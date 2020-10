納瓦爾尼事件:俄羅斯遭投毒反對派領袖回顧瀕死一刻

諾維喬克

政府間組織禁止化學武器組織(Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW)已經確認,44歲的納瓦爾尼受到的是神經毒劑諾維喬克(Novichok)的毒害。