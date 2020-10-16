全球網絡自由年度報告 中國連續六年墊底

圖像來源，Reuters

總部設在華盛頓的國際人權組織自由之家（Freedom House）近日發佈2020年網絡自由報告，指新冠疫情加速了全球互聯網自由度下降。報告稱，在65個接受調查的國家中，中國排名墊底。

自由之家的報告指出，沒有哪個地方的審查制度比中國更嚴格、更系統，沒有哪個國家應對新冠病毒的管控措施比中國更全面、更嚴格。

疫情影響網絡自由

自由之家的報告稱，新冠病毒大流行時期，互聯網不再是一種便利，而是一種必需品，人類的商業、教育、醫療保健、政治和社交活動似乎都轉移到了網上，但數字世界對人權和民主構成了新的挑戰，許多國家正在利用疫情創造的機會重塑網絡敘事、審查批評言論，並且建立新的技術體系實現社會控制。

報告指，今年出現了三個顯著趨勢：首先，政治領導人以疫情為借口限制獲取信息。有的政府經常封鎖獨立新聞網站，並且以假新聞的罪名逮捕人。在許多地方，是政權和其支持者散佈虛假和有誤導性的信息，目的是掩蓋真實的內容。

第二個趨勢是，有政府以新冠疫情為理由，擴大監測，並且部署了新技術。公共衛生危機為收集、分析人們最隱私的數據創造了機會，但人們的這些隱私數據沒有得到充分保護。

「政府和私人實體正在加大對人工智能、生物識別監控和大數據工具的使用，以做出影響個人經濟、社會和政治權利的決策。重要的是，有關過程往往缺乏透明度、獨立監督和補救途徑。」報告稱。

第三個趨勢是，出現一場全面爭奪網絡主權的競賽，每個政府都以限制信息跨境流通的方式實施自己的互聯網法規。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北京民眾需要掃描二維碼以出示綠色健康碼進入三里屯。

「健康危機正在為未來的監視國家奠定基礎，」自由之家總裁邁克爾·J·阿布拉莫維茲（Michael J. Abramowitz）說，「我們需要共同行動，防止出現這樣一個世界：各國政府可以利用大數據工具和生物識別監控，壓制民主運動和和平抗議。」

中國排名墊底

自由之家的這份報告評估了全球65個國家的互聯網自由，佔全球互聯網用戶的87%。調查的國家中，排名第一是冰島，美國則排名第七。

報告中，中國連續第六年排名墊底，排在俄羅斯、古巴、伊朗以及敘利亞之後。

自由之家的報告指出，沒有哪個地方的審查制度比中國更嚴格、更系統。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在中國內地，從居住的小區，到工作所在的公司大樓，許多地方都需要民眾出示代表健康的綠色碼才允許他們進出。

報告稱，對於最初不願和無法控制武漢疫情，中國當局急於控制全球敘事。審查員在微信、YY直播等平台審查了包含超過2000個疫情關鍵詞的百萬條內容，中國當局還對新聞媒體發出如何報道的嚴格命令：不能發佈非官方消息，不能「獨立報道」，也不能對一系列主題進行「大肆渲染的」報道，其中包括武漢「吹哨人」醫生李文亮，他的去世曾引發全國呼籲言論自由。

報告還指出，沒有哪個國家應對新冠病毒的管控措施比中國更全面、更嚴格。