中印邊界：BBC核實社交媒體流傳的誤導消息

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度人髮起反對中國的抗議活動

中印6月間在邊界爭議地區爆發衝突，導致至少20名印度士兵喪生之後，至今局勢持續緊張。

在中印雙方試圖緩和局勢之際，社交媒體上卻流傳大量與邊界局勢有關的不實和誤導性消息。

BBC對其中幾則消息進行核實。

消息：被送往中印邊界的中國士兵在路上痛哭

核實結果：誤導性消息，錄像與說明文字「圖文不符」

在推特上分享的視頻經過一些台灣媒體報道後在印度爆紅，印度社交媒體用戶嘲笑中國士兵因為被送往中印邊界當炮灰而在路上痛哭。

這段視頻觀看次數超過30萬次，甚至連印度主流媒體Zee TV新聞都對此做過相關報道。

視頻中可以看到，乘坐在巴士上的軍人唱著描述思鄉的軍歌，身上掛著肩帶寫著「光榮參軍」。

但是，沒有任何證據顯示視頻當中的中國軍人正在被送往印度邊界的路上。

中國媒體報道說，這些是安徽阜陽的新兵，告別父母之後的正常感情抒發。

9月15日，當地媒體在微信上發文表示，這些新兵離開家前往軍營，並表示其中5人自願到西藏地區服役。

微信消息並未提到他們被送往印度邊界，也沒有提及中印邊界衝突。

9月22日，（中國官方媒體）《環球時報》報道相關消息，指責台灣媒體將告別父母的新兵和中印邊界局勢聯繫起來涉嫌「誤導和欺騙」。

消息：印度邊界士兵跟隨中國擴音器播放的音樂起舞

核實結果：舊錄像

9月16日，印度和中國媒體都報道了中國人民解放軍在邊界安裝擴音器，播放旁遮普音樂干擾印度士兵。

媒體報道說，中國軍隊在印度士兵嚴密監控的地區安裝擴音器。

印度和中國的媒體報道中都引述軍方消息，但報道沒有任何圖片和視頻，印度軍方沒有證實消息。

不過，在社交媒體上，印度網民分享了印度士兵跟隨旁遮普音樂跳舞的舊視頻，這些視頻比邊界安裝擴音器的報道要更久以前。

在9月分享的一段視頻中，五名印度士兵跟著旁遮普音樂跳舞，視頻觀看次數超過88,000次。

但是網上搜索後發現這段視頻早在今年7月就已經出現。

雖然視頻拍攝的地點很難核實，但當時的報道說視頻在印巴邊界，而非中印邊界拍攝。

消息：中國用超大擴音器在邊界播放音樂，印度士兵聽力受損精神受折磨

核實結果：沒有證據顯示超大擴音器在邊界播放音樂

這是剛才舊錄像消息的衍生版本，有推特中國用戶分享一個大型裝置的錄像，並表示該大型裝置被用來對印度軍營播放超大聲音樂危害他們身心。

該段視頻觀看次數超過20萬次，印度新聞頻道也有相關報道。

但是這段視頻其實是2016年3月的YouTube視頻，顯示的是中國制的大型移動式警報器。

根據廠商網站介紹，這種警報器重達4.6噸，在自然災害和其他危害人民的緊急情況下使用。

該裝置不是用來播放音樂，也不清楚中國軍方是否在邊界使用過這個大型警報器。

此外，也沒有消息證實有印度士兵聽力受損。

消息：印度安全部隊巴士車禍與邊界緊張局勢有關

核實結果：誤導性消息，車禍並非在邊界地區發生

9月21日，推特中國用戶發佈錄像，宣稱印度無法參加與中國的邊界會談，因為「印度必須拯救自己的軍隊」。

視頻顯示軍用巴士被河水淹沒，印度士兵站在路邊，文字還說這是印度軍隊試圖自殺。

視頻觀看次數近5千次。雖然是真實的錄像，但是並非在中印邊界拍攝，而是9月時在印度中部的恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）拍攝，一輛軍用巴士被河水圍困。

當時有印度媒體報道，錄像顯示軍用巴士翻覆在暴漲的河水裏，當時的報道說沒有傷亡人員。