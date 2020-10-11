特朗普感染新冠：白宮醫生稱不再有傳播風險，重啟公開競選活動面臨質疑

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 10月10日，特朗普在凖備向支持者發表講話時摘掉口罩。

白宮醫生表示，美國總統特朗普（Donald Trump）已經不再對他人有傳播新冠病毒風險。

美國時間周六晚間，白宮醫生康利（Sean Conley）在一份備忘錄中表示，特朗普的最新檢查結果顯示，已經「不再有主動複製病毒的證據」，且他體內的病毒量正在「減少」。

但康利並未說明特朗普新冠病毒檢測結果是否呈陰性。

特朗普將在11月3日的總統大選中與民主黨人喬·拜登（Joe Biden）展開對決。

民調顯示，拜登對特朗普有個位數領先優勢，而美國廣播公司（ABC News）與益普索（Ipsos）聯合進行的一項民調發現，僅有35%的美國人對特朗普應對新冠危機的處理方式表示認同。

目前已有超過21萬4千名美國人死於新冠病毒。

白宮醫生說了什麼？

這是自周四以來康利首次更新特朗普的健康狀況。特朗普本周六在白宮內向一群他的支持者發表演說，這是他在出院後首次公開露面。活動舉辦前後有許多人擔憂，特朗普可能仍有傳染性。

康利在周六的備忘錄中表示，為檢測體內仍有多少病毒，特朗普已接受實驗室測試。

「今晚我很高興報告，總統已經達到（疾病控制與預防中心）關於安全終止隔離的標凖，且今早他的新冠PCR樣本顯示，根據目前公認的標凖，他已經不被視作對他人有傳染風險，」康利稱。

特朗普在10天前首次聲稱自己出現新冠病毒症狀，並在10月2日被送往沃爾特·里德國家軍事醫療中心接受治療。

住院期間，他在接受其他藥物治療的同時，還使用了類固醇藥物地塞米松。這種藥物通常只用於新冠重症或病危患者。

在康利醫生此次更新特朗普健康狀況前，特朗普剛在一次白宮活動上向在場人群表示自己「感覺很好」。特朗普還說，他已經不再服用任何針對新冠病毒的藥物。

周六的活動對外聲稱是一次「和平示威」，但批評人士指出，它看上去更像是一次特朗普的競選集會。

白宮活動招致批評

白宮在活動進行前表示，周六活動參加者必須進行體溫測試且須完成問卷表格。白宮建議大家佩戴口罩，但並非所有人遵從這個建議。

然而現場照片顯示，活動現場數百人擁擠在一起，看上去沒有保持太多社交距離。

圖像來源，Reuters

在周六活動進行前，特朗普公布最高法院大法官提名的活動已經導致包括特朗普在內至少11人確診新冠，美國頂級傳染病專家福奇（Anthony Fauci）稱那是一場「超級傳播者活動」。

因此，周六的活動招致了許多關於安全性的質疑。美國民主黨資深議員亞當·希夫（Adam Schiff）指責特朗普在白宮舉行「另一場超級傳播者集會」，稱這是「道德破產」的行為。

特朗普競選團隊同時表示，特朗普正在計劃於10月12日周一在佛羅里達州出席一場「大型集會」。佛羅里達是下月總統選舉的重要陣地，之後特朗普還會前往賓夕法尼亞及愛荷華。

補回失去的時間

BBC記者 迪塞克科（Lebo Diseko） 發自華盛頓

白宮說這不是一場競選活動，但無論是看上去還是聽上去，周六的活動都像極了競選活動。

當總統現身發表演說時，他的支持者們在南草坪上大喊，「再來四年！再來四年！」

在密歇根、佛羅里達等選舉重地，黑人及拉丁裔選民至關重要，特朗普2016年在這兩個州都是以微弱優勢勝出。

與之前幾天相比，周六的特朗普看上去更加自在。

這是一次他宣告「我回來了」、重啟競選活動的場合。自10月1日他確診新冠肺炎以來，他的競選活動一直停滯不前。

距離大選只有幾周時間了，他現在急切地想要補回失去的時間。

拜登這個周末在做什麼？

拜登最近正在關鍵搖擺州賓夕法尼亞及特拉華州展開競選活動。拜登在活動中稱，他對所有因新冠疫情而失去親人的家庭「深表同情」。

圖像來源，Reuters

拜登同時還對特朗普舉行集會的計劃提出質疑，他批評稱，特朗普政府對使用口罩的寬鬆立場是魯莽的。

「他們應該保持社交距離且佩戴口罩，」拜登稱。「這是唯一負責任的做法。」

在賓夕法尼亞舉行的一場與工會有關的競選活動上，拜登承諾將會創造上百萬個報酬優渥的工作崗位，以及通過讓億萬富豪及公司繳納更多稅款讓經濟從新冠疫情中復蘇。

總統候選人辯論怎麼辦？

原定於下周舉行的特朗普與拜登之間的第二場總統候選人辯論已經正式取消。

總統辯論委員會於10月9日發表聲明表示，特朗普與拜登雙方團隊均已宣佈「當天的替代計劃」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登周六到賓夕法尼亞州參加造勢活動。

委員會出於最小化新冠病毒傳播風險的考慮，提出10月15日的辯論改為線上舉行，特朗普對此表示拒絶。

辯論委員會稱，他們仍在為10月22日於田納西州納什維爾舉行的第三場，也就是最後一場總統候選人辯論進行凖備。