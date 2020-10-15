泰國王室車隊遭民眾抗議 政府頒緊急法令壓制示威

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一名示威者在民主紀念碑，舉起三指表示對當局的反抗。

發生在泰國的反政府示威進一步升級。當一輛載有泰國王后的車隊周三（10月14日）經過首都曼谷街頭時，一群抗議者在沿途高舉雙手抗議。

這一光景對於這個有著嚴苛冒犯君主罪的國家來說相當罕見。在過去幾個月裏，成千上萬的抗議者在曼谷及多個城市聚集，他們要求總理巴育（Prayut Chan-ocha）辭職，並呼籲限制君主權利。

泰國政府隨即宣佈針對曼谷抗議活動的緊急法令，禁止大型集會。防暴警察也隨即出動，前往總理府附近清場。

泰國警方在電視上宣讀了一份聲明，稱「許多人在曼谷發起、煽動並進行非法的公眾集會」，因此需要採取緊急措施來「維護和平與秩序」。

通過國家電視台播出的聲明還稱，抗議者「煽動混亂和社會動蕩」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在曼谷，防暴警察被部署到街頭，迫使示威者撤退。

該緊急法令於當地時間周四（10月15日）04:00（GMT+7）生效。

除了限制四人以上集會外，該法令還對媒體進行限制，禁止「發佈含有可能造成恐慌或故意歪曲信息、造成影響國家安全或和平秩序」的新聞和在線內容。

據路透社報道，該法案還允許當局阻止人們進入「任何他們指定的區域」。

抗議升級

當局在聲明中提及了與王室車隊對峙的抗議者作為頒布該法令的重要原因。周三晚上，載有泰國王后素提達（Suthida）的奶油色豪華勞斯萊斯轎車驅車經過曼谷時，遭到一群示威者的抗議。

已和警方對峙多時的抗議者高喊口號，並舉起三根手指（行三指禮）。這是示威運動中的標誌性反抗動作，被認為源於電影《饑餓遊戲》（The Hunger Games）。

抗議者們高呼「我的納稅錢！」——用於強調他們對於泰國王室金庫的貢獻。

泰國反政府示威爆發幾個月以來，民眾對於王室的憤怒也愈演愈烈，特別是泰國國王瑪哈·哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）和很多王室成員大部分時間都在德國度過。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 泰國王后素提達（Suthida）在皇家車隊中。

68歲的哇集拉隆功在上周末從德國回國，但等待他的是成千上萬的抗議者。

在針對王室車隊的示威發生前，哇集拉隆功和王后在下午沿著拉差丹儂大道（Ratchadamnoen Avenue）前往大皇宮，這裏早些時候曾發生過示威活動，但當他們的車隊經過時，警察已經將大部分抗議者從現場驅離，留下了保皇派。

這些君主制的支持者們身著象徵王室的黃色T恤，在首都開展了與親民主派抗議者完全對立的抗議活動，其中一些人被拍攝到暴力攻擊親民主派抗議者。一些目擊者指責當局將警察偽裝成保皇派示威者。

周三下午，兩派人馬分別在拉差丹儂大道附近聚集，他們被警方隔離開來。反政府抗議者手挽手，高喊「巴育，滾出去！」以及「人民萬歲！」

抗議者被一群看起來像是保皇派支持者的人阻止進入政府大樓。這些人身穿黃色T恤，同樣手挽手，大聲辱罵親民主抗議者。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 周四，安全部隊出動驅散示威者。

「我們想表明我們愛國王，」47歲的西里拉克·卡珊賽瓦特（Sirilak Kasemsawat）對法新社說。她指責民主派抗議者想要"推翻"君主制。

但親民主抗議者撒查（Thatcha）表示，「我們不是要推翻、忘記或不尊重他們。」「我們只是要求他們和我們一起改變。我們國家需要改善很多事情，君主政體也是需要改善的地方之一。」

分析：變局到來？

BBC東南亞事務記者 喬納森·赫德（Jonathan Head）

拉差丹儂大道，字面意思是國王大道。這是泰國許多政治鬥爭的發生地。學生領導的反政府運動在下午佔領了民主紀念碑，這是象徵88年前君主專制結束的裝飾派藝術雕塑。

但這一次，大批身穿黃色T恤的保皇派示威者站在大道兩旁，其中明顯有安全部隊成員。自今年7月抗議活動開始以來，哇集拉隆功國王第一次同時出現在曼谷，他的車隊原計劃沿著拉差丹儂大道行進。

潛在的暴力是真實存在的；警方消息人士說，他們處於最高警戒級別。在紀念碑周圍的一些小規模衝突中，有人投擲了一些花盆，但在大多數情況下，雙方都表現出極大的克制，反政府的一方被允許在沒有威脅的情況下游行。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 此輪示威活動是泰國當局近年來面臨的最大規模的抗議活動。

他們在前往總理府的路上高呼改革和革命口號——這條路如今已被混凝土和鐵絲網完全封鎖——避免了衝突發生和讓王室難堪的風險。

但年輕抗議者的要求，尤其是要求君主對民選機構負責，並未改變。考慮到過去對王室持批評態度的人所付出的代價，他們的表達已經驚人的坦率。和此前的憲法一樣，如今的泰國憲法規定國王必須被尊敬和崇拜。

這些抗議者堅信這必須改變，這樣一個富有和強大的機構必須負起責任。但政府同樣堅持不能討論君主制。在某個時間點，變局不可避免。

為什麼抗議？

泰國政治動蕩和抗議歷史由來已久，但以往的歷次抗議，主要由支持和反對前總理他信（Thaksin Shinawatra）的兩股勢力「紅衫軍」和「黃衫軍」的對抗引發。

今年的抗議有所不同。今年2月，一個受歡迎的反對黨被當局下令解散後，在泰國年輕人當中逐漸誕生了要求當局進行民主化改革的呼聲。

6年前，時任皇家陸軍總司令的巴育策劃了一次不流血的軍事政變，推翻了前總理英拉（Yinglak Chinnawat）的看守政府。他起草了新的憲法，擴大軍方權利。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 曼谷的示威者中，很多人都是學生和年輕人。

2019年3月，泰國舉行了軍方掌權以來的首次選舉。對於許多年輕人和首投族來說，這被視為是經歷了多年軍事統治後一次變革的機會。但軍方採取多項措施鞏固其政治角色，巴育重新出任總理。

今年2月，泰國法院裁定受到年輕人歡迎的親民主黨派未來前進黨（FFP）在一筆貸款問題上違法，要求解散，導致數千人加入街頭抗議活動。今年6月，一位知名民主活動人士失蹤，讓事態再次升溫。

抗議和示威在7月和8月快速升級，並開始擴展到學生以外的群體之中。如今，它已成為泰國執政當局多年以來面臨的最大挑戰。

上周末，曼谷的抗議活動規模達到多年來最大。成千上萬的人不顧當局的要求聚集起來，要求改革。當局表示，有1.8萬人參加了周六的抗議，一些人給出了更高的數字。許多人留下來繼續抗議到周日才散去。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 學生領袖在王家田廣場地上鑲入圓形的金色牌匾。

此前，學生領袖們還在曼谷市中心的王家田廣場（Sanam Luang）地上鑲入了圓形的金色牌匾，上面刻有「國家屬於人民」字樣。原先在廣場上，有一個紀念1930年代君主專制制度結束的牌匾，但這個牌匾卻在2017年不知所蹤。

抗議者要求君主制改革的呼聲在泰國尤為敏感。儘管泰國是君主立憲制國家，但對王室的批評仍會面臨非常嚴厲的牢獄之災。即使是總理見到國王，也必須伏地而跪。

泰國防暴警察在周四早上的緊急法令生效不久後，將抗議者從總理府外驅離，數百名警察被部署到在街頭。