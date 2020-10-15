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泰國抗議：不顧冒犯君主罪，泰國示威者罕有在王室車隊前示威
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泰國抗議：不顧冒犯君主罪，泰國示威者罕有在王室車隊前示威
27 分钟前
泰國國王哇集拉隆功在3月泰國疫情最嚴重的時候飛到德國居住，直到上周末才回到泰國。幾天后，泰國王后車隊遇上示威者。由於泰國的冒犯君主罪極為嚴苛，所以這個場面相當罕見。
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