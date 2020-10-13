新冠肺炎：美國患者二次感染後症狀更重 群體免疫說再受質疑

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美國一名男子兩次感染新冠病毒，其醫生稱，第二次感染情況更危險。

這名25歲男子的肺部供氧不足，因此需要住院治療。二次感染很少見，他已康復。但發表在《柳葉刀》傳染病專刊中的研究提出一個疑問，人體可以對這種病毒產生多少免疫力？

這位來自內華達州的男子沒有已知這使健康問題或免疫缺陷，也就是說，他不屬於特別容易受新冠病毒侵害人群。

感染時間線

3月25日:出現第一波症狀，包括喉嚨痛、咳嗽、頭痛、噁心和腹瀉

4月18日:他第一次檢測呈陽性

4月27日:最初的症狀完全消失

5月9日至26日:他兩次病毒檢測結果呈陰性

5月28日：他再次出現包括發燒、頭痛、頭暈、咳嗽、噁心和腹瀉的症狀

6月5日：他第二次出現陽性檢測結果，並且血液中氧含量低，呼吸急促

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科學家認為患者是再次感染冠狀病毒，而不是最初的感染休眠後反彈。科學家分析比對兩次症狀發作期的病毒遺傳密碼後發現，二者區別太大，無法由同一感染引起。

美國內華達大學的馬克·潘多裏博士（Mark Pandori）說：「我們的研究發現以前的感染不一定能保證將來不再感染。再次感染的可能性也許會對我們對新冠免疫力的理解產生重大影響。」

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他說即使已經康復的人也應繼續遵循社交疏離，戴口罩和洗手的相關指引和凖則。

科學家仍在努力解答有關新冠病毒和免疫等棘手問題。每個人都會對病毒免疫嗎？甚至症狀很輕的人也會？人體的免疫保護能持續多久？

這些問題有助於了解新冠病毒將怎樣長期影響我們，並可能對疫苗和群體免疫等觀點產生影響。

目前為止二次感染的案例似乎很少見：3700多萬例確診病例中，只有少數病例是二次感染。

香港，比利時和荷蘭的報道說，他們的症狀並不比第一次感染嚴重。厄瓜多爾的一名患者與美國患者的情況類似，二次感染症狀更為嚴重，但不需醫院治療。

但這仍是新冠大流行早期，其他類型冠狀病毒的歷史意味著免疫保護預計會降低。

隨著各國開始忍受第二波疫情，我們可能會得到更明確的答案。

有人認為第二輪新冠疫情會比較溫和，因為人體在第一波疫情期間學會對抗這種病毒。尚不清楚這位內華達州患者為何第二次病情會加重。有種說法是他可能暴露在更大量的病毒中。

最初的免疫反應也有可能使第二次感染更為嚴重。這已在登革熱等疾病中得到證明。體內產生抗體的登革熱病人又被另一種登革病毒株感染， 問題就來了。

英國東英吉利大學的保羅·亨特教授（Paul Hunter）說，這項研究「非常令人擔憂」，因為兩次感染之間的時間差很短，並且第二次感染症狀更嚴重。

「迄今為止，全球已經有3700多萬人感染新冠，如果這種早期的二次感染症狀更嚴重的情況很普遍，我們本該聽說更多案例。現在評估這些發現對任何免疫接種計劃的意義還為時過早。但這些發現進一步證明我們對感染新冠病毒後的免疫反應還知之甚少。」

2020年的8月，香港曾出現全球首例二次感染病例。但與上文提及的美國案例不同，香港二次感染患者的第二次症狀表現比第一次感染時輕微。