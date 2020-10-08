美國大選副總統辯論：彭斯頭上的蒼蠅，習近平特朗普的國際民意

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距離美國大選投票日還有26天時間。美國時間10月7日晚，此次競選中唯一一場副總統候選人辯論落下帷幕。彭斯與哈里斯兩位候選人圍繞新冠疫情、中國等內政外交話題展開激烈交鋒。

與上場讓所有人大跌眼鏡的總統候選人辯論相比，來自共和黨的副總統彭斯與加州參議員、民主黨人哈里斯表現得更加文明。他們之間的交流大致順暢，但期間也各自多次打斷對方。

作為總統候選人的副手，副總統候選人之間的辯論通常不會吸引太多目光。但在特朗普確診新冠肺炎後，外界對副總統候選人的關注陡增。面對美國歷史上年齡最大的兩位總統候選人，彭斯與哈里斯的辯論不僅事關中間選民的選票，也體現出美國政治的現狀與未來。

中國議題：貿易戰、疫情與習近平

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 兩位副總統候選人都希望通過對方主將的中國政策來為自己陣營加分。

兩位副總統候選人都希望通過攻擊對方主將的中國政策來為自己陣營加分。

「總統與中國的貿易戰——你們輸了那場貿易戰。你們輸了，」哈里斯向彭斯表示表示。哈里斯稱，美國因為貿易戰喪失了成千上萬個製造業工作，眾多農民也因此破產。

「有數據預計，在這屆政府任期結束時，他們喪失的工作崗位會超過此前幾乎每一屆政府，美國人民知道我在說什麼。」

而彭斯則指拜登一直是「共產主義中國的啦啦隊」，且從未為美國帶來足夠多的製造業工作機會。

「我們輸了與中國的貿易戰？喬·拜登連打也沒有打過。」

哈里斯稱，特朗普對中國的立場給美國人帶來了「人命、就業與世界地位的損失」。她還稱特朗普政府趕走了許多美國朋友，與獨裁者交好。

而彭斯則表示，「中國要對新冠疫情負責」。「特朗普總統對此不高興，他一直說得很清楚。」

哈里斯在辯論中引述皮尤研究所報告稱，美國多個盟友現在對中國國家主席習近平的尊敬程度，更甚於特朗普。嚴格來說她沒有說錯，但事實上那份報告顯示，各國對習近平和特朗普的信心都很低。

特朗普在六名領導人中排名最低，83%的人表示對他沒有信心，而習近平則比特朗普優勝少許，但也有78%的人表示對他沒有信心。

與此同時，這場辯論在中國直播播出時遭到審查。加拿大媒體《環球郵報》的駐北京記者萬德山（Nathan VanderKlippe）在推特上說，他在中國收看CNN電視台的辯論直播時發現，中國當局在彭斯回答關於中國問題時，切斷了直播。電視屏幕上出現了「信號異常，馬上回來」的字樣。而當哈里斯回答同一問題時，直播畫面恢復正常。

新冠是主要話題，但蒼蠅造成最大轟動

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這場90分鐘的辯論中，新冠疫情是當仁不讓的主要議題。現場兩人中間的透明玻璃擋板和3.6米的距離像是在提醒大家，這場疫情已經導致超過20萬美國人喪生，而病毒如今正在白宮西翼蔓延。

哈里斯指責特朗普創造了歷史上"歷屆總統政府中最大的失敗"，而彭斯則稱民主黨的抗疫計劃是抄襲共和黨的。

哈里斯稱，彭斯與特朗普在新冠病毒致命性的問題上故意誤導美國人，「他們明明知道，但掩蓋這一切。」她表示，彭斯與特朗普「喪失了他們再度當選的權利」。

而彭斯則借機攻擊拜登的另一歷史問題。他指拜登的新冠策略中提到了加大檢測力度，製造新的PPE以及開發疫苗，「看起來有一點像抄襲，而喬·拜登對於抄襲是略知一二的。」

彭斯借此暗指的是，1987年拜登參加總統選舉時，他因抄襲時任英國工黨領袖金諾克（Neil Knnock）演講稿而退選。

哈里斯還表示，如果疫苗沒有專業人士背書，只有特朗普吹捧，那她將不會選擇接種。而領導白宮新冠特別工作組工作的彭斯則稱，哈里斯一直破壞公眾對疫苗的信心，他認為這「在道德上不可接受」。

除此之外，雙方還就美國的種族示威運動、特朗普繳稅問題、墮胎、環境保護等不同話題各自發起進攻與防守。

綜合外界評價，兩人此場辯論沒有十分亮眼的表現，但整體比較平穩，甚至可以稱是平淡。最能體現這一點的是，當晚製造最大話題的並非任何一位候選人，而是一隻蒼蠅。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 當晚製造最大話題的並非任何一位候選人，而是落在彭斯頭上的一隻蒼蠅。

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辯論期間，一隻蒼蠅停在了副總統彭斯的頭上長達數分鐘，黑色蒼蠅在他的一頭銀髮上顯得格外明顯。這一意想不到的展開讓社交媒體陷入瘋狂，許多人轉發電視直播照片。

目前推特上有數十萬貼文與「那只蒼蠅」有關，這只蒼蠅也成為了這場辯論在社交媒體上最大的轟動話題。

美國媒體反應

《紐約時報》以「病毒成為彭斯與哈里斯辯論焦點」為標題。該報道指出，這次辯論更加文明（包括彭斯指哈里斯獲提名具有「歷史性」意義），但也包括「尖銳」交鋒。《紐約時報》認為，哈里斯讓彭斯在新冠話題上處於守勢。

《華爾街日報》同樣以二人在新冠問題上的針鋒相對為重點。該報報道還突出了哈里斯對特朗普政府應對疫情方式的攻擊，以及彭斯稱拜登-哈里斯政府會過於自由派。

《華盛頓郵報》報道標題為，「彭斯與哈里斯相隔玻璃擋板交鋒」。該報道聚焦二人對彼此的批評，以及彭斯對多個問題的閃躲態度。

《華盛頓郵報》的另外一篇分析文章重點關注了醫療問題，文章指出，彭斯在辯論中就疫情問題閃躲，而哈里斯則給出了一份醫療計劃。

福克斯新聞則稱，這場辯論「文明但激烈」。該電視台重點聚焦最高法院、稅收以及新冠問題。福克斯還突出了哈里斯在最高法院擴容問題上閃躲。

對未來的展望

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 兩位副總統候選人著眼的不僅僅是今年11月。

BBC記者索菲·朗（Sophie Long）在報道中指出，總統及副總統候選人的辯論是他們直接與美國選民，尤其是尚未決定如何投票的選民溝通的機會。

如果要問這場辯論會否對這屆選舉帶來任何改變？她寫到，我們可以看到哈里斯在辯論最後的信息——呼籲美國人走出來投票。

而BBC北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）則強調，兩位副總統候選人著眼的不僅僅是今年11月。

他指出，與大多數副總統一樣，彭斯已經在盤算自己未來競選總統一職，為此他必須贏得特朗普的支持，以及對特朗普不感冒的那些共和黨和右傾獨立人士的認同。他在這場辯論中雖然為特朗普辯護，但也試圖保持自己的主體性，在討論最高法院等福音派選民關心的問題時尤其明顯。

哈里斯在去年已經參與過民主黨總統候選人提名競爭，她也在試圖證明，在拜登退出政治舞台後，她可以成為一個稱職的民主黨領導人。澤克爾注意到，哈里斯在辯論中借機談論了自己的成長經歷和背景，向更多美國觀眾介紹自己，且與彭斯不同，她直接看向鏡頭，在試圖得分的同時也注重與觀眾直接溝通。