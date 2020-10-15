英國軍情五處新處長首次公開講話 稱中國威脅愈發嚴重覆雜

圖像來源，MI5 圖像加註文字， 今年4月履新的肯·麥卡勒姆（Ken McCallum）當天發表了其就職以來的首次公開講話。

英國軍情五處（MI5）新處長10月14日表示，中國與俄羅斯對英國的威脅正變得「越來越嚴重且複雜」。

今年4月履新的肯·麥卡勒姆（Ken McCallum）當天發表了其就職以來的首次公開講話。期間他表示，英國正面臨「各種嚴重的」國家安全威脅，其中既包括中國與俄羅斯等國家的敵對行為，也包括迅速增長的右翼恐怖主義。

他還表示，未來軍情五處需要更多地「被看到」，並建立新的伙伴關係。「軍情五處行動上的成功大多是不被看到的，」他指出。

軍情五處還有一個名稱為國家安全局（Security Service），為負責英國國內事務的情報機構，主要從事反間諜、反滲透工作，以應對破壞英國國家安全的秘密組織的威脅。

「俄羅斯帶來壞天氣，但中國改變氣候」

麥卡勒姆在講話中稱，中國、俄羅斯與伊朗等方面的間諜與干擾行動均在變得越來越嚴重，且越來越複雜。他稱，這將是21世紀20年代「軍情五處及英國政府面臨的最艱巨的挑戰之一」。

他表示，其他國家的敵對行動不僅僅是間諜與竊取國家機密，還包括對英國人民、經濟、基礎設施、學術研究及民主的威脅。

他特意指出，與中國打交道時，需要取得一種複雜的平衡。

「在中國方面，我們需要廣泛的團隊合作，需要在整個政府內部，更重要的是在這個範圍之外，在英國面臨的機遇與風險問題上，如何與中國互動的問題上達成一個明智的判斷。英國希望在氣候變化等大型國際問題上與中國合作，而與此同時，當我們遇到隱秘的敵對行為時我們也會強硬應對，」麥卡勒姆稱。

英國與中國的關係在今年變得逐漸緊張，英國當局對中國在英國各個領域的影響力明顯提高了警惕。今年7月，英國政府拒絶在本國5G網絡建設中使用中國科技巨頭華為的電信設備，本月稍早時間，一份英國國會調查稱，有明確證據顯示華為與「中國共產黨機構」勾結。華為對此表示否認。

圖像來源，Reuters

今年9月，還有一位曾供職於軍情六處（MI6）的英國商人因為被指向中國間諜出售情報而被調查。

英國方面計劃將更新修改針對外國間諜代理人在英國活動的法律，屆時將對外國間諜代理人面臨的刑罰產生重大影響。

麥卡勒姆稱，在外國勢力中，雖然現在對英國帶來最大威脅的是俄羅斯的情報機構，但中國的影響更為深遠。

「如果要問哪個國家的情報機構會在2020年10月給英國帶來最多煩惱，答案是俄羅斯，」他說。「如果要問哪個國家會在未來十年期間塑造我們的世界，給英國帶來巨大機遇和巨大挑戰，答案是中國。」

「你可以把俄羅斯情報機構設想成帶來惡劣天氣爆發的一方，而中國則是在改變氣候。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 戴著口罩的警察在滑鐵盧地鐵站巡邏

新興右翼恐怖主義威脅

在提到聖戰分子帶來的威脅時，麥卡勒姆表示，目前仍有成千上萬人效忠於這一意識形態，而他們工作的挑戰在於，要在這些人之間做出困難的判斷，找出會轉向暴力的那一小部分人。

他指出，如今越來越多的恐怖分子選擇快速且簡單的行動方式，這使得他們留下的線索更少，情報人員找出他們的時間從而也變得更少。

他還表示，大約有950名與英國有關的極端分子曾經前往敘利亞戰區。

麥卡勒姆稱，聖戰分子的秘密計劃是英國情報人員工作的主要對象。而新的威脅則來自右翼恐怖主義。今年4月，軍情五處正式從英國警方手中接管了右翼恐怖主義活動相關的工作。

在過去四年間被破壞的27起恐怖主義計劃中，有八起涉及右翼極端分子。

圖像來源，Getty Images

目前右翼恐怖主義威脅並未像所謂的」伊斯蘭國」（Islamic State）或」基地」組織（al-Qaeda）那樣表現出一種單一、全球性且統一的意識形態。而BBC安全事務記者弗蘭克·加德納（Frank Gardner）報道稱，由於全球許多右翼追隨者目前十分年輕，這個問題可能會存在一段時間。