朝鮮戰爭70週年：中國警惕美軍襲擊南海島礁

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 1950年6月朝鮮戰爭爆發，10月中國軍隊秘密進入朝鮮同美國為首的聯合國軍作戰

1950年10月15日，美國的麥克阿瑟將軍同杜魯門總統在太平洋上的美軍基地見面討論朝鮮戰爭。麥克阿瑟對杜魯門表達了對朝鮮戰局的信心，並說中國不會介入。但4天後中國軍隊就秘密渡過鴨綠江，25日美國為首的聯合國軍首次遭遇到中國軍隊阻擊。

今年在中美關係不斷惡化的背景下，中國「抗美援朝」70週年紀念活動似乎比往年受到更多媒體關注。

9月底中國《人民日報》旗下的《環球時報》發表文章說今年是中國軍隊入朝作戰70週年，當年麥克阿瑟和華盛頓都認為中國不會出兵，但美國「因為那次誤判而損失慘重」。文章說現在如果美國對中國「挑釁和攻擊」，中國同樣「不會猶豫與美軍浴血一戰」。

空襲南海島礁？

圖像來源，MOD 圖像加註文字， 中國媒體警告說，美國如果動用MQ-9無人機攻擊中國南沙島礁或其他中國目標就是戰爭行為，解放軍一定會奮起反擊，讓美軍付出沉重代價

《環球時報》的評論主要是針對美軍計劃在南海附近部署具有偵察打擊能力的先進無人機而發。北京表示已經就此向美國提出交涉。

《環球時報》文章說，美國如果動用MQ-9無人機攻擊中國南沙島礁或其他中國目標就是戰爭行為，「解放軍一定會奮起反擊，讓美軍付出沉重代價。」

9月3日，美軍動用MQ-9「死神」(Reaper)無人機在加利福尼亞附近島嶼進行了海上攻擊演習。美國《空軍》雜誌報道說，這是美國空軍首次在太平洋上進行無人機戰術訓練活動。

另外報道刊登的照片顯示，參加模擬攻擊演習的美國空軍人員的臂章上印有代表中國地圖的紅色剪影。顯示紅色中國地圖襯托「死神」無人機的圖案招致中國網絡輿論的激烈反應。

《環球時報》評論認為，美國空軍MQ-9無人機部隊如此明顯地把中國作為假想敵非同尋常，美軍顯然要借此傳遞強烈信號，是激進的挑釁。

圖像來源，Twitter 圖像加註文字， 參加模擬攻擊演習的美國空軍人員的臂章上印有代表中國地圖的紅色剪影，著過媒體說這是對中國的「挑釁」

「十月意外」？

據美國《空軍》雜誌報道，在9月3日在太平洋東部的演習中，3架「死神」無人機加入美國海軍第3艦隊的海空演習，演習中「死神」無人機對島嶼進行了模擬空襲。

參加演習的有航母戰鬥群，潛艇和其他艦艇，以及包括C-130運輸機在內的多種軍機。美軍的特戰部隊和海軍陸戰隊也參加了演習。

美國五角大樓官員說，之前美軍主要在伊拉克，阿富汗和非洲一些國家使用「死神」無人機對地面反叛武裝執行獵殺任務。今年1月伊朗的蘇萊曼尼將軍就是死於「死神」無人機的攻擊。

《環球時報》的文章說，美國空軍無人機演習渲染中美戰爭，為中美衝突作國際和國內輿論凖備。評論還說美國大選政治中存在所謂「十月驚奇」，認為美國總統特朗普可能會通過製造軍事危機影響選情。

不過一些分析認為，美軍不大可能會用這種載彈能力有限的無人機攻擊中國在南海具有防衛能力的關鍵島礁。中國的航空專家傅前哨在《環球時報》報道中說，「死神」無人機並不能對中國構成很大的挑戰，因為這種續航能力為40小時，升限為12,000米的無人機並不具備隱身能力，飛行速度和高度也不夠，很容易受到地空導彈攻擊。

新加坡拉惹勒南國際關係學院的許瑞麟對媒體說，用無人機攻擊南海中國島礁達成何種政治目標存在疑問，因為那樣會導致中國加強在南海的軍事化，有損於美國的地區聲譽。

台海緊張升溫

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 9月17日美國國務次卿克拉奇(Keith Krach )訪台後，中國宣佈舉行台海軍演，並不斷排除各類軍機越過「海峽中線」

美國在太平洋東部進行海空演習的同時，中國也在沿海不同地區同時展開多場軍事演習。9月17日美國國務次卿克拉奇(Keith Krach )訪台後，中國宣佈舉行台海軍演，並不斷排除各類軍機越過「海峽中線」，加強對台灣施壓。

中國海事局9月28日發佈航行警告，說中國軍隊在沿海四個不同海域進行軍演，包括在黃海南部實彈射擊，渤海海域和東海海域實彈訓練以及南海西沙群島進行軍演。

在演習開始之日，中國外交部發言人汪文斌做強硬表態，指美國是南海和平穩定的最大威脅。他表示中國有決心有能力堅定維護國家主權和領土安全，並說「我們正告美方一些人，不要無端攻擊指責中國，不要輕舉妄動」。

在1950年初中蘇簽訂軍事同盟條約，特別是6月爆發朝鮮戰爭後，美國對原來「太平洋防線不包括朝鮮和台灣」的立場作了修改，派美國第7艦隊協防台灣，阻止了中國大陸武力攻台獨計劃。按照中國官方的說法，朝鮮戰爭後美國政策的改變，把台海暫時分裂對峙局面長期化。