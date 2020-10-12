新冠疫情：瑞典餐廳張貼習近平蝙蝠造型海報引發種族歧視質疑

圖像來源，@Bryanboy 圖像加註文字， Bryanboy（右）星期六與朋友到瑞典一間餐廳用膳時覺得海報有冒犯性。

新冠肺炎疫情蔓延全球之時，亞裔人士遭遇更多歧視。瑞典斯德哥爾摩一家餐廳近期張貼了一張海報，把中國國家主席習近平塗成黃色，加上蝙蝠耳朵，以及寫上「蝙蝠人」的字眼，暗示病毒可能來自中國和蝙蝠，此舉引發爭議。

菲律賓時裝界網紅、曾經擔任過著名真人秀節目《全美超模》主持的Bryanboy表示，與香港朋友在瑞典斯德哥爾摩一家餐廳用膳時發現這張海報，認為這助長種族歧視。經投訴後，餐廳撤走海報並道歉。

這張海報的設計者同樣表示，向感到被冒犯的人致歉。但同時說不會為海報本身道歉，強調這是具諷刺性的藝術創作。

蝙蝠人海報引來網紅投訴

Bryanboy真名的Bryan Yambao（布萊恩·揚保），是亞洲時裝界的知名人物之一，他在菲律賓透過博客闖出名堂，曾經在美國著名真人秀節目《全美超模（America's next top model）》擔任主持。

周六，他與一名來自香港的朋友在斯德哥爾摩裏克餐廳（Restaurant Riche）用膳，對牆上的一幅「種族主義」海報感震驚。

「我們點菜的時候才察覺到牆上有張大型海報，上面劃了一個非常黃色的習近平肖像，他有蝙蝠耳朵，海報寫上蝙蝠人，」他說。

圖像來源，@Bryanboy 圖像加註文字， 這間餐廳的牆都是這張海報。

雖然他已經點菜，但他都覺得「不能再等，要立即離開餐廳」。

他對BBC表示，「自從新冠爆發後，我和很多亞裔都經歷了很多網上的種族歧視和排外對待，在現實生活中也遇見（這種事）感覺匪夷所思。」

中國武漢是最先發現首宗新冠確診的地方，科學家在蝙蝠身上找到的冠狀病毒，有與新冠病毒相似的基因。中國認為，病毒不一定源自中國，但以專心抗疫為由，遲遲未讓國際科學家在中國境內調研病毒源頭。美國總統特朗普刻意多次把病毒稱為「中國病毒」，指責中國沒有及時阻止病毒散播。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 因膚色不同遭襲擊的亞裔留學生

「我幾乎每天都收到評論，僅因為我是亞洲人，就把我與新冠病毒扯上關係，」Bryanboy說，「這不只是線上評論，一些圖像也會在現實生活有所反映，因為這些圖像製造了一個仇視亞裔的環境，合理化種族排外主義。」

設計團隊：原意只想諷刺中國領導人

涉事的裏克餐廳表示，許多人對海報感困擾和認為是種族歧視，這並非餐廳原意，對所有感冒犯的人鄭重道歉。

但在Iron Art Works發佈有關海報的設計團隊表示，會就任何冒犯致歉，但不會為了作品本身致歉。

團隊在社交網站表示，他們的作品並非有意帶有種族主義，之前的作品也是針對各國領袖的諷刺描述，今次也是諷刺中國領導人和中共處理疫情。

「我的目的是要愚弄習近平和中共，而不是一個帶種族主義傷害他人的評論，但意外地我傷害了很多人，我會對感到傷害的人道歉。」

團隊通過電郵對BBC表示，「如果支持這個理念，我一開始就不會設計這款海報，我仍然會這樣做，我們當然不想傷害任何人，這不是我的原意。」

海報設計者表示，這張海報已在斯德哥爾摩展示幾個月，在裏克餐廳也展示了一個月，是直至周六才收到投訴，他認為這次事件是「取消文化」的教材，而這種文化對社會的危害，比起任何藝術作品影響更大。

Bryanboy認為，海報設計者的回應並非道歉。

他說，「這是無知的表現，他竟然不知道這構成或被視為種族主義……我支持藝術家的表達自由，但我也希望他了解到他的作品會引發什麼效應。」

「在這瘋狂的年代，數百萬人受到疫情影響，數十萬人死亡，世界處於如此惡劣的狀態，我們真的需要這種分化、或令人曲解的藝術品嗎？」