日本職業「婚戀殺手」 幫你破壞一段親密關係

「告別店」的吸引力

倫敦作家斯蒂芬妮·斯科特(Stephanie Scott)的新小說《我的一切都是你的》(What's Left of Me Is Yours)取材於五十畑理惠一案。她為該書進行了廣泛研究,後來成為英國日本法律協會的凖會員。