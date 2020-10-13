泰國抗議：「對國王的愛蒙瞎了父親的眼」 -君主制引發的世代分裂

圖像來源，Jilla Dastmalchi

「我的父親教育我，批評國王是罪過，也是禁忌，」19歲的達奈（Danai）說。

但是他還是無視了父親的警告。

達奈是泰國曼谷的一名法律系學生，每月， 他和數萬名抗議者聚集在泰國首都街頭，要求泰國當局改革君主制。

他的父親帕孔（Pakorn）在泰國屬於中上階層，雖然他們不住在一起，但仍經常見面。而每次見面，都避免談及這個話題：君主制。

「如果我們談論這個話題，就會吵架，這一天就毀了，」達奈說。

「有一次，因為我批評了國王，我們在車裏吵了起來。對於我父親來說，國王的地位是不可動搖的。我問為什麼，他說我太年輕不懂事。他很生氣，然後安靜下來，不再跟我說話。」

網上爭論

泰國的很多家庭，關於君主制的爭論，早就不僅僅限於面對面的爭吵，很多人已經把論戰延續到社交媒體上，很多爭論會非常極端。

一名大學生在臉書上表示，因為她反對君主制，她的父親想起訴她。她的父親表示，女兒不能再使用家族姓氏。

圖像來源，Jilla Dastmalchi

達奈第一次對父親提出對君主制的質疑是在17歲。

「我們在電影院裏，在電影開始之前，像往常一樣，國歌奏響時每個人都起立向國王致敬。我不想那麼做，所以我就坐在座位上。我父親強迫我站起來，但我拒絶了。當人們開始盯著我們看時，我還是站了起來。」

在過去，當國歌奏響時，拒絶起立是違法的。

歷史傳統

泰國人從出生起就被教導要尊敬和愛戴國王，但也懼怕因公開反對國王而產生的後果。

泰國是世界上少數幾個還有「冒犯君主法」的國家之一，這意味著批評國王、王后和王位繼承人是非法的，任何人這樣做都可能被判處15年監禁。

如今，達奈不會在電影院起立了。

自7月起，數千名泰國大學生走上街頭。他們要求限制國王幾乎無限制的權力。這些訴求在全球其他地方的人看來可能都是很溫和的，但在泰國，現代歷史上還沒有人公開挑戰君主制。

學生的抗議震驚了大多數泰國人，包括達奈的父親帕孔。

「我出生在拉瑪九世國王統治時期，他為人民做的比為自己孩子做的更多。當他生病的時候，我凖備好離開這個世界，如果這樣可以讓他活得更久。但像我兒子一樣的Z世代，他們沒有這樣的經歷。」

新國王

幾年前這種代際的衝突仍然難以想象，但泰國新國王瑪哈·哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn)）的繼位改變了這一切。

新國王很少在公眾場合露面，他大部分時間都呆在德國，自從泰國受到新冠疫情影響後更是如此。

圖像來源，Jilla Dastmalchi 圖像加註文字， 泰國年輕人走上街頭反對君主制

他決定親自指揮駐扎在曼谷的所有軍事部隊，在現代泰國，軍事權力從未被集中在王室手中，這自然在外界引發質疑。

新國王的私人生活也被廣泛談論，他結過四次婚，據說有很多情婦。

相反，已故泰國國王拉瑪九世被很多人視為「半神」。無論他走到哪裏，人們都在他前面跪拜，稱自己是「他腳下的塵土」。

帕孔兩次親眼見到已故國王。

「有一次我坐在車裏，我看到他一個人開著車，朝相反的方向開過來，沒有車隊和警笛，我們對視了。我很震驚，我覺得他想像其他人一樣做事，輕鬆不拘謹。我感覺周圍有一種光環圍繞著他，他的存在很特別。」

分裂

但達奈不理解父親的感覺。「對君主制的熱愛蒙蔽了他，對他說話像對著牆一樣，他不會聽。」

由於對國王持不同觀點，他們的關係開始惡化。國王是泰國社會代溝的象徵。