美國大學孔子學院中方代表在FBI搜查寓所後死亡

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世界多國對中國在國際學術校園內日益增長的影響力表示擔憂（孔子學院資料照片）。

美國韋伯斯特大學（Webster University）孔子學院一名中方代表在美國警方及聯邦調查局（FBI）對其寓所進行搜查後死亡，未知死因。

韋伯斯特大學及北京語言大學分別在過去一個周末發表聲明，證實此前收到美國警方消息，北京語言大學教師劉強在10月7日去世。

劉強自2019年1月起一直在該校的孔子學院擔任北京語言大學的代表。

美國當地媒體報道，警方於10月7日曾就一宗兒童色情物品案件展開調查，對劉強的寓所進行搜查。

報道指，美國警方並未公布劉強的死因。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 其中一個孔子學院的孔子雕像（資料照片）。

此宗被指有聯邦調查局介入的案件，正值中美關係趨於緊張之際，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）較早前曾聲稱希望在年內大規模關閉美國國內的孔子學院。

中國官方人民日報社旗下小報《環球時報》報道此消息時稱，美國警方目前公布的消息「模糊」，中國公眾「要求知道劉強的死因」。

北京語言大學在聲明中呼籲不要傳播未經證實的信息，不過在新浪微博少數報道此消息的帖文下，有中國網民質疑美方「政治迫害」。

孔子學院是什麼？

作為對公眾開放的學院，孔子學院教授中國語言課程，同時開辦中國文化、書法、烹飪以及太極等課程。學院還贊助交換生項目，開辦公眾活動及講座。

第一家孔子學院於2004年在韓國設立。根據官方數據，至2018年底全球有548所孔子學院，以及在中小學的1193個孔子教室。據《南華早報》報道，目前在美國正在運轉的孔子學院有75所。

孔子學院是當地大學或學校與中國的大學以及中國教育部中外語言交流合作中心（前「漢辦」）之間的共同合作項目。中外語言交流合作中心監督孔子學院的動作並部分提供資金、人員及其他支援，在海外具有一定爭議性。

孔子學院有相當部分資金來自中國政府機構。

一些西方學者認為，這一項目對於西方的思想自由以及教育是一個重大威脅。