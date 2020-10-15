澳大利亞鯊魚攻擊：鯊魚咬死人的真正原因和如何防範

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳大利亞周圍海域有許多鯊魚（Credit: Getty Images）

澳大利亞今年已經有7個人被鯊魚咬死，鯊魚攻擊致死人數逼近百年來的最高紀錄。

在這之前，鯊魚咬死最多人的是在1929年，當年有9個人被鯊魚攻擊死亡。

鯊魚攻擊造成澳大利亞沿岸社區一片不安，但是統計數字顯示，如果將死亡和受傷人數合併計算，今年並不特別突出。

根據澳大利亞官方數據鯊魚攻擊檔案（Australian Shark Attack File）的資料，今年有21起鯊魚攻擊傷亡事件。

過去10年來，平均每年有20起鯊魚攻擊傷亡案件，而在2015年，有32起鯊魚攻擊傷亡報告，其中兩人死亡。

被鯊魚咬死的事情其實很罕見，過去100年的記錄顯示，平均每年死亡人數只有0.9，還不到一個人。

「靠運氣決定」

今年被鯊魚攻擊致死的其中一人當時正在用魚叉捕魚，這被列為「挑釁性動作」，因為鯊魚可能因此而發動攻擊。

另外6個人死於「非挑釁攻擊」。由於歷史資料太少，研究人員目前還不能完全斷定鯊魚發動非挑釁攻擊的確實原因。

在一些鯊魚攻擊事件中，目擊者發現到當時現場有魚群出現，這可能是吸引鯊魚前來的原因之一。

但是麥考瑞大學（Macquarie University）生物學助理教授哈特（Nathan Hart）說，「是否受到鯊魚攻擊很大程度是靠運氣決定。」

他注意到，被攻擊者大多數是衝浪的人，而不是游泳的人，這意味著攻擊發生在水更深離岸更遠的海域。

另外，如果鯊魚攻擊事件發生在附近沒有醫院的地方，那麼運氣也不好，死亡的機會更高。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 鯊魚攻擊發生地點附近如果沒有醫院，死亡機會更高（Credit: Reuters）

氣候變化和環境因素有影響嗎？

去年，哈特和同事對100年來的鯊魚檔案和氣溫和降雨數據進行整合研究，他們發現氣候和海洋氣候預報有助於判斷哪些地方更可能發生鯊魚攻擊。

他們確定了某些地點發生鯊魚攻擊的氣候因素，例如該地區可能有顯著的降雨，在河口和沿岸地區形成小塊溫度較低的水域。

哈特表示，這些地點可能有魚群聚集，因此吸引鯊魚前來捕食。

科學家現在知道，氣候變化會影響海洋的洋流流動。哈特表示，取決於環境因素的改變，鯊魚攻擊事件也會增加或減少，但他強調目前兩者之間尚未建立可靠和凖確的聯繫關係。

鯊魚行為能預測嗎？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鯊魚本身的行為模式也讓科學家難以捉摸

除了外在的環境因素，鯊魚本身的行為模式也讓科學家難以捉摸。

哈特說，鯊魚張嘴咬的原因很多，除了捕食以外，也可能是對威脅發動攻擊，保護自己的活動範圍，或把人類當成食物，甚至只是咬咬看感覺一下那是什麼而已。

很多情況下，鯊魚可能只是把衝浪板看成了遊速緩慢的海豹而一口咬下。

如果鯊魚真的愛吃人的話，那應該會有更多的鯊魚攻擊事件，因為澳大利亞周圍海域不論是在任何時候，都有成千上萬隻鯊魚遊蕩。

從這一點上來講，衝浪者和愛去海灘玩水的人更需要了解，海洋並非人類專屬，而是一個共享的空間，而且會伴隨一定的風險。

如何避免遭鯊魚襲擊？

美國佛羅里達鯊魚研究項目主管內勒（Gavin Naylor）和他的同事們提出以下建議，幫助人們在鯊魚出沒的水域保持安全。

——避免單獨游泳，盡量團體游泳

——避免在黎明或黃昏前後游泳

——避開魚群，特別是當它們躍出水面時。

——避免佩戴珠寶首飾，因為金屬會反射光線，手錶的反光對鯊魚來說就像一條飛魚

——避免過度濺水，因為鯊魚會被受傷動物發出的噪音所吸引。