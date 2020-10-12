「中國海軍威脅」：英國擔心中俄在北極航線合作

圖像加註文字， 拉達金說，「中國不斷擴大到海軍什麼時候會進入大西洋，他們將從哪條路過來，繞道來或是走捷徑？」

英國皇家海軍最高級軍官說，中國「越來越咄咄逼人」，他們有能力通過北部海路進入英國北部海域，對英國構成戰略威脅。

《衛報》上周四（10月8日）報道說，全球氣候變暖導致北冰洋冰雪融化，擴大了北部航道航運便利，中國海軍就能更容易地進入大西洋北部。

英國第一海務大臣，海軍上將拉達金（Tony Radakin）在樸茨矛斯軍港的威爾士親王號航母上發表講話說「氣候變化關係到所有人，但是氣候變化還造成世界北部的新航線成為可能，把亞洲到歐洲航行時間縮短了一半。而我們就在這個新航線的門口。」

拉達金說，「中國不斷擴大到海軍什麼時候會進入大西洋，他們將從哪條路過來，繞道來或是走捷徑？」

沿俄羅斯北部被稱為「北方海路」的北冰洋航線自8，9，10三個月不需破冰船就能正常航行。新華社報道說，通過北方航道在挪威和青島之間的航行，比通過蘇伊士運河航程縮短一半。

專家說北冰洋航線比通過馬六甲海峽和蘇伊士運河航行至少減少了10-12天時間。據《衛報》報道說，這對於英國海軍高層來說已經成為越來越受關注的問題。他們擔心中國和克里姆林宮合作，實現貿易和軍事方面的意圖。

圖像來源，Royal Navy 圖像加註文字， 2018年英國海軍的兩棲船塢登陸艦「海神之子」號去南海在中國的人工島礁附近巡航

「北方海路」

所謂北方海路穿越北冰洋的航道之一。俄羅斯把連接巴倫支海以東的喀拉海，沿西伯利亞北部，到白令海峽的穿越北冰洋的航道規定為北方海路。

氣候變化導致北極冰雪溶化增加了北冰洋航線的商業潛力。有研究認為北部海路開通會減少經過蘇伊士運河的亞洲-歐洲貿易量，但同時也會對北極的生態系統造成更大壓力。

2017年BBC報道到了一艘商船首次在沒有破冰船開路的情況下，僅用了6天半的時間就完成了北方海路的航行的消息。

英國前海軍少將帕裏（Chris Parry）在《衛報》報道中說，「北部海路是中國一帶一路計劃的主要組成部分。其風險是，中國同俄羅斯合作，會通過限制措施把其他方面排除出去。」

北方海路位於俄羅斯的專屬經濟區內。航海業雜誌（Maritime Executive）去年8月報道說，俄羅斯政府正加強對該航道的管控，計劃要求使用這條航線的外國軍艦要提前45天通知俄羅斯，而且要求俄羅斯領航員登艦引航。

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 中國海軍今年計劃新部署4艘最先進的導彈驅逐艦。中國的導彈驅逐艦長沙號

「維護航行自由」

美國認為限制「無害通過」違反國際法，美國海軍根據其航行自由行動計劃經常派軍艦對他國在專屬經濟區的海域航行限制進行試探，表明立場。

美國海軍在南海的「航行自由」多次引發同中國海軍艦艇對峙。南海有爭議海域被認為是中美爆發衝突的潛在熱點。與此同時美國希望更多盟國加入在南海的維護自由航行行動。

2018年6月，英國和法國都宣佈派軍艦去南海參加國際自由航行活動。當時擔任英國國防大臣的威廉姆森（Gavin Williamson）派出皇家海軍的兩棲船塢登陸艦「海神之子」號（HMS Albion）去南海在中國的人工島礁附近巡航，遭到中國抗議。

去年2月，威廉姆森宣佈英國的新航母伊麗莎白號子2021年將在地中海，中東和亞太部署。同年7月，中國駐英國大使劉曉明警告英國不要派航母去南海，說英國不應該「跟隨美國挑戰中國主權」。

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 2019年9月中國「天禧輪」從芬蘭赫爾辛基出發穿越北極航線到達青島港

中國海軍擴充

皇家海軍的消息人士在《衛報》報道中說，英國可能面對來自北京的長期挑戰，因為中國正逐漸向軍事強國的目標邁進。華盛頓方面越來越多的人認為中美正走向低水平衝突。

英國11月將完成2020年綜合安全和防務審查，將為英國在脫歐世界中重新確立戰略目標。與此同時，皇家海軍也在努力爭取資源，但海軍也受到關於多度開支和浪費經費的指責。

據英國媒體報道，去年英國首相的首席顧問卡明斯（Dominic Cummings）抱怨英國海軍建造航母的預算翻倍，兩艘航母造價高達62億英鎊，但還不能為應對敵國投入使用。

世界上同時擁有兩艘和更多航母的國家目前只有美國，英國和中國。不過英國皇家海軍在艦艇數量上在世界各國海軍中排在第28位。根據9月美國五角大樓發佈的2020年度防務評估，中國海軍擁有350艘水面艦艇和潛艇，已經超過了美國293艘戰艦的數量。