泰國抗議：不顧冒犯君主罪，泰國示威者罕有在王室車隊前示威

泰國國王哇集拉隆功在3月泰國疫情最嚴重的時候飛到德國居住，直到上周末才回到泰國。幾天后，泰國王后車隊遇上示威者。由於泰國的冒犯君主罪極為嚴苛，所以這個場面相當罕見。