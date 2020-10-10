特朗普確診新冠後續、美國大選副總統候選人辯論、各國對華惡感飆升等本周更多好故事
十月的第二周，世界持續美國總統特朗普確診新冠病毒的相關情況，總統確診為美國大選增添不確定性，圍繞特朗普真實病情和白宮疫情的猜測和質疑一直不斷；美國總統大選繼續佔據世界媒體頭條。
本周迎來副總統辯論，與第一場總統辯論相比，本場更順利和平穩，但卻被意外出現的一隻蒼蠅搶了風頭；民調顯示多國對華交惡；科學家警告不要將疫苗看作救世主，明年春天生活無法恢復正常，而與此同時更多關於新冠患者的後續跟進研究表明，得新冠可能是一個長期過程，症狀可能會長期存在；中國此時進入國慶黃金周長假，一位藏族網紅直播被前夫縱火燒死的新聞引發家暴討論。
剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。
1. 特朗普夫婦確診新冠病毒後續
10月伊始，美國傳來特朗普夫婦確診新冠病毒的消息。特朗普入院後，世界關注美國總統大選將何去何從，如果總統無法履職將發生什麼？除此之外，圍繞特朗普真實病情的猜測和質疑不斷，即使特朗普出院回白宮繼續工作也無法打消公眾疑慮；與此同時特朗普本人得新冠後的言行招來爭議。
2. 美國大選2020：聚焦副總統候選人及其非同尋常的辯論
作為總統候選人的副手，副總統候選人之間的辯論通常不會吸引太多目光。但在特朗普確診新冠肺炎後，外界對副總統候選人的關注陡增。兩人的辯論沒有十分亮眼的表現，但整體比較平穩，甚至可以稱是平淡。最能體現這一點的是，當晚製造最大話題的並非任何一位候選人，而是一隻蒼蠅。
3. 民調顯示世界多國對華惡感飆升
皮尤研究中心（Pew Research Center）一項主要覆蓋歐美和亞洲等14個國家的調查顯示，英美德加等國對中國的負評升至十多年來的最高點。其中主要源於中國的「戰狼外交」、新冠疫情、對中國國家主席習近平不信任等因素。
4. 新冠疫情：疫苗"不會在明年春天讓生活恢復正常"
新冠疫情在一些國家和地區反撲，疫苗被認為是結束這場大流行的有效方式。但科學家警告稱，疫苗不會在明年春天讓生活恢復正常，這給熱切盼疫苗的民眾潑一盆冷水。與此同時，更多關於新冠患者的研究結果提醒公眾，新冠症狀有可能會長期存在人體，需要外界對新冠患者有更多關注和支持。
5. 拉姆案背後的家暴問題
當中國民眾在慶祝中國和國慶假期時，中國四川藏族網紅拉姆的不幸離世引發關注。她在直播時被前夫縱火燒傷後治療無效離世。拉姆的經歷折射出中國家暴維權難的問題。
中國媒體報道，當地警方此前未能對拉姆前夫唐某的家暴進行有效懲罰表示不滿。唐某的家暴行為已持續數年，且程度在持續升級。從在家裏毆打，到拉到街上毆打，唐某甚至不再避諱他人。