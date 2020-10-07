新冠疫情：白宮感染群組持續擴大，美國民眾對特朗普舉動褒貶不一

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 白宮資深政策顧問史蒂芬·米勒是最新一位確診感染新型冠狀病毒的特朗普身邊人。

美國總統特朗普確診感染新冠病毒之後，他的圈子內陸續有更多人確診。

白宮顧問史蒂芬·米勒（Stephen Miller）及一名軍方高層官員已經確診。

過去五天一直在自我隔離當中的米勒在周二（10月6日）確認，他感染了新型冠狀病毒。

海岸防衛隊官員查爾斯·雷上將（Admiral Charles Ray）新冠檢測呈陽性之後，美國軍方高層馬克·米利將軍（General Mark Milley）以及其他多名軍方領導層亦已經在隔離當中。

此外，還有其他官員「出於謹慎」亦在自我隔離中。

圖像加註文字， 米勒之前確診感染新冠的特朗普接觸者。

米勒在一份聲明中表示，他在周二之前「每天檢測都呈陰性」，同時稱自己已經在隔離當中。

他的妻子凱蒂·米勒是副總統邁克·彭斯（Mike Pence）的發言人，在5月曾感染病毒，之後康復。

7月，米勒97歲的祖母魯思·格羅瑟（Ruth Glosser）據報是死於COVID-19的併發症。

白宮否認新型冠狀病毒導致了格羅瑟夫人的死亡，並在聲明中稱她「是在睡夢中壽終正寢」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 特朗普病情出現不同版本，背後到底是什麼原因？

但是，米勒的叔叔公開一份死亡證明，列出格羅瑟是因呼吸驟停和感染新冠引致的狀況而死亡。

米勒是總統演講稿的起草人，以對移民問題的強硬立場著稱。

五角大樓高層出現感染者

雷上將是美國海岸防衛隊的副指揮官，據稱正出現輕微症狀。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 馬克·米利是目前接受隔離的多名軍方高層人員之一。

五角大樓表示，上周與雷上將一同出席會議的官員現均在隔離當中，但目前未有人檢測呈陽性或者有任何症狀。

雷上將是如何感染病毒的仍然未知。有官員向美聯社表示，雷上將於大約10天前出席了白宮的一次聚會，但他是在那裏還是別處感染病毒則仍然未知。

美國海岸警衛隊在一份聲明中稱，雷上將於周一檢測呈陽性，目前正在家隔離。聲明還表示，所有與他有密切接觸的海岸防衛隊人員亦已隔離。

BBC合作伙伴哥倫比亞廣播公司新聞頻道（CBS）報道，由美國總統軍方高層顧問組成的參謀長聯席會議，幾乎所有成員都在上周與雷上將一起出席了會議，現正接受隔離。

報道指，接受隔離的除了聯席會議主席米利將軍之外，還包括副參謀長、陸軍參謀長、海軍行動參謀長、空軍參謀長、網絡司令部指揮官、太空軍部長、國民警衛隊隊長以及海軍陸戰隊副指揮官。

圖像來源，United States Coast Guard 圖像加註文字， 美國海岸防衛隊上將查爾斯·雷在確診感染新冠病毒之前出現輕微症狀。

五角大樓發言人喬納森·霍夫曼（Jonathan Hoffman）向媒體表示，「美國武裝力量的行動預備力和任務能力沒有改變。」

「軍方高層領導人在不同的工作地點仍然完全能夠執行任務和履行職責，」他說。

五角大樓目前正在就上星期的會議進行接觸者追蹤。

更多白宮人員陸續確診

與此同時，自特朗普總統於上周確診之後，多名共和黨人以及與他有密切接觸者均陸續確診感染新冠病毒。

當中包括第一夫人梅拉妮婭（Melania Trump）、助手霍普·希克斯（Hope Hicks）以及一眾共和黨參議員。

白宮新聞發言人凱莉·麥肯內妮（Kayleigh McEnany）已經確診感染，並於周一宣佈消息。另外三名白宮新聞辦公室成員查德·吉爾馬丁（Chad Gilmartin）、卡羅琳·萊維特（Karoline Leavitt）以及傑倫·德魯蒙德（Jalen Drummond）亦確診。

麥肯內妮在周日接受記者訪問時未有戴口罩，但表示新聞辦公室沒有人被白宮醫療隊列為緊密接觸者。

圖像來源，Reuters

特朗普內部圈子中的很多確診者都曾在9月26日出席過白宮玫瑰花園的聚會，該聚會現在被質疑有可能是「超級傳播事件」。

總統在該次聚會中宣佈了最高法院大法官的提名人選，而當中的一個確診者是一名加州基督教牧師。該名牧師還曾在當天較早前華盛頓特區的一場祈禱活動中與副總統彭斯有接觸。

副總統彭斯與民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）將於周三在猶他州鹽湖城進行面對面的競選辯論，屆時將會以有機玻璃進行阻隔，降低新冠病毒感染的風險。二人在最近的檢測中均呈陰性。

與此同時，特朗普在確診入院治療之後，已於周一回到白宮。

在沃爾特·里德醫療中心（Walter Reed Medical Center），特朗普接受了類因醇藥物地塞米松（dexamethasone）的治療——該藥物通常用於救治新冠重症病人。總統還曾接受供氧。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 特朗普住院後錄製視頻：我會很快復出。

特朗普出院後隨即在推特上發佈一段視頻，呼籲美國不要讓病毒「佔據」他們的生活。

「不要害怕它，你們將會戰勝它的，」他在視頻中說，「不要讓它接管你的生活，不要讓這件事發生。」

目前，全美國有近750萬宗確診感染病例，超過21萬人死亡。

支持特朗普的民眾認為總統是在坦誠地傳達訊息，安撫民眾，另一些人則認為總統這樣說是對受影響民眾的不尊重，而且會給社區帶來危險。

特朗普叫停新一輪紓困法案

另一方面，特朗普在周二宣佈，將停止討論疫情紓困法案，將談判延至大選之後。

有關紓困預算的談判由民主黨發言人佩洛西（Nancy Pelosi）與財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）於7月開始進行；而現在特朗普預計自己將贏得總統選舉，稱會在當選連任之後通過該法案。

消息宣佈之後，美國股市出現下跌。

民主黨總統候選人喬·拜登稱特朗普此舉是背叛了美國人民。

「別搞錯了：如果你失業，你的公司倒閉，你孩子的學校關閉，你的社區有人被解僱，唐納德·特朗普在今天決定，所有這些事情沒有一件是他在乎的，」拜登在周二的聲明中說。

特朗普則反駁稱，佩洛西以及「極左民主黨人」是在利用這些很多人急需的紓困預算來「玩遊戲」。