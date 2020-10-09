日本職業「婚戀殺手」 幫你破壞一段親密關係

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在日本，你可以付錢給被稱為「告別店」（wakaresaseya）的私人公司來引誘你的配偶或他/她的伴侶。

2010年，日本人桑原武志（Kuwabara Takeshi）因謀殺情人被判刑。讓世界震驚的並不只是悲劇本身，而是桑原是所謂「告別店」的工作人員、五十畑理惠（Rie Isohata）的丈夫僱來破壞婚姻的專業人士。

桑原武志已婚，也有自己的孩子，他策劃了一次與五十畑理惠在超市的邂逅。他說自己是單身IT工作者，這可能得益於他那書呆子氣、戴眼鏡的外表。兩人開始了婚外情，最終發展成一段真誠的關係。

與此同時，桑原武志的同事拍下了他們在情人旅館的照片，五十畑理惠的丈夫用這些照片作為離婚的證據。（日本的離婚訴訟需要這些證據。）

五十畑理惠得知此事後相當憤怒，試圖斷絶與桑原的關係。他不想她離開，就用繩子把她勒死。轉年，他被判處15年監禁。

五十畑理惠被殺後，「告別店」產業受到了打擊。除了詐騙案，這場悲劇也促成行業一些改革，包括要求私人偵探機構必須獲得執照。

望月町（Yusuke Mochizuki）是名為「一組」（First Group）的告別店的僱員。他說，案件帶來的影響包括，取締告別店服務的在線廣告，掃除公眾的一些懷疑，這令告別店開展工作更加困難。

然而，在五十畑理惠被殺十年後，在線廣告又回來了，生意似乎再次繁榮起來，儘管成本高昂、爭議猶在。

「告別店」的吸引力

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 公眾普遍認為，告別店產業是骯髒的，很多人在沒有營業執照的情況下在暗處工作

這個行業仍然服務於小眾市場。一項調查顯示，約有270家告別店公司在網上做廣告。許多隸屬於私人偵探公司，類似於有些國家的私人調查事務所(他們也可能捲入破壞關係)。

「告別店的服務成本很高」， 望月町承認，「所以客戶一般都很富裕」。望月町之前是一名音樂家，他將終其一生的偵探興趣變成職業。他說，對一個掌握目標人物大量活動信息的相對簡單的案件，他可能會收取40萬日元(2970英鎊)。但比如目標人物是隱士，收費則更高。如果客戶是政界人士或名人，費用最高可達2000萬日元(合14.5萬英鎊)，而且還需要進行最高級別的保密工作。

(望月町說他的公司成功率很高，但一家為該行業提供諮詢的公司指出，潛在客戶應該對這種說法持懷疑態度，並為可能出現的失敗做好凖備。)

倫敦作家斯蒂芬妮·斯科特（Stephanie Scott）的新小說《我的一切都是你的》（What's Left of Me Is Yours）取材於五十畑理惠一案。她為該書進行了廣泛研究，後來成為英國日本法律協會的凖會員。

斯科特表示，使用告別店服務能幫助人「避免衝突」。這是一種在短期內擺脫困境而不產生衝突的方法。如果你的妻子愛上了別人，想要向前走，她更有可能同意離婚。因此，當夫妻一方不同意離婚、事情可能變得可能太過複雜時，這種方法尤其有用。

但是，望月町的大多數客戶都不是已婚者，不是那些要與配偶分手、希望得到幫助的人，而是希望配偶的婚外情破裂的人。他解釋了一個典型案例可能會如何發展。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 如果一方不同意離婚、事態可能變得很複雜

假設阿雅（Aya）認為她的丈夫邦戈（Bungo）有外遇，她向告別店的負責人千秀（Chikahide）求助。

千秀開始研究：瀏覽阿雅給他提供的所有資料，跟蹤邦戈的舉動，瀏覽他網上資料和信息，了解他的朋友和日常生活。他拍下照片，並認定一定是婚外情。邦戈是鹿兒島（Kagoshima）的一名健身愛好者，所以千秀派了一名操鹿兒島口音的男性員工大佐（Daisuke）與他聯繫。

大佐開始出現在邦戈經常光顧的健身房，隨意交談，結交朋友。由於千秀的研究，大佐對邦戈了解很多，所以很容易提出令邦戈感興趣的話題，並讓人覺得他們有很多共同之處。最終，他找到了更多關於邦戈的女朋友艾米（Emi）的信息。

大佐這時找來一個女性幫手福米卡（Fumika）。就像大佐和他的健身伙伴邦戈一樣，她與艾米建立了友誼，並對她有了很多了解，包括她的戀愛偏好和理想男友。福米卡最終與她的目標人物艾米和其他幾個人安排了一次集體晚餐，其中一個是五郎（Goro）。

五郎已經了解艾米的一應好惡，很容易扮成艾米的靈魂伴侶。五郎引誘艾米上牀（做探員的望月町謹慎地指出，探員不會和目標人物上牀，以避免違反關於賣淫的法律）。現在艾米愛上了另一個男人，和邦戈分手了。該案例被標記為成功。五郎漸漸消失，從不透露他是「特工」。

這起案件需要4個人來完成，直到（邦戈和艾米）關係結束，需要大約4個月時間，這是一項艱苦的工作。「你需要非常熟悉日本的法律，」 望月町說，包括與婚姻、離婚相關的法律，以及不可逾越的界限(比如闖入或威脅)。也許會有告別店的經紀人在沒有執照的情況下暗中營業，但他懷疑，這些公司是否通常只做一個案子然後就消失。

日本婚戀關係服務市場

雖然告別店產業的一些特點是日本獨有的，但斯科特說，類似服務在世界各地都存在，可能不是那麼形式化的蜜糖陷阱或騙術安排，或者是私人調查行業的一部分。斯科特警告說，「西方喜歡把這個行業描繪的聳人聽聞、甚至賦予它異國情調。把日本這樣錯誤異化的做法在西方很常見。」

要全面了解告別店產業的受害者是很困難的，因為根據斯科特的說法，「人們非常不願意被視為與之有關聯，更不用說成為受害者了。」這個行業的名聲很差。

圖像來源，Julius Honnor 圖像加註文字， 來自倫敦的作家斯蒂芬妮·斯科特廣泛研究了"告別店"行業，根據真實事件寫了一部小說

正如電視和廣播製作人西山邁（Mai Nishiyama）評論的那樣：「在日本，什麼東西都有市場。包括各種與親密關係相關的服務，如租用假的家庭成員，以及告別店公司提供的其他服務，比如幫助實現浪漫和解、將孩子與不合適的女朋友或男朋友分開，以及防止色情報復。」

也可以僱用經紀人去收集證據，幫助受委屈的配偶獲得安慰金，這是解除關係的補償。山上國際律師事務所(Yamagami International Law Office)沒有與告別店的律師合作過，不過其律師Shogo Yamagami指出，一些客戶確實與私人律師合作，以獲取通姦證據。安慰金的支付系統意味著，僱傭告別店經紀人不僅在情感上有益，在實際的金錢方面也有益。

告別店產業的持續存在表明，金錢、欺騙經常與婚姻、戀愛這樣的親密關係聯繫在一起，或許遠遠超出人們的想象。離婚法、關於通姦的社會規範、以及對抗、衝突的難度不大可能在不久的將來發生根本改變，這表明，望月町提供的此類服務仍然有存在價值。