美國大選2020：特朗普重返競選 能否拿下「搖擺州」成關鍵

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在佛羅里達州桑福德戶外集會上，特朗普總統將口罩扔向人群，而現場幾乎沒人戴口罩。

美國總統特朗普在確診新冠病毒感染後不到兩周，便重返競選活動。數千人聚集在佛羅里達州桑福德（Sanford）戶外集會上，這是特朗普在起關鍵作用的「戰場州」（也稱「搖擺州」）進行的首場造勢集會。

此時距離11月3日大選還有三周，特朗普和競爭對手拜登正在爭分奪秒地爭取選票。在接下來四天裏，特朗普還將在賓州、愛荷華州、北卡州等三個「戰場州」舉行競選活動，由此可判斷他在染病後能否重新塑造競選策略。

民調顯示，拜登在全國範圍內領先特朗普10個百分點。不過，拜登的領先優勢在一些起關鍵作用的州有所減少。比如在佛羅里達，根據美國民調整合網站Real Clear Politics的數據，拜登領先3.7個百分點。

像佛羅里達「陽光之州」這樣的戰場州，對於贏得進入白宮所需的270張選舉人團選票至關重要。如果特朗普輸掉該州，連任之路可能更加崎嶇。

約11天前，特朗普的新冠病毒檢測呈陽性，一天後，他被送往美國軍方沃爾特里德醫療中心（Walter Reed Medical Center）治療。但上周日，特朗普的私人醫生表示，他不再具有向他人傳播新冠病毒的風險，並在周一透露，特朗普最近的檢測結果連續幾天呈陰性，不過沒有給出具體日期。

美國民主黨總統候選人拜登在競選中採取了更為謹慎的方式，他在周一走訪了俄亥俄州兩個城市，將於周二前往佛羅里達州。

圖像加註文字， 白宮醫生稱特朗普不再有傳播風險，但特朗普重啟公開競選活動卻面臨質疑

現場報道：特朗普的忠實支持者出來見「英雄」

諾米亞‧伊克巴（Nomia Iqbal）

BBC記者，佛羅里達州桑福德報道

數百人排隊進入今晚總統將亮相的露天集會，人群中響起了慣常的口號「再待四年」（Four more years）。

進場要接受體溫檢查，工作人員為他們提供口罩。一些戴口罩的人不認為總統出來得太早。他們欽佩特朗普。其中一位告訴我，他來自紐約，已經在佛羅里達安家了，就像「他的英雄」特朗普一樣。

特朗普的競選團隊在佛羅里達州傾盡全力，如果在這裏失敗，特朗普幾乎不可能重返白宮。

上周末，特朗普的長子「小特朗普」（Donald Trump Jr.）結束了佛羅里達巴士造勢之旅。該活動以「反社會主義鬥士」為題，主要針對西班牙裔選民。上百人從委內瑞拉、波多黎各和越南來到這裏，肩併肩坐在一起，有些戴著口罩，觀看了小特朗普在奧蘭多的演說。古巴裔美國摔跤選手豪爾赫·馬斯維達爾（Jorge Masvidal）也加入隊列，他是這裏的大明星。

副總統彭斯最近訪問了取名「村莊」（The Villages）的著名養老院，號召老年人投票。

佛羅里達州已經遭到新冠病毒重創，造成1.5萬人死亡。不過，總統和一些支持者似乎不太在意新冠病毒。民主黨總統候選人拜登將於周二抵達華盛頓。他的團隊正專注於政府對疫情的處理，並計劃在關鍵的郊區開展低調而有力競選運動，希望有助扭轉這個州的藍色選票。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國總統大選：決定誰當選總統最關鍵的一群人

特朗普在佛羅里達州說了什麼？

特朗普重振精神，在康復後的首場競選演說中，重回競選熟悉題材和攻擊拜登的路線。他把股市增長、建立美國太空部隊和任命兩位保守的最高法院法官視為重大成就。第三位被提名的法官巴雷特（Amy Coney Barrett）將在本周參加參議院聽證會。

特朗普在數千名不戴口罩的民眾面前，譴責了民主黨支持的延長政府停擺時間的計劃，並質疑拜登的精神狀態。

他還談到自己的身體狀況，說道：「他們說我有免疫力。我感覺很有力量。我會走進人群，親吻每一個人。我會親吻那些帥哥美女，給你一個大大的吻。」

「陽光之州」佛羅里達成為特朗普再次舉行集會的地方毫不奇怪。特朗普需要贏得該州的選票，他在2016年以微弱的優勢獲勝。這裏也是他的第二故鄉。他在紐約生活了一輩子，去年9月成為佛羅里達州居民。

儘管在全國民調中落後，但「搖擺州」的勢均力敵意味著，如果贏得大學林立的關鍵選區，他仍有機會連任。

競選集會並沒有因特朗普過去幾周生病而有所收斂。可以預計，特朗普本周晚些時候在賓州、愛荷華州和北卡羅來納州開展的競選活動，也不太可能出現他在預防措施方面做出什麼改變。

由於特朗普不鼓勵戴口罩或保持社交距離，批評人士對他不屑一顧。與此同時，拜登抨擊了總統的做法，稱「特朗普總統今天來到桑福德（Sanford），帶來的只是魯莽的行為和分裂的言論，並將散佈恐懼」。