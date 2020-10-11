美國大選前朝鮮閲兵展示新型彈道導彈引國際關注

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， Kim Jong-un: "I feel very grateful for all our people being healthy and sound"

朝鮮在周六（10月0日）為慶祝勞動黨建黨75週年，深夜舉行盛大的閲兵儀式其中最引人注目的是一款新式遠程洲際彈道導彈（Intercontinental Ballistic Missile，ICBM)。

朝鮮最高領導人金正恩出席了閲兵儀式，並發表了講話。

此次閲兵也是朝鮮2年來首次大閲兵，距離美國總統大選投票只有3周時間。

這也是自金正恩與美國總統特朗普於2018年舉行首次峰會以來，朝鮮時隔2年第一次在閲兵中展示彈道導彈。

分析人士認為，此時展示了新型洲際彈道導彈等一系列具備核威懾能力的戰略武器，向外界尤其是美國傳遞出新的強硬信號。

隨後，美國行政部高官10日就朝鮮閲兵式表示，對朝鮮推進核導開發項目深感失望，並敦促朝方重回無核化談判軌道。美國國防部發言人也表示，正對朝鮮在閲兵式上公開的新型戰略武器進行精密分析，並與地區盟友就此進行商議。

新式彈道導彈

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 閲兵儀式上看不到任何人戴口罩。

此次閲兵儀式罕見地在夜間舉行，而且展出了一些新武器，其中最引人注目的是遠程洲際彈道導彈（a huge Intercontinental Ballistic Missile，ICBM)。

BBC 記者克爾曼（Alistair Coleman）分析說，最引人注目的是巨無霸式的洲際彈道導彈ICBM。該導彈如此之新，我們甚至不知道它的名子。

包括美國國家公共廣播電台等一些外媒報道稱，這種彈道導彈有打到美國本土的能力。

正是這種新型彈道導彈引起國際間的關注與擔憂。

韓國反應

韓聯社引述韓國青瓦台對金正恩在建黨75週年閲兵式上的演講分析後表示，韓朝雙方應繼續落實防止武力衝突和戰爭的各項協議。

朝鮮閲兵後，青瓦台國家安保室室長徐薰緊急召開國家安全保障會議（NSC）常任委員會會議，並表示，韓國將繼續對朝方此次公開的洲際彈道導彈（ICBM）等新武器體系和其戰略意義進行精密分析，並檢查韓方的防衛能力。

韓國國家安全保障會議還表示，「高度重視在條件成熟後恢復雙邊關係的朝方立場」，並商定繼續密切關注朝方相關動向。

韓方注意到，金正恩前一日在建黨75週年閲兵儀式上發表講話中稱「希望在韓國的同胞們能克服衛生危機，與朝方堅定攜手合作」。

半夜閲兵

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 衛星圖像顯示，幾個星期前朝鮮就開始了大閲兵排演。

韓國軍方注意到此次朝鮮閲兵是在半夜進行，目前還不清楚朝鮮為什麼會選擇清晨閲兵。

因為， 以往朝鮮閲兵通常都是在白天舉行。

沒有任何外國媒體或人士允許參加此次朝鮮的閲兵儀式。分析人士只能借助朝鮮官方媒體發表的錄像來分析此次閲兵動向。

在閲兵儀式的演講中，金正恩表示將繼續為「自衛與威懾」而「加強」其軍事力量。

金正恩還稱，他對沒有任何國人感染新冠而感恩，並祝全球所有與新冠病毒抗爭的人身體健康。

但分析人士說，朝鮮沒有任何新冠病例的可能性極小。

金正恩落淚

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 金正恩夜間大閲兵。

金正恩在演講中還提到了朝鮮的經濟困境，並為此罕見地動容流淚。

金正恩在演講時為自己無法改善國人的生活而道歉，但金正恩把朝鮮的困境歸咎於國際制裁、颶風以及新冠疫情，使他無法兌現經濟承諾。

金正恩最後以「偉大人民萬歲」來結束自己長達一個小時的演講。