

然而，儘管在「說好中國故事」的海外外宣上花費巨大，中國不承認任何疏失、批評他國推卸責任、揚言對他國實施經濟包報復的外交言論，導致外國民眾對中國的印象大打折扣。

世界民眾對中國疫情應對不滿、對習近平不信任

調查發現，各國對中國的惡評，很大程度上來源自對中國新冠應對的不滿。

在受訪的14個國家中，平均有61%的人認為中國應對疫情不力，滿意度低於受訪者國家及國際世衛組織、歐盟等組織。

唯有美國得到了更多批評：84%的人表示美國的疫情應對不足。

世界各國民眾對中國政府疫情應對的不滿，還體現在對中國國家主席習近平的評分上。

被問到對習近平就國際事務作出凖確選擇有多大信心時，各國平均有78%的民眾回答沒有很多或沒有任何信心。在其中9個國家，民眾對習近平的不信任度在一年內上升了超過10%。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 習近平和特朗普，2020年5月14日

在與其他主要國家領導人的比較中，習近平的國際形象不及德國總理默克爾、英國首相約翰遜以及法國總統馬克龍，但擊敗了屢次稱他為「好朋友」的美國總統特朗普。

例如在德國，儘管有78%的民眾表示對習近平不信任，89%的人表示對特朗普有同感。

世界認可中國是經濟大國

皮尤的調查還發現，48%的受訪者認為中國是經濟大國，只有35%的人認為美國是名列第一的經濟體。

由於新冠疫情衝擊經濟，美國、日本及歐元區都預期經濟負增長，但中國經濟預期仍將錄得少量增長。