美國大法官之爭：巴雷特聲言審案時個人觀感放一旁

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 因應美國新冠肺炎疫情，巴雷特在聽證會期間，大部份時間戴著口罩。

獲美國總統特朗普提名成為最高法院大法官的艾米·康尼·巴雷特（Amy Coney Barrett）到參議院司法委員會出席聽證會，接受議員質詢。她在聽證會期間指出，她認為美國最高法院的職責不是制定政策或作價值觀上的判斷，因為那是政客的工作。

她在周一（10月12日）開始舉行的聽證會又感謝特朗普的提名，形容那是她「畢生的榮幸」，又向曾經與她共事的法官致謝，尤其提及2016年去世的大法官斯卡利亞（Antonin Scalia），指斯卡利亞按照字眼解釋憲法和法律的原則，對她的影響十分大。

她在聽證會上又說自己會仔細聆聽與訟各方的觀點，盡力達致法律要求的結果，並將自己個人的觀感放在一旁。

這次聽證會是為了填補金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）逝世留下的空缺。美國11月就要舉行大選，民主黨人認為她的繼任人選問題應該留在大選後才處理，但共和黨人堅持要盡快處理，令總統大選再添爭議。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 如成功取得提名，巴雷特將是特朗普任名的第三名最高法院大法官。

參議院的聽證會歷時四天。許多共和黨參議員都稱讚巴雷特的能力，又為特朗普決定在11月的總統大選前要求參議院召開委任法官的決定辯護。

共和黨參議員格雷漢姆（Lindsey Graham）形容，美國應以巴雷特的能力感到驕傲，另一名共和黨參議員格拉斯利（Chuck Grassley）就說，他預期民主黨人會用一些「毫無根據的指控」抹黑巴雷特。

民主黨人對巴雷特的批評主要集中在她會對俗稱「奧巴馬醫保」（Obamacare）的患者保護與平價醫療法案（Patient Protection and Affordable Care Act）構成威脅。民主黨議員範因斯坦（Dianne Feinstein） 指，特朗普曾經說過，他任命的任何最高法院大法官都會推翻這部法案。

她又認為，參議院應該等待美國總統選舉過後，才審視金斯柏格去世留下的空缺。

獲提名為民主黨出選副總統的參議員賀錦麗（Kamala Harris）同意範因斯坦的說法，又指巴雷特的往績顯示，她會推倒許多金斯柏格多年來為美國人民爭取得來的權利。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 部份議員選擇使用視像會議形式出席聽證會。

為什麼巴雷特的提名這麼有爭議？

金斯柏格今年9月去世，特朗普就隨即宣佈會在11月的大選前提名新的法官取代她的空缺，被民主黨人批評，又指金斯柏格的空缺應該由大選後產生的新總統來提名填補。

前總統奧巴馬2016年也曾經面對類似情況。保守派法官斯卡利亞當年2月去世，距離大選不足一年時間，他當時嘗試提名時任哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院首席法官賈蘭德（Merrick Garland）填補斯卡利亞的空缺，但被共和黨人批評空缺應由新任總統提名。

當時的參議院由共和黨控制，多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）拒絶為賈蘭德的提名召開聽證會，指出奧巴馬不應在有總統選舉的年份提名最高法院法官人選，參議院最終沒有處理賈蘭德的提名。特朗普當總統後提名戈薩奇（Neil Gorsuch）填補斯卡利亞的空缺， 2017年4日上任。

今年的情況與2016年的情況類似，仍為參議院多數黨領袖的麥康奈爾卻為特朗普決定在大選前填補空缺的決定辯護，被批評做法虛偽。

外界也留意到，巴雷特的立場保守，如果她的提名成功，最高法院九名法官中就會有六名被視為立場保守的法官。由於美國最高法院大法官都是終身委任，任期可以長達數十年，這會影響最高法院未來數十年的判決立場。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 金斯伯格1993年獲時任總統克林頓提名，在最高法院當法官差不多30年。

再下一城

參議院司法委員會的聽證會結束後，參議院全體議員將會投票，決定是否接納特朗普的建議。共和黨在100席的參議院中佔53席，只要不超過兩名議員倒戈，他們就可以在最後的表決中取得超過50張贊成票，通過任命巴雷特為新任大法官。身兼參議院主席的副總統傳統上不會投票，但如果最後票數相若，他就會投下決定性一票。

麥康奈爾早前已經表明，會在11月總統大選前舉行全體投票，表決巴雷特的提名。

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）認為，共和黨一早就已經預知這是一場硬仗，但他們在特朗普當總統以來，已經成功推動任命兩名最高法院大法官，這也不會例外。