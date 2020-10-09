中國鄰國吉爾吉斯斯坦「變天」 一帶一路烏雲籠罩

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 吉爾吉斯斯坦首都在2020年10月議會選舉後連日爆發的大規模抗議示威活動。

中國的鄰國和「全面戰略伙伴」吉爾吉斯斯坦國內政局動蕩，一帶一路的重要出口之一是否可能遇阻？

10月初，在選舉後連日爆發的大規模抗議示威活動和騷亂的衝擊下，吉爾吉斯斯坦總理博羅諾夫和議長茹馬別科夫均辭職下野。

此前一天，從監獄中獲釋的反對派領導人薩德爾·扎帕羅夫出任代總理，早已被反對派控制的議會也選出新議長梅克特別克·阿卜杜勒達耶夫。但各地紛紛自己宣佈推出領導人。

面對越來越大的壓力，吉爾吉斯斯坦中央選舉委員會也宣佈，10月初舉行的議會選舉結果無效，兩周內確定重新選舉的日期。

新冠疫情也是導致吉爾吉斯斯坦陷入政治混亂的一個意外因素。

選舉導致政局突變

10月初大選原來的結果是：與該國總統蘇倫拜·熱恩別科夫結盟的政黨贏得了最多的選票。參選的16個政黨中只有4個政黨通過了進入議會的門檻。這4黨中3個與熱恩別科夫總統關係密切。但有人指責他們賄選舞弊。

隨後，吉爾吉斯斯坦首都比什凱克爆發了約5000人參與的大規模抗議活動，另兩個城市裏也爆發了規模相對小一些的抗議活動，要求總統下台。

雖然有警察鎮壓，抗議者在前總統阿坦巴耶夫的兒子卡迪爾帶領下成功衝入總統府暨議會大樓，並佔領了國家安全委員會辦公大樓。

抗議者釋放了被控貪污罪判處11年監禁、依然在押的前總統阿坦巴耶夫等其他前政府官員。

7年前的一次反對派抗議中因被控綁架一名地區州長而被判11年徒刑的扎帕羅夫等政治犯也被釋放。

吉爾吉斯斯坦官方稱，抗議活動已造成1人死亡、686人受傷。選舉機構宣佈周日議會選舉結果無效。

熱恩別科夫總統仍然掌權，他6日向全國發表講話，指出一些政治力量試圖非法奪權。但他表示，下達了不准開火和不准流血的命令。

他對BBC表示，也凖備交權，但沒有說明將權力交給誰。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 抗議示威活動讓局勢陷入混亂。

經濟困境和民族矛盾

吉爾吉斯斯坦在2005年和2010年已經經歷了政變，示威者都成功地將被指控腐敗的領導人和政府趕下了台。

到2019年底，吉爾吉斯斯坦的經濟發展迅速，一度是中亞表現最好的國家之一。到8月份，外匯儲備達到央行建立以來最高的30億美元。

但因為新冠疫情帶來的衝擊，2020年開始經濟大幅下滑，自上次2010年因國內政權更迭導致負增長以來，再次出現負增長情況，貨幣大幅貶值，百姓生活受影響嚴重。

吉爾吉斯斯坦雖然人口只有約600多萬，但約有一百多萬人在國外打工，佔全國人口的1/5。而包括俄羅斯等國因為疫情封鎖、經濟下滑，也影響到吉爾吉斯斯坦打工者的生存境地。

此外，吉爾吉斯斯坦有80多個民族，民族和部族成分複雜，原來的民族矛盾、地域矛盾一直就無法解決。

加之官員腐敗等由來已久的社會問題，各種矛盾就隨著對議會選舉不滿爆發了。

戰略地位

吉爾吉斯斯坦東邊就是中國新疆，北邊與哈薩克斯坦相接，西邊則為烏茲別克斯坦，西南為塔吉克斯坦。

該國是吉爾吉斯歐亞經濟聯盟和集體安全條約組織成員國；同時也是上海合作組織成員國，伊斯蘭合作組織、突厥語國家合作委員會和突厥文化國際組織成員國。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 吉爾吉斯斯坦當地警方在2019年反華示威期間拘捕21人。

吉爾吉斯斯坦既與俄羅斯有密切關係，同時也與美國關係良好，首都比什凱克近郊即有馬納斯美國空軍基地。

自古以來，中國和吉爾吉斯斯坦長期有著密切的政治、經濟聯繫。有研究稱，中國唐代詩人李白就出生在吉爾吉斯碎葉城。

現在，中國是吉爾吉斯斯坦第一大貿易伙伴和第一大投資來源國。吉爾吉斯斯坦是最早支持並積極參與中國「一帶一路」建設的國家之一。

中國領導人習近平2019年還去吉爾吉斯斯坦訪問、出席上海合作組織峰會。

早在1997年，中國就提出推動一帶一路的重要項目之一中吉烏鐵路，中吉烏三國就此簽署了備忘錄：它將成為中國到歐洲、中東的最短貨運路線，對改善地處中亞內陸的吉爾吉斯斯坦戰略地位也有重要意義。

但是，因為吉爾吉斯斯坦國內政局變化，前任政府的支持總受到後任政府的反對，再加上其它因素，這個項目一拖再拖。

中國新疆的關切

作為中國新疆的鄰居，新疆也有柯爾克孜族(與吉爾吉斯族同源)、回族(即吉爾吉斯斯坦的東幹人)，並也與吉爾吉斯斯坦一樣還有哈薩克族，烏孜別克（烏茲別克）族，塔吉克族、俄羅斯等民族人口。

中國官方強調，安全合作是中吉關係重要組成部分，中吉共同肩負著維護地區和平、安全、穩定的責任。

圖像來源，Xinhua News Agency 圖像加註文字， 雖然中歐班列已經開到吉爾吉斯斯坦，但中吉烏鐵路的建設一直受到吉國內政的影響。

中國學者指出，吉國內部的動蕩局勢常被極端分離勢力利用，中方也擔心吉國內亂影響到新疆穩定。

就吉爾吉斯斯坦2020年10月最新一次內亂，中國外交部發言人華春瑩表示：」中方對吉爾吉斯斯坦當前局勢高度關注。作為友好鄰邦和全面戰略伙伴，中方真誠希望吉各方通過對話和協商依法妥善解決問題，推動吉局勢盡快實現穩定。「