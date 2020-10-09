世界貿易組織將迎來首位女性總幹事

圖像來源，Reuters/WTO 圖像加註文字， 恩戈齊·奧孔約-伊維拉（左）和俞明希（右）都是世貿組織總幹事的候選人。

世界貿易組織(WTO)新任總幹事的選舉進入最後階段。目前剩下兩位女性角逐。

兩位候選人從8人名單中勝出：尼日利亞前財政部長恩戈齊·奧孔約-伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）和韓國貿易部長俞明希（Yoo Myung-hee，又譯柳明熙）。

奧孔約-伊維拉和俞明希都有從政和國際貿易方面的經驗，並且兩位都畢業於美國的大學。

奧孔約-伊維拉還擁有美國國籍，她曾兩度擔任尼日利亞財政部長，並短暫擔任過尼日利亞外交部長。

在她的職業生涯中，大部分時間在世界銀行(World Bank)裏做經濟學家。最終升任常務副行長一職，基本算是該機構的二號人物。她一直是該銀行頭號人物的候選人，不過未能成功。

奧孔約-伊維拉目前是國際疫苗聯盟(Gavi)的董事會主席。

她不像其他候選人那樣，職業生涯中主要與貿易政策的細節打交道。但作為發展經濟學家和財政部長，她仍要經常處理國際貿易事務。她將貿易描述為「一項使命和一種激情」。

如果當選，奧孔約-伊維拉將成為首位擔任WTO總幹事的非裔人。

俞明希更大程度上是一位貿易專家。

她給世貿組織總理事會的說明暗示了幾乎大半生都在該領域的耕耘。她說，她出生那年正值韓國加入關稅及貿易總協定，該協定是決定WTO如何運作的關鍵因素。

俞明希說，她在1995年世貿組織成立時開始從事貿易相關的工作。

在此期間，她參與了韓國一些關鍵貿易談判，包括與中國和美國的談判。她強調自己「對貿易協定各個領域細節有深刻了解和洞察」。

如果一切按計劃進行，將在11月初知道花落誰家。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國總統特朗普和中國國家主席習近平握手，而中美兩國正陷入激烈的貿易爭端。

在壓力下運作的組織

兩位候選人都主動強調她們在談判中團結各方的能力。這是一名成功候選人必須擁有的技能。重要的是，WTO總幹事只有讓成員國團結起來才能取得進展。

有人說，總幹事沒有執行權力，更像是一名管家，向成員國宣佈晚餐已經凖備好了。但WTO正面臨壓力。全球貿易大國中國和美國正陷入激烈的貿易衝突。

美國對WTO存在一些實質性擔憂。很多擔憂在特朗普總統上任前已經存在，但相比起來，現任政府採取了更加不合作的方式來實現其目標。

圖像來源，Getty Images

美國削弱了WTO履行其主要職能的能力，即解決成員國之間的貿易爭端。

美國拒絶讓聽審上訴的機構任命新成員，實際就是法官。這反映出美國擔心該機構的裁決逾越了WTO的規則。這使得該組織無法受理新的上訴案件。這不代表爭端解決機制完全失效，但嚴重受損。

就人員多樣化而言，世貿組織似乎正在邁入新領域。幾乎可以肯定的是，總幹事將首次由女性擔任。