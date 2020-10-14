肺炎疫情：英國、歐洲確診人數飆升 各國祭出新禁令力挽狂瀾

圖像來源，Chungwan Chang 圖像加註文字， 英國方面，新啟動的"三級制封鎖"系統已在英格蘭啟動。

新冠病毒確診案例遽增，英國方面，英格蘭新啟動的「三級制封鎖」系統，首相約翰遜（Boris Johnson）表示，該系統是「適度」且「平衡」的方法，可以在挽救生命的同時保護經濟。

同時，在許多歐洲國家，因為新冠肺炎的住院人次又再次遽升。歐洲各國努力遏制情況再次惡化。

捷克宣佈將實行為期三周的部分封鎖，將關閉學校，酒吧和具樂部。捷克的新冠病毒確診率飆升，成為歐洲每10萬人感染率的最高國家，捷克政府將關閉餐館，並禁止在公共場合中飲酒。

荷蘭宣佈了部分封鎖措施，並且在公共室內空間中必須使用口罩。

與此同時，多個歐洲國家的住院病人數激增。法國「巴黎公立醫院聯盟」（APHP）負責人馬丁·赫希（Martin Hirsch）警告說，到下周末，巴黎的醫院將有90％的重症監護牀位被佔滿。總統馬克龍（Emmanuel Macron）將在法國時間周三（14日）的電視講話中宣佈進一步的限制措施。 法媒報導說，包括巴黎在內的全國許多熱門景點可能會面臨宵禁。

在巴黎旅居的台灣人團體「法國的十萬個為什麼」告訴BBC中文說，法國在疫情初期反應太慢，或許因為經驗不足，太相信世衛一開始說病毒不會人傳人的說法，輕忽疫情嚴重性，就連是否該戴口罩，也搖擺不定。

雖然現在法國政府採取嚴格措施，但感覺並未對症下藥，對於確診病例或有風險族群的隔離並不確實，又是很大的一個問題，造成疫情反撲。

德國總理默克爾（Angela Merkel）之前表示，她「十分關注」歐洲目前的情況，並補充說：「我必須說，情勢仍然嚴重。」德國衛生官員周三(13日)報告了超過5,000名的新確診病例，這是自今年4月以來首次破5千確診病例。

圖像來源，Chungwan Chang 圖像加註文字， 包括巴黎在內的全法許多熱門景點可能會面臨宵禁。

英國政府宣佈啟動「三級制封鎖」

新的三層系統將英格蘭的每個區域都劃分為中度、高度或最高度的封鎖警戒狀態。

目前全英大部分地區處於最低級別：中級封鎖，但英格蘭北部和中部地區的數百萬人將面臨禁止與「家人之外」的人會面的額外管制。

目前為止，利物浦是唯一受到最嚴格封鎖限制的地區，不供餐的酒吧都要關閉。

英國政府衛生官員將在稍後開會，討論大曼徹斯特、蘭開夏郡和其他一些地區加入最高封鎖層級的可能性。同時，北愛爾蘭將延長學校的半年假期。從星期一（10月12日）開始，並同時採取其他旨在遏制病毒傳播的新措施。

但是，工黨籍的大曼徹斯特市長伯納姆（Andy Burnham）表示，「令人失望的」是政府「在沒有談判的情況下」對該地區施加壓力。 他說：「這有可能使人們在二級封鎖政策太快宣佈的結果下，感到困惑。」他補充說，「沒有資金補助的管制是不公平的，將對生命、工作和企業造成真正的傷害」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 目前為止，利物浦是唯一受到最嚴格封鎖限制的地區，不供餐的酒吧都要關閉。

在此之前，工黨領袖凱爾·史塔默爵士（Sir Keir Starmer）呼籲在英格蘭施行兩到三周的短期大封鎖，以「斷掉」新冠病毒感染擴散。

處於中等戒備狀態的區域要遵守當前的限制，包括室內和室外聚會的6條規則：酒吧（包含飯店內）及餐廳關閉時間為晚上十點。

在高度戒備的地區—現在包括英格蘭東北部、西北大部分地區和中部地區的部分地區，西約克郡和南約克郡，都不允許與「家人之外的人」在室內聚會。

處於最高度戒備狀態的區域面臨更多的限制，除了禁止探訪外，賭場、酒吧、體育館或健身房及娛樂場所將被迫關閉，並禁止居民離開該區域外遊。外地到訪者亦不准過夜。提供基本食物的餐廳或酒吧能夠繼續開放。目前大利物浦地區（The Liverpool City Region）就在高度封鎖級別。

但是，利物浦的國會議員說，沒有新的封鎖規定也沒有適當的財政支持，利物浦「有被拖回1980年代（經濟蕭條）的危險」。英國議會已批准將這個新的三層封鎖級別寫入法律，但有42位保守黨議員在投票中就英國的酒吧和餐館將在夜間十點關閉的規定，投下反對票。

捷克

捷克人口為1,070萬，年初疫情在全球爆發時，因適時啟動防疫措施而度過風暴，疫情卻從十月起激增。

學校，酒吧以及舞廳在11月3日都會關閉，餐廳則在晚上八點前營業，並僅提供外送及外賣服務。大學宿舍也暫時關閉。其他學校則讓學生在家中進行線上教學。幼兒園會持續開放，在重症病房工作的醫護人員子女會有特別補助。

目前在商店和公共交通的車廂內都要戴上口罩，新的政策將要求在電車站和火車平台上也要佩戴口罩。 無論是在室內還是室外，一個團體中最多只能聚集6人。

圖像來源，Chungwan Chang 圖像加註文字， 捷克宣佈將實行為期三周的部分封鎖，將關閉學校，酒吧和具樂部。

自3月1日捷克有了首個確診病例以來，因新冠肺炎死亡的人數共有1,051人。 根據當地媒體報導，一天中死亡人數最多的一天是52人，發生在上周五（10月9日）。

歐盟歐洲疾病預防和控制中心（ECDC）在其10月13日的報告中顯示，過去14天在捷克共和國確診病例為55,538例，高於鄰國德國的42,032例，後者人口是捷克的八倍 。

捷克快走到地獄入口？

羅博卡·麥隆（Rob Cameron）

BBC駐布拉格記者

解讀各地政府對於新冠肺炎的回應，總是需要學習一點蘇聯政治學。 要明白他們的國家是由不同競爭對手組成的聯盟共同治理的，以政治現實的角度來審視他們的言論。

但是，每一次陳述都是如此不加遮掩，很難相信這樣的表述會讓他們在政治競爭中得分。周一，捷克內政部長哈馬切克（Jan Hamacek）說：「有80,000個確診病例活會是個問題，若有120,000例則代表來到無可挽回的局面，而我們現在的確診數為61,000。

目前捷克確診病例在的上升速度遠快於歐洲其他國家。

哈馬切克一直在呼籲全面封鎖，新的規定已被描述為「軟封鎖」。但是這就夠了嗎？對在那些必須服從封鎖規定的人民，答案是否定的。但如果封鎖措施還不夠，那麼哈馬切克之前關於「停車場幾變成停屍間」的警告若成真，最後該歸咎於誰呢？

似乎不是安德烈·巴比斯總理（Andrej Babiš）：他曾經被批評，在9月否決了更嚴厲的防疫措施導致疫情反撲。現在，有人問他是否該對捷克的危險局面負責，在火藥味越來越濃的在線新聞發佈會結束時，他的回答是：「不！」 「我問心無愧。」

荷蘭

荷蘭宣佈為期四周的部分封鎖。封鎖將導致酒吧，餐館，露台和大麻咖啡館從10月14日晚上起關閉，僅允許外賣服務。 夜間八點之後，雜貨店被禁止銷售酒精飲品。該國總理馬克·魯特（Mark Rutte）在記者會說：「這很痛苦，但這是唯一的方法，我們的管控必須更加嚴厲。」

但是學校不會停課。 人們被要求在家中工作，公共交通工具只用於必要的移動。

該國一周內有近44,000例新確診病例，感染率上升了60％。 魯特警告說，如果確診人數繼續增加，政府必須取消75%的醫院常規照護服務。本周二（13日），該國一天內有近7400例新確診病例。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 荷蘭一周內有近44,000例新確診病例，感染率上升了60％。本周二（13日），該國一天內有近7400例新確診病例。

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