BTS防彈少年團涉朝鮮戰爭言論惹怒中國網民 「反華」黑榜再添新目標

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在朝鮮戰爭（韓戰）爆發70週年之際，韓國男子音樂組合BTS（防彈少年團）一名成員的發言，讓這個在全世界都頗具影響力的團體在中國深陷漩渦。

在一次演講中，該組合的隊長金南俊（藝名：RM）提及了韓國與美國在這場戰爭中共同經歷的「痛苦歷史」。1950年到1953年，韓國與美國曾作為盟國，共同對朝作戰。

然而，由於中國在這場戰爭中大力支持朝鮮，並視之為「抗擊美國侵略」的保衛戰爭，金南俊的言論一齣，便激怒了很多中國網友。

如同此前在中國引發「反華」爭議的諸多品牌和娛樂明星一樣，爭議迅速蔓延到商業層面，很多與該組合有關的商品在中國被下架。

中國外交部和韓國外交部已分別對此事作出回應。但相比於民間的憤怒情緒，兩國在官方層面均較為克制地表示應「促進友好」。

「銘記苦難」

10月7日，防彈少年團剛獲得一項表彰其促進美韓關係的獎項。金南俊正是在該獎的頒獎典禮上，發表了引發爭議的言論。

金南俊在線上舉行的頒獎典禮中總結時說，「今年韓國協會的晚會意義非凡，因為今年是朝鮮戰爭爆發70週年。我們會永遠銘記兩國共同經歷的苦難歷史，以及無數男女的犧牲。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 金南俊（右二）是BTS防彈少年團的團長。

「70年後，我們所處的世界比以往更為緊密，許多界線變得模糊。身為國際社會的一員，我們應該建立更深的理解和團結，以變得更幸福。為了追求這個目標，BTS會一直提醒自己範佛裏特獎的意義，」他補充道。

範佛裏特獎是美國非營利組織「韓國協會」（The Korea Society）於1995年設立的獎項，以創辦該組織的範佛裏特將軍（General James A. Van Fleet）為名，表彰為促進美韓關係做出貢獻的韓國人或美國人。

範佛裏特將軍在朝鮮戰爭期間統率美軍駐韓國的第八軍團。他在擔任空軍飛行員的兒子在戰爭中喪生後創立韓國協會，促進美韓關係。

引發爭議

韓國的很多偶像組合在中國擁有大量粉絲，防彈少年團作為其中最成功的團體之一也不例外。僅在微博上，防彈少年團就有超過550萬粉絲。

但金南俊的言論立刻遭到很多中國網友的口誅筆伐。他們認為金南俊所說的「兩國」是指韓國和美國，並指出中國才是這場戰爭的受害者。

「國家面前無偶像！明明是美國挑釁在先，他有考慮過中國粉絲的感受嗎？」一名微博網友評論道。

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 金南俊的言論遭到很多中國網友的口誅筆伐。

「我們沒有要求他一定要按照我們的立場來，但是你不能公開站到我們的對立面，還來中國圈錢，」21歲的廣東網民霖霖（應採訪對象要求，使用化名）對BBC中文說。

她表示，自己曾是該團的粉絲，但現在已經「脫粉」。「沒有我們，哪來的一億的中輸（在中國專輯的銷售額超過一億元人民幣）？」她說道。「要賺錢就不要介入政治。」

中國官方媒體《環球時報》報道稱，「中國網民說，該組合對朝鮮戰爭的完全片面態度傷害了他們的感情，也否定了歷史」。報道補充說，該演講是為了「討好」美國網民。

爭議爆發後，該組合尚未對此作出直接回應，但三星（Samsung）、斐樂（Fila）和現代（Hyundai）等公司與該組合有關的產品和廣告都在部分中國網站或社交媒體上消失，但目前尚不清楚是誰刪除了這些廣告。

例如，在三星的中國網站上，防彈少年團紫色特別定製版的手機已難尋蹤跡。

幾小時後，意大利體育品牌菲樂的官方微博賬號裏提及防彈少年團的帖子似乎也被刪除。該組合此前曾是菲樂的品牌大使。

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防彈少年團在中國的粉絲後援會宣佈，將停止購買該組合的最新專輯，並進行退款。一些憤怒的網友還呼籲中國的音樂網站下架該團體的作品。

相比於民間和商業品牌的激烈反應，中國外交部發言人趙立堅周一（10月12日）在記者會上較為低調地回應此事。他表示，「以史為鑒、面向未來、珍愛和平、促進友好，應該是我們共同的追求，值得我們共同努力」。

韓國外交部周二也作出回應，表示韓國政府對此事「保持關注」，並稱今後將為發展韓中關係、促進韓中友誼繼續努力。

小題大做？

由七名成員組成的防彈少年團在全球廣受歡迎，並打破了多項紀錄。今年早些時候，他們的單曲《Dynamite》成為YouTube 24小時內瀏覽量最多的視頻，一天的瀏覽量達1.011億次。

這場爭議的發生正值防彈少年團的經紀公司Big-Hit娛樂（Big-Hit-Entertainment）計劃在首爾上市。該公司的估值預計將高達40億美元（30億英鎊）。

目前很難預測此事件將對防彈少年團在中國的發展造成什麼樣的影響。

在推特上，也有一些人持不同看法，認為金南俊「只是站在韓國人的角度講話」，且並未提及中國。一些韓國網友也對該團體表示聲援，指責中國網友「小題大做」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 距離朝鮮戰爭整整過去70年，在美國它是"被遺忘的戰爭"，在中國它是"抗美援朝"。

巴黎政治大學的朝韓問題專家安托萬·邦達（Antoine Bondaz）對BBC中文說，BTS的言論能迅速引起社交媒體上如此大風波，是中國歷史教學「愈發政治化」的體現。

他表示，儘管中國官方目前看上去更加謹慎，但這本質上是中國當局利用網民言論來加強民族主義敘事。「我相信許多中國網民甚至不知道朝鮮戰爭的真實歷史，甚至不知道率先發起進攻的不是美國，」他說道。

本月25日即將迎來中國軍隊赴朝作戰70週年，有消息稱中國將舉行紀念活動。朝鮮戰爭在二戰結束後不久爆發。大約有20萬韓國士兵和3.6萬美國士兵，以及數十萬平民在這場戰爭中死亡。中國官方數據稱，來自中國的18萬名志願軍在戰爭中遇難，但五角大樓估計這一數字可能高達40萬人。

距離這場戰爭整整過去70年，在美國它是「被遺忘的戰爭」，在中國它是「抗美援朝」，在朝鮮半島，這場戰爭造成的傷痕依然未能癒合。

由於嚴格意義上來說，1953年參戰方僅簽訂了《停戰協定》而非和平協議，韓國總統文在寅在本月初仍表示，希望韓美能聯合宣佈朝鮮戰爭正式結束。

紅線

對於在中國經營的國際品牌和明星來說，觸碰到中國政府或消費者的紅線，可能僅僅在一夜之間。

兩個月前，同樣來自韓國的女藝人李孝利因在一檔綜藝節目中表示自己想取「Mao」作為角色藝名，引發大批中國網友不滿。他們認為，這是在影射和不尊重中共開國領導人毛澤東。