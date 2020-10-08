美國大選：特朗普指「通俄門」是民主黨的醜聞

圖像加註文字， 在2016年特朗普同民主黨候選人希拉里的競選角逐中出現了特朗普-俄羅斯合作的指稱

特朗普感染新冠、接受治療出院後說，要通過解密文件揭露所謂的「通俄門」是「政治犯罪」，但民主黨人指責說，解密文件是幫助特朗普選舉的「政治伎倆」。

美國國家情報總監拉特克里夫（John Ratcliffe）解密了1000多頁關於調查特朗同俄羅斯關係的敏感文件，其中包括前中情局局長約翰•布倫南（John Brennan）的手寫記錄。

特朗普隨後發推特說，他已經授權公開「任何以及全部「通俄門」陰謀論以及希拉里電郵醜聞的文件，還說要完全不加編輯、刪節地公布這些材料。

特朗普重翻舊賬、揭露民主黨競選對手的做法被一些分析稱作「十月驚奇」（亦稱十月意外），即在大選前的10月間發生能夠影響選情的重大事件。

「十月驚奇」頻發

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普在醫院身著便裝的照片

美國法律規定總統選舉投票日設在11月第一個星期一之後的星期二，2020年投票日是11月3日。在總統選舉投票前一個月發生的有重大影響、能夠打破競選現狀或平衡、甚至能影響候選人當選結果的事件一般被稱作"十月驚奇"。

"十月驚奇"可能是突發事件，也可能是選舉團策劃的競選活動的一部分。隨著大選臨近，特別是第一次總統候選人辯論後，特朗普在民調中落後。

這種情況下，「十月驚奇」愈發受到關注。

特朗普感染新冠病毒入院治療後在10月6日出院返回白宮。特朗普感染新冠也被媒體稱作「十月驚奇」。

路透社公布的調查顯示，特朗普新冠病毒檢測呈陽性的消息似乎進一步促進了拜登的民調領先優勢。

英國《金融時報》報道說，特朗普受感染的消息把公眾注意力集中到他處理疫情不力方面。許多民調受訪者認為，如果特朗普當初認真對待新冠病毒，他本來能夠避免被感染。

「通俄門欺騙」

周二（10月7日）晚，特朗普發推特說，「我完全授權全部解密任何以及全部和美國歷史上最大的單個政治犯罪相關的文件」，即「通俄門欺騙」。

在2016年特朗普同民主黨候選人希拉里的競選角逐中出現了特朗普-俄羅斯合作的指稱。當時希拉里競選團隊指特朗普在競選中和莫斯科合作，協調對民主黨的電腦和希拉里競選團隊進行了一系列黑客攻擊，與此同時，俄羅斯特工通過「網絡水軍」散佈不實信息。

特朗普隨後又跟貼說，他「很久以前」就已經把關於「通俄門」的所有信息解密了，他抱怨，「對我們的國家來說，不幸的是，人們行動非常遲緩」。

解密的記錄顯示，在奧巴馬政府後期擔任中情局負責人的布倫南曾經向奧巴馬匯報民主黨總統候選人希拉里的「計劃」，即指責特朗普「勾結俄羅斯」敗壞特朗普的聲譽，在2016年總統選舉前「轉移公眾對她用私人電郵問題的關注」。

許多支持特朗普的評論認為，「通俄門」醜聞實際上是涉及前總統候選人希拉里和前總統奧巴馬的民主黨的醜聞。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普在2016年總統競選期間曾說過他當選後要解密肯尼迪總統遇刺文件，他還說當時他在共和黨內的競選對手泰德•克魯茲（右）的父親同刺殺肯尼迪有關

特朗普在2016年競選中也曾作過不少驚人指稱。當時朗普曾說過他當選後要解密肯尼迪總統遇刺文件，他還說當時他在共和黨內的競選對手泰德•克魯茲（Ted Cruz）的父親同刺殺肯尼迪有關。

另外，特朗普也發表過許多暗示9/11紐約世貿大樓遇襲背後另有陰謀的言論。

「黨派政治化」

美國情報總監拉特克里夫最初在9月份解密了前中情局局長布倫南的筆記、2016年的中情局給當時聯邦調查局局長科米（James Comey）的一個備忘錄、以及美國情報機構獲得的一份俄羅斯情報機構的評估。

拉特克里夫在給參院聯合司法委員會主席的信中提到了這三份文件，說希拉里努力編造「通俄門」醜聞，誣蔑她的競選對手，化解媒體的負面報道。

拉特克里夫提醒，已經被解密但沒有被公開的俄羅斯情報評估「可能反映了某種誇張和編造」，但是他澄清說美國情報局機構並不認為這些材料是「誤導信息」。

但美國《政客》雜誌引用內部消息人士的話說，參院情報委員會的共和黨和民主黨議員都認為這些解密文件缺乏事實根據。民主黨人指責這些解密材料不過是再次重覆俄羅斯情報中的不實指稱。

圖像加註文字， 美國檢察官穆勒領導的特別調查並沒有找到任何特朗普同俄羅斯合作的證據，但民主黨的支持這認為穆勒調查沒有刨根問底，功虧一簣。

前中情局局長布倫南在CBC電視頻道訪談中說，拉特克里夫信中說當時中情局通知聯邦調查局做相關調查的內容是不實的誤導。他說拉特克里夫解密2016年同「通俄門」相關的敏感文件是「完全搞政治化」。他指責這位國家情報總監「有選擇地」解密文件，以達到支持特朗普競選的政黨目的。

希拉里的發言人梅里爾（Nick Merrill）曾把這些文件中包含的各種指稱說成「毫無根據的胡扯」。

美國檢察官穆勒領導的特別調查並沒有找到任何特朗普同俄羅斯合作的證據，也沒有提出任何同陰謀論直接相關的指控。