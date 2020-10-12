新冠疫情：歐洲全面告急 各國政府再出新招

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴黎餐館和酒吧從業人員為餐飲業舉行「葬禮」

歐洲本來以為熬過了最艱難的時刻，可以把新冠病毒拋在腦後，卻發現疫情再度抬頭，且來勢洶洶。不但新增病例數量上升，住院治療的重症病例也顯著增多。

各國政府都在尋找不同防疫、抗疫措施的最佳組合，從局部隔離封鎖，測試-跟蹤、經濟補助到公眾信息溝通，設法在冬季來臨前盡可能減少感染病例數量。

BBC記者從法國、德國等地發來的報道介紹了歐洲部分國家的抗疫行動。

死亡人數： 32521 | 死亡率：每10萬人裏有 50人死亡 | 感染病例總數： 671638

BBC記者休·肖費爾德（Hugh Schofield）報道：早有擔心會出現的秋季疫情反彈開始露出苗頭。

所有的關鍵指標都令人擔憂。每天新增病例約1.8萬，每10萬人中有116人感染，這個比例還在上升。醫生說，主要傳染媒介是年輕人在封鎖取消後恢復社交活動，導致病毒傳播。

但是，與三月/四月的第一波疫情有所不同。這一次，通過測試可以清楚地看到較大的區域之間和城鄉之間的區別。流行病越來越被視為一種城市現象。這意味著政府的反應不是 — 也不太可能是 — 再一次全國範圍的隔離封鎖。

相反，衛生當局設計了一個複雜的區域警報級別系統。該國現在約有三分之二位於紅色區域，這意味著新冠病毒正在傳播。

每個級別都有新的防疫限制措施。例如，巴黎和其他五個大城市同樣處於最高戒備狀態，現在所有酒吧都關閉。

在最低警報級別，聚會人數限制至多30人；在較高級別，最多人數限制為10人。此外，各地區政府官員有權酌情下令採取其他措施，例如在巴黎強制戴口罩。

和其他國家一樣，法國的信條是檢測，追蹤、隔離。現在每天檢測人數達到17.5萬。已經建立了一個遍布全國的獨立實驗室網絡，這些實驗室承擔新冠檢測點的工作。各個市政廳也設立了檢測點。當我在9月出現症狀後接受測試時，只花了一天的時間就安排了測試，又花了一天的時間得到結果（陰性）。但是，普遍認為，接觸追蹤系統的運行並不像預計的那樣。簡而言之，案例太多了，政府正在擴招2千名員工。

法國聲稱為受新冠衝擊的個人和企業提供的政府援助是全歐洲最慷慨的，與其聲譽相符。被隔離的人可以正常方式享受病假福利。如果孩子由於學校爆發疫情需要待在家裏，父母可以在家享受無薪休假。到目前為止，政府已經為130萬工薪族提供了無薪休假幫助。根據這個計劃，僱主可以向政府報銷一名僱員薪水的85%。這個計劃將延長至到明年。

如果這一切看上去都是地道的法國風格，那也是人們的期望 — 並不是說他們對應對這場疫情的方式表現出極大的信心。

調查機構 Elabe 本周進行的一項民意調查顯示，只有35％的人信任政府能夠「有效打擊新冠」。大約73％的人說他們本人對這個病毒很擔心， 一周內增加了4個百分點。

死亡人數： 906 | 死亡率：每10萬人裏有8.5人死亡 | 感染病例總數： 109374

如果7天對於政治來說是一段很長的時間，那麼7個月對於傳染病大流行來所是個什麼概念？ 對這裏的大部分人來說，感覺十分漫長。BBC記者羅伯·卡邁倫（Rob Cameron）從布拉格報道。

早在3月，捷克共和國就對新冠疫情做出迅速反應，關閉邊境並叫停了大部分經濟活動，因此受到讚譽。人們被告知要盡可能留在家裏。 在室內室外都必須戴口罩。多數人以優雅和幽默的態度接受了這些措施。

6月底，布拉格著名的查理大橋上舉辦了一次聲名狼藉的晚宴，以慶祝冠狀病毒危機的「這個艱難時期」的結束（儘管並沒有宣稱病毒本身已經消失，就像有時被錯誤地宣稱的那樣）。

當時，這個人口1千零70萬的國家每天新增感染病例150例，三個月裏只有347例死亡病例。

太陽明媚，假期已經預定，口罩和其他限制措施都已經被欣然拋棄。

如今，捷克共和國每日新增病例數量是歐洲最多、增長最快的，幾乎是英國的一倍。陽性病例與檢測數量的比率為30％ — 這一數字使流行病學家感到恐懼。

現在，死亡人數總計超過800人，但幾乎可以肯定很快將超過1000人。

官員警告該國的醫院不久將不堪重負。

跟蹤系統一直難以跟上。當局需要幾天甚至14天時間來聯繫可能與感染者接觸過的人。它的服務熱線從無空閒。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 6月底布拉格查理橋上的晚宴慶典的歡樂被新一波疫情帶來的陰鬱取代

衛生部長羅曼·普裏米拉（Roman Prymula）本人是流行病學家。他在電視新聞發佈會上說：「困難的時期就在我們面前。我們將需要全力以赴。」

站在主席台旁邊的是總理安德烈·巴比斯（Andrej Babis），許多捷克人將這次危機歸咎於他。普遍認為是巴比斯先生否決了重新制定口罩法規的計劃。最後，數字開始無情地攀升至目前的峰值，新的措施不斷出台。

但這些措施太少，來得太遲了。

總理警告說，不能排除新的封鎖，並敦促人們周末不要出門。

同時，捷克民眾正在努力適應周一（12日）生效的數不清的新法令和新規則。酒吧、餐廳一張桌子上最多只能坐四個人，並且必須在晚上20:00關門。 購物中心將關閉Wi-Fi，以阻止年輕人聚會。進商店或購物中心只能二人結伴同行，12至15歲的兒童將以班級為單位輪流上網課，以防止不同班級的學生在學校混在一起。

一些科學家說，捷克三月份的感染人數太少，甚至不能稱其為流行病，但不幸的是，情況已經變了。

死亡人數：9609 | 死亡率：每10萬人裏有11.6人死亡 | 感染病例總數： 320899

德國被普遍視為歐洲應對新冠疫情的典範，但隨著氣溫逐日下降，空氣中也出現了緊張感。BBC記者達米安·麥吉尼斯（Damian McGuinness）在柏林報道。

到目前為止，德國的表現還算不錯。死亡人數總共不到1萬，還不及英國的四分之一，而人口卻比後者大的多。整個夏天感染率一直很低，但現在開始激增。最新的每日病例接近5千，達到4月份以來的最高水平。

與其他歐洲大國相比，這個數字仍然很低。到目前為止，德國的跟蹤系統一直保持良好運行，但是也有其局限性。隨著感染的增加，系統將開始不堪負荷。這種情況已經在柏林，法蘭克福和不來梅發生過。其他都市中心的感染率也突然上升。

儘管現在感染的主要是年輕人，但人們擔心病毒會蔓延到更年長、更脆弱的人群。

這就是為什麼9日下午總理默克爾（Angela Merkel）與德國11個最大城市的市長舉行了視頻會議，磋商採取更嚴格的新措施。

默克爾說：「現在是時候決定德國今年冬天將如何度過新冠大流行。「

包括柏林在內的一些城市在陸續採取酒吧、咖啡廳和餐館23:00關門的規定，聚會人數也受到限制。默克爾將在兩周後與市長們再次開會，如果感染率沒有下降，將採取更嚴格的措施。

德國的抗疫封鎖比其他歐洲國家溫和，例如從來不限制出國；它也更短，這意味著企業遭受的打擊較小。戴口罩已十分普及，因此在交通運輸、商店或理髮店等其他服務業場所幾乎沒有爆發疫情。

民意調查結果顯示，大多數人都支持政府的措施。很少有人會在商店或公共交通工具上違反戴口罩的規定。默克爾的支持率是所有政客中最高的。自3月以來，失業率僅上升了一個百分點。九月份，失業人數甚至略有下降。

但是，德國將難以承受再一次封鎖 — 尤其是考慮到政府援助補貼如此慷慨。與英國近幾個月來無薪休假補償付款金額隨時間推移而減少的情況不同，德國僱員因新冠疫情而無法工作或被迫減薪的時間越長，政府的相關補貼額越高。有孩子的僱員前三個月可以拿到工資的67%，六個月後增加到工資的87%。這個計劃將延續到2021年底。

死亡人數：6546 | 死亡率：每10萬人裏有38.4人死亡 | 感染病例總數： 161929

荷蘭總理馬克·魯特（Mark Rutte）9日對自己國家在新冠疫情中的表現的評估：「非常糟糕」。鑒於荷蘭是歐洲感染率最高的國家之一，10月8日有近6千例新增感染病例，這個說法或許是一種輕描淡寫。BBC記者安娜·霍利根（Anna Holligan）在海牙報道。

和英國一樣，第二波疫情高峰來得比許多人預期的要早。整個夏天防疫規則都有所放鬆，令人產生荷蘭已經擊敗病毒的印象。

檢測設施和工作人員都短缺。全國每天可以檢測1.75萬人次，而這意味著並非每個有症狀的人都能夠得到檢測。有人開玩笑說，政府正在採納荷蘭全科醫生最常用的建議：「服用撲熱息痛」。

過去的這個周末，一個期待已久的接觸跟蹤應用程序計劃上線。大多數酒吧和餐館已經設了登記冊供顧客留下聯絡信息，但很少有人這樣做。衛生當局確實有人們的詳細聯絡信息，但他們常常疲於應付，因此接觸者也就無法追蹤。

今年3月，荷蘭實施了一個它稱為「智能封鎖」的方案，因此既能控制病毒的傳播又可以讓生活照常繼續。最近，當局建議人們在所有封閉的公共場所戴口罩。但是，分兩個階段實施口罩政策似乎影響到了對它的遵守程度。戴口罩的人仍然佔少數。當我在海牙的大街上騎自行車時，看到商店裏沒人戴口罩。

政府出台了一個巨大的經濟扶持計劃，覆蓋了工資的90％。企業主可以每月申請1千歐元（906英鎊）的「禮物」。但是政府現在的重點是鼓勵人們適應「新的經濟現實」。

混亂和殘酷這種詞匯通常不會被用來形容荷蘭人，但越來越多的批評者開始用它們來形容魯特對疫情的處理方式。公眾認可度在崩潰。根據最新的民意測驗，對政府措施的支持率從75％下降到65％。大約66％的受訪者認為政府部長們應該採取更嚴厲的措施。

總理警告說，如果過去的這個周末新增病例數沒有降級，採取更嚴厲的措施是不可避免的。

死亡人數： 32929 | 死亡率：每10萬人中有70.5人死亡 | 感染病例總數： 861112

西班牙6月底取消了嚴格的全國禁閉措施之後，感染率幾乎立刻開始重新上升。從那以後，不斷出現新的爆發，政府承認本國出現第二波疫情高峰。BBC記者蓋伊·赫奇科（Guy Hedgecoe）在馬德里報道。

目前有1萬多名新冠患者在醫院接受治療。迄今為止，西班牙是歐洲感染病例最多的國家，上周又有近6萬新增病例。

自第一波高峰以來，檢測能力已提高到每天約5萬人次，但地區之間的檢測能力差別較大，且有人擔心這個現象加劇了西班牙管控大流行的困難。

沒有數字顯示西班牙正在使用的追蹤設備總數。衛生部有一個追蹤應用程序，Radar Covid，但只有不到10％的西班牙人在手機上下載了它。

政府最近將針對企業的無薪休假補貼計劃延長到2021年1月底。這個計劃使僱主能夠讓員工待在家裏或減少工作時間，以便政府能夠將失業救濟保持在70％的程度。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 西班牙軍方參與了新冠接觸追蹤系統的運作，以緩解人手不足問題

儘管自夏季以來，全國幾乎所有地區的感染率都在上升，但某些地區受到的打擊尤其嚴重。 7月和8月，加泰羅尼亞的東北地區、巴斯克地區和阿拉貢地區的病例激增；最近，馬德里地區又成為新感染病例的最大來源。

當局一直在採取當地限制措施以應對疫情。在某些情況下，會在整個區域引入規則，例如在加泰羅尼亞關閉夜總會。在其他情況下，行動僅限于城鎮或鄉村，並敦促當地人待在家裏。

六歲以上的人在所有公共場所都必須戴口罩，但有一些例外情況。

不過，儘管西班牙人普遍遵守這些限制規定，但中央政府與地方政府之間的衝突卻在不斷加劇，這反映了西班牙政治生活中的兩極分化。儘管該地方政府強烈反對，但中央政府還是不得不對馬德里及其周邊幾個城市強制實施限制。