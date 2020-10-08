美國大選：總統辯論再添變數 特朗普拒絶參加第二場

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美國總統特朗普表示，他不會參加原定將在10月15日舉行的第二場總統辯論。民主黨總統候選人拜登則表示，他當日會舉行活動直接回答選民提出的問題。

由於特朗普感染新冠病毒，總統辯論主辦方此前決定，第二場辯論將以網絡連線方式舉行。

民主、共和黨雙方陣營就辯論的形式展開了激辯。

特朗普稱，以虛擬連線方式辯論是為了「保護」其對手拜登。

「我不會浪費我的時間在辯論上。坐在一台電腦後面，荒謬。他們切斷你的講話（關掉麥克風）……我不會參與一個虛擬連線的辯論，」特朗普在接受福克斯電視台採訪時說。

拜登反擊說，特朗普「時刻都在改變主意」。他的陣營稱，如果第二場辯論無法展開，他們當日將在賓夕法尼亞州費城面對面回答選民提出的疑問。賓州是一個爭奪激烈的搖擺州。

根據白宮的聲明，總統目前沒有任何新冠肺炎症狀，但白宮內部的感染範圍還在持續擴大。

目前並不清楚特朗普最初是如何感染病毒、如今是否仍具傳染性。

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9月30日的首場總統辯論是一場充斥著攻擊與揭短的混戰。而周三晚（7日）舉行的副總統辯論更為文明，不過哈里斯、彭斯兩名副總統候選人都多次躲避正面回答問題。

美國大選將在11月3日舉行，最新的民調顯示拜登在全國範圍內有個位數字百分比的領先優勢。然而，由於美國大選採取選舉人票制，各個搖擺州很大程度上決定了選舉結果，拜登與特朗普在這些戰場州份的選情相對接近。

互動性更高的「市政廳會議」辯論

第二場辯論原定以市政廳會議（townhall）形式舉行，即由在場觀眾向台上的兩位候選人提問。

一般來說，候選人可在台上走動，提問的觀眾都是仍未決定大選為誰投票的選民。比起在台上站定或在安坐在座位上的辯論形式，在市政廳會議辯論中，總統候選人與對手和觀眾的互動更多。

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2016年希拉里·克林頓與特朗普的市政廳會議辯論中，特朗普多次漫步到希拉里的身後，曾經引起網絡上的熱議。

中國網民也曾截圖這場辯論的畫面，調侃兩人像是在合唱卡拉OK。

「市政廳會議辯論會形成不一樣的氣氛，展示候選人與選民連結的能力、對懸而未決的選民擔憂議題的理解能力，」密蘇里大學傳播學教授麥金利（Mitchell McKinney）表示。

但根據目前情況來看，市政廳會議辯論的命運懸而未決。

辯論影響大選選情嗎？

歷年民調發現，觀看總統辯論的美國選民中，90%到95%人已經拿定主意投票給誰，只有不到5%的人可能因辯論而決定選票歸屬。然而，這在選情接近的戰場州可能舉足輕重。

2016年大選中，希拉里在多個戰場州份都是以微弱差距落敗，例如在密歇根州只輸給特朗普一萬多票。

「我們知道看辯論的觀眾更可能投票，他們已經付出時間去看辯論了，」麥金利教授說，「如果大選競爭又一次很接近，在戰場州有足夠的未拿定主意的選民，那麼我認為辯論將會對大選結果有重大影響。」

如果拜登與特朗普雙方同意舉行第三場、也是最終回合的辯論，它將於10月22日在田納西州舉行，屆時離大選只有11天。

但目前來看，這場辯論是否能如期進行仍是一個疑問。