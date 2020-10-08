脫北外交官：兩年前失蹤的朝鮮駐意大利大使趙成吉「身在韓國」

圖像來源，www.kimjongun.it 圖像加註文字， 趙成吉失蹤之前，被認為是和妻兒一起在羅馬居住。

韓國一名國會議員稱，兩年前於意大利失蹤的朝鮮大使已經叛逃，目前正身在韓國。

當時擔任朝鮮駐意大利代理大使的趙成吉於2018年底失蹤。韓國國會情報委員會主席日前表示，趙成吉自2019年7月至今一直居住在韓國。

若消息屬實，趙成吉將是自1997年以來最高級別的脫北者。

不過，外界卻擔憂他女兒的安全——只有十幾歲的她據稱已經回到朝鮮。

意大利外交部長指，在父母失蹤後，趙成吉的女兒在2019年2月自行請求被遣送回朝鮮。

趙成吉和他的家人最後露面是在2018年11月，當時有消息稱他們在第三國尋求庇護，也有說法指他正在前往美國。

朝鮮的外交官都被視為在外國推廣朝鮮「主體思想」（Juche）的最前線，實際的工作是在海外為朝鮮的政權籌集資金。除了外交官，朝鮮還要求駐外國大使館的職員都要向世界宣揚平壤的思維與看法。

如果他們決定出逃，就會被朝鮮視為「終極的叛徒」，也被視為對金正恩家族的嚴重羞辱，但這些情形仍然多次發生。

趙成吉的「脫北」經過

2018年11月，趙成吉與妻子在離開大使館之後，沒有通知任何人就消失無蹤，當時他作為朝鮮駐意大利代理大使的任期即將屆滿。

當時的報道稱，這名外交官正在尋求西方政府的政治庇護。趙成吉是朝鮮高層官員的兒子及女婿。

圖像來源，Google Maps 圖像加註文字， 趙成吉曾是朝鮮駐羅馬大使館裏的最高級別外交人員。

周二（10月6日），韓國反對派議員在臉書（Facebook）上稱，趙成吉夫婦正身在韓國，並受到了保護。周四，韓國國會情報委員會主席全海澈(Jeon Hae-cheol）證實消息屬實。

「前代理大使趙成吉在2019年7月自願來到韓國，」全海澈說，「他之前就已反覆表達過想來韓國的願望。」

韓國情報機構未就事件置評。

趙成吉的女兒

關於趙成吉的女兒，人們所知不多。她是一個十幾歲的少女。

全海澈表示，趙成吉希望他的行蹤保密。「他擔憂自己在朝鮮的家人，」韓聯社報道引述全海澈表示。

另一名前朝鮮外交官、平壤前駐英國副大使太永浩（Thae Yong-ho，曾譯「太勇浩」）在2016年脫北，叛逃韓國，目前在韓國擔任議員。他表示脫北者可能會面臨報復。

「一名外交官身在哪裏，決定了他留在北邊的親屬會受到何種級別的懲罰。」

「如果他在韓國尋求庇護，他就被定義為一個叛徒，一個變節者，」太永浩說，「沒有人知道一個叛徒的家人會受到什麼樣的懲罰。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 太勇浩曾任朝鮮駐英國副大使。

另一名韓國反對派議員、前國家副安全顧問趙太庸則指責韓國政府洩露趙成吉的信息，形容這是「完全缺乏對他女兒人道主義考慮的行為」。

不過，韓國外交部長康京和表示，她對於趙成吉的行蹤消息被公開感到「驚訝」，並且同樣擔憂他女兒的安全。

朝鮮駐外的外交人員常常不得不留下一些家庭成員在平壤，朝鮮當局認為這樣能夠防範他們叛逃。

趙成吉是誰？

趙成吉自2017年10月擔任朝鮮駐羅馬代理大使。朝鮮在進行核試驗後，意大利為表示抗議，驅逐了朝鮮駐意大利大使文正南（音譯 Mun Jong-nam） 。趙成吉一直以代理大使身份任職。

朝鮮駐意大利的外交使團相當重要，因為聯合國的糧農組織總部設在羅馬，而朝鮮長年面臨糧食短缺問題。

朝鮮要求駐外使節將直系親屬留在國內以防止他們叛逃。但趙成吉據信帶著妻子和孩子赴任，這顯示他可能來自朝鮮特權階層家庭。