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美國總統大選：共和黨副總統候選人彭斯的宗教、保守與政治手腕
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美國總統大選：共和黨副總統候選人彭斯的宗教、保守與政治手腕
37 分钟前
美國2020年總統大選共和黨副總統候選人彭斯從政經驗豐富，其宗教及保守派背景，吸納不少粉絲，有望爭取共和黨人支持，但他推行的強硬政策，令開明派的民主黨人不滿。
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