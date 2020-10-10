FBI偵破圖謀綁架密歇根州州長惠特默的武裝組織行動

圖像來源，Antrim County Sheriff's Office 圖像加註文字， 上排左起：亞當·福克斯、布蘭頓·卡瑟特、丹尼爾·哈里斯、卡萊布·弗蘭克斯；下排左起：泰·加爾賓、埃里克·莫裏特、邁克爾·努爾和威廉·努爾

美國聯邦調查局（FBI）聲稱偵破了一場綁架並推翻密歇根州州長格雷琴·惠特默（Gretchen Whitmer）的圖謀。

民主黨人惠特默在該州實施了嚴格的防疫措施，上星期被一名法官推翻，之後惠特默成為新冠疫情懷疑論者的攻擊目標。惠特默州長本人在過去幾個月都被隨時告知對此項圖謀的調查。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， "Hate groups heard the president's words... as a rallying cry": Mrs Whitmer calls out Trump

周五的最新消息表明， 為了保證她和家人的安全， FBI 一直在轉移他們。

FBI 官員稱，綁架圖謀是由六名男子策劃。他們計劃對惠特默進行一次「叛國審訊」。目前共有13人被指控。

惠特默本人則表示，在密歇根州，「仇恨、偏執和暴力沒有任何位置」；她形容幾名嫌疑人「墮落」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 密歇根州的示威者是對封鎖令反應最強烈的。

綁架圖謀

根據一份FBI的起訴書，一名臥底執法人員在6月曾參加俄亥俄州都柏林的一次會面，當中一群以密歇根州為基地的武裝分子談論推翻州政府，「他們相信（該州）是違反了美國憲法」。

FBI稱，「數名成員談到了謀殺『暴君』或者『摘掉』在任州長。」在一段視頻中，一名嫌疑人聲討州政府，指其在新型冠狀病毒疫情封鎖令期間間接決定重開健身房。

調查人員表示，這些男子在一個地下室裏會面，入口是一塊隱藏在地毯下的活板門。他們的電話被集中放在另外一個房間裏，以防偷錄，但是臥底FBI人員則佩戴了另外一個錄音設備。調查人員在事件中共拘捕了13人。

六名男子——五名來自密歇根，一名來自特拉華——在聯邦法院被控密謀綁架。他們被有計劃對惠特默進行「叛國罪審訊」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 密歇根州州長惠特默

六人被記錄下的名字是亞當·福克斯（Adam Fox）、巴里·克羅夫特（Barry Croft）、卡萊布·弗蘭克斯（Kaleb Franks）、丹尼爾·哈里斯（Daniel Harris）、布蘭頓·卡瑟特（Brandon Casert）和泰·加爾賓（Ty Garbin）。加爾賓位於拖車停車場的寓所於周三（10月7日）被當局突擊搜查。

此外還有與這次綁架圖謀有關的另外七人在州法院面臨恐主義和團伙式襲擊的指控。

他們分別是保羅·貝拉（Paul Bellar）、肖恩·費克斯（Shawn Fix）、埃里克·莫裏特（Eric Molitor）、邁克爾·努爾（Michael Null）、威廉·努爾（William Null）、彼特·穆西科（Pete Musico）和約瑟夫·莫里森（Joseph Morrison）。

這群人希望召集大約「200名男子」闖入國會大樓擄走多名人質，當中包括州長。他們期望在11月美國總統選舉之前實施這個計劃。官員稱，假如這個計劃失敗，這群人就打算在州長的家中襲擊她。

美國密歇根西區的檢察官表示，嫌疑人被指「協調監視州長的度假屋」，並稱他們計劃對警員進行汽油彈襲擊，並且購買了電槍，而且集資購買爆炸品和戰術裝備。

這是什麼組織？

FBI指，這些嫌疑人在多個州舉辦武器訓練，有時候還試圖製造炸彈，而且他們的訓練都用視頻記錄了下來。

密歇根州檢察總長丹娜·內塞爾（Dana Nessel）表示，與綁架指控分開的另外七名「金剛狼看守人（wolverine watchmen）」武裝組織成員將會被該州控以接收黑幫成員以及向恐怖分子提供支援等罪。內塞爾說，被捕的武裝人員是希望展開一場內戰。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 反對封鎖的示威者將惠特默比作希特勒。

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分析：社交媒體上的布加洛運動

- BBC駐北美科技事務記者詹姆斯·克萊頓（James Clayton）

有報道指這些男子與一個叫「布加洛男孩（Boogaloo Bois）」的武裝組織有關，這是一場在網絡世界裏冒起來的運動。

該組織的動機是什麼，很難去形容。它不是傳統意義上的「右翼」，這場運動的成員都是強烈地反對執法部分，有些人甚至還曾因為殺害警員而被捕。

廣義上來說，他們是自由派極端主義者——就像蒂莫西·麥克維（Timothy McVeigh），而且還有槍。

「布加洛」這個詞匯通常是指內戰。他們對於大政府（big government）有根深蒂固的仇恨——令人不解的是，他們卻常常支持特朗普，雖然並不是只支持特朗普。因此他們的怒氣常常是針對州政府而不是聯邦政府。

社交媒體花了很長時間才開始對布加洛運動採取行動。臉書（Facebook）在6月移除了多個布加洛運動群組——包括這些嫌疑人被指所在的群組。他在7月向TikTok展示了一系列在他們平台上的布加洛運動視頻。即使是現在，布加洛運動的視頻還是很容易能在社交媒體上找到——他們所使用的話題標籤經常改變，所以很難跟蹤。

這個故事顯示了，監察社交媒體平台上的極端主義內容有多重要——要在它導致暴力之前做到。

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 惠特默州長的封鎖令曾導致數以千計示威者前往州議會大樓，很多示威者將她比作德國獨裁者希特勒

「密歇根州執法部門人員是團結一致地致力於鏟除任何形式的恐怖主義，我們也會對任何在本州尋求製造暴力和傷害的人迅速採取行動，」密歇根州警察局局長喬·加斯帕總警監（Colonel Joe Gasper）在一份宣佈對「金剛狼看守人」進行起訴的聲明中說。

政府說了什麼？

在周四的一場新聞發佈會上，州長將這場針對她的陰謀與總統特朗普的言論掛鉤。她指特朗普在過去多個月一直在「煽動不信任，激起憤怒，並且一直在對那些散播恐懼、仇恨和撕裂的人給予寬慰」。

4月，特朗普暗示支持示威者，在推特上發佈大寫的「LIBERATE MICHIGAN（解放密歇根）」。一個月後，反對封鎖令的武裝示威者衝擊了州議會大樓。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國總統辯論：特朗普狂打斷，拜登嗆其閉嘴

密歇根州的檢察總長在周四晚上確認，兩名在5月曾在示威中被拍到的男子是此次密謀綁架的其中兩名疑犯。

周四晚上，作為共和黨人的特朗普試圖在此次聯邦調查人員偵破這一密謀案件的事件中邀功。

「她不說謝謝，反而說我是一個白人至上主義者——而拜登和民主黨人卻拒絶遣責那些民主黨人管治的城市裏燒光一切的安提法（Antifa，反法西斯主義運動組織）、無政府主義者、搶劫者和暴民。」

作為中西部州份的密歇根州可能將是下月美國總統選舉勝負的一個關鍵。

民主黨總統候選人喬·拜登遣責武裝分子是「實實在在的威脅」，還指特朗普的「解決」推文鼓勵了武裝分子。「一個總統說的話是要緊的，」他說，「為什麼總統就不能說停、停、停、停？」

近年，美國各地多起暴力事件都被指與平民武裝組織有關。它們的追隨者常常是白人男子，有時候會在抗議當中揮舞武器。國土安全部在本周的一份年度報告當中警告，白人至上主義的暴力行動是「國內最持久和致命的威脅」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 加爾賓的家於周三被突襲。

惠特默州長的封鎖令曾導致數以千計示威者前往州議會大樓，很多示威者將她比作德國獨裁者希特勒。

「我們誰都沒有面對過像COVID-19（2019冠狀病毒病）這樣的挑戰，」惠特默在周四說，「我們不是彼此的敵人。這個病毒才是我們的敵人，而這個敵人很頑固。」

上周五，該州的最高法院裁定，惠特默沒有法定權力頒布緊急行政命令，這個職責應該是由州立法機構履行。