特朗普確診新冠後續、美國大選副總統候選人辯論、各國對華惡感飆升等本周更多好故事

圖像加註文字， 新一代中國外交官多使用社交媒體Twitter發表言論

十月的第二周，世界持續美國總統特朗普確診新冠病毒的相關情況，總統確診為美國大選增添不確定性，圍繞特朗普真實病情和白宮疫情的猜測和質疑一直不斷；美國總統大選繼續佔據世界媒體頭條。

本周迎來副總統辯論，與第一場總統辯論相比，本場更順利和平穩，但卻被意外出現的一隻蒼蠅搶了風頭；民調顯示多國對華交惡；科學家警告不要將疫苗看作救世主，明年春天生活無法恢復正常，而與此同時更多關於新冠患者的後續跟進研究表明，得新冠可能是一個長期過程，症狀可能會長期存在；中國此時進入國慶黃金周長假，一位藏族網紅直播被前夫縱火燒死的新聞引發家暴討論。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。

1. 特朗普夫婦確診新冠病毒後續

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普確診

10月伊始，美國傳來特朗普夫婦確診新冠病毒的消息。特朗普入院後，世界關注美國總統大選將何去何從，如果總統無法履職將發生什麼？除此之外，圍繞特朗普真實病情的猜測和質疑不斷，即使特朗普出院回白宮繼續工作也無法打消公眾疑慮；與此同時特朗普本人得新冠後的言行招來爭議。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國總統特朗普的醫生康利（Sean Conley) 和同事在沃爾特·里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）外向媒體通報特朗普的治療情況。

2. 美國大選2020：聚焦副總統候選人及其非同尋常的辯論

圖像來源，餓怕 圖像加註文字， 美國副總統選舉辯論

作為總統候選人的副手，副總統候選人之間的辯論通常不會吸引太多目光。但在特朗普確診新冠肺炎後，外界對副總統候選人的關注陡增。兩人的辯論沒有十分亮眼的表現，但整體比較平穩，甚至可以稱是平淡。最能體現這一點的是，當晚製造最大話題的並非任何一位候選人，而是一隻蒼蠅。

3. 民調顯示世界多國對華惡感飆升

圖像加註文字， 新一代中國外交官多使用社交媒體Twitter發表言論

皮尤研究中心（Pew Research Center）一項主要覆蓋歐美和亞洲等14個國家的調查顯示，英美德加等國對中國的負評升至十多年來的最高點。其中主要源於中國的「戰狼外交」、新冠疫情、對中國國家主席習近平不信任等因素。

4. 新冠疫情：疫苗"不會在明年春天讓生活恢復正常"

圖像來源，AFP/Getty Images 圖像加註文字， 圖為在中國國際服務貿易交易會上展示的北京科興中維生物技術公司Sinovac的"克爾來福"滅活疫苗。

新冠疫情在一些國家和地區反撲，疫苗被認為是結束這場大流行的有效方式。但科學家警告稱，疫苗不會在明年春天讓生活恢復正常，這給熱切盼疫苗的民眾潑一盆冷水。與此同時，更多關於新冠患者的研究結果提醒公眾，新冠症狀有可能會長期存在人體，需要外界對新冠患者有更多關注和支持。

5. 拉姆案背後的家暴問題

圖像來源，LAMU 圖像加註文字， 今年30歲的拉姆在視頻社交媒體抖音上頗受歡迎，她有數十萬粉絲。

當中國民眾在慶祝中國和國慶假期時，中國四川藏族網紅拉姆的不幸離世引發關注。她在直播時被前夫縱火燒傷後治療無效離世。拉姆的經歷折射出中國家暴維權難的問題。