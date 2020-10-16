美國大選：拜登領先民調下，特朗普仍可入主白宮的五種可能

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近期有關今年總統大選的民調顯示，拜登在全國層面和關鍵搖擺州份，穩定地大大領先共和黨的特朗普。

破紀錄的籌款金額讓民主黨有更大的財政優勢，意味可在最後階段霸佔大氣電波作競選宣傳。

選舉分析人士增加了他們認為特朗普會輸掉選舉的賭注。

納特‧西爾弗的Fivethirtyeight.com部落格目前估計拜登勝率是87%，另一家選舉預測機構Decision Desk HQ則預測為83.5%。

這些預測對民主黨來說，有一種沉痛的熟悉感。四年前也曾經有類似的情況，落敗的希拉里也曾被預測有較大的勝率，民主黨人記得這個結果。

歷史會否重演讓特朗普迎來勝利？如果現任總統真的在1月再次宣誓入主白宮，這兒有五個可能的原因。

另一個「十月驚奇」

四年前，就在選舉投票日的11天前，聯邦調查局局長詹姆斯‧科米（James Comey）揭露局方正重啟有關希拉里在任國務卿時使用私人電郵伺服器的調查。有關故事佔據了頭版一整周，也讓特朗普陣營有喘息的空間。

距離選舉尚有約兩周，類似的政壇炸彈可能足夠讓特朗普獲勝。

至少到目前為止，本月最大驚奇都是特朗普的壞消息，包括他的稅務問題以及他因為新冠病毒而入院。

《紐約郵報》上的一篇文章稱，有關一台神秘的筆記本電腦上有封電郵，該電郵可能將拜登兒子享特致力游說烏克爾天然氣公司的事情聯繫起來。一些保守派人士稱這個事件可以撼動選舉形勢，但這則報道令人質疑的出處及欠缺特異性，意味著它不太可能改變大部分選民心意。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登（右）兒子亨特（左）近日被共和黨追擊。

但特朗普承諾，會有更多對拜登不利的新聞，如果這只是一個開始，並有更多直接證據證明拜登在任副總統的錯失，那就是大不一樣的故事。

也可能會有另一個完全難以預測、更震撼的選舉發展會隨時引爆。如果我們能夠預測這種事，那就不是驚奇了。

民調出錯

實際上，拜登從成為民主黨候選人後，全國民調一直顯示他穩定地領先特朗普。即使在一些搖擺州份顯示競爭激烈，拜登仍然可以在誤差值內保持領先優勢。

2016年顯示，候選人在全國性民調領先是無關痛癢，這些民調不一定凖確。

預測大選選民的組成——即是誰會真的現身投票——是每次選舉的挑戰，一些民調機構上次預測錯了，低估了白人、非大學學歷的選民人數，他們大多支持特朗普。

雖然《紐約時報》預測以拜登目前的領先幅度，即使出現好像2016年的誤差，也對他有足夠保障，但民調機構在2020年仍然有新的障礙。

例如，許多美國人計劃首度以郵遞投票。共和黨人已表明有意挑戰郵遞投票，他們認為這種方式有可能存在廣泛舞弊，而民主黨則批評說法是想打壓選民。

如果選民錯誤填寫表格，沒有跟隨適當程序，又或者郵遞存在延誤和阻礙，這可能令一些合法選票被取消。一些地方欠缺人手和有限的票站令選民選舉當天難以投票，可能會令很多原本被民調機構視為潛在選民的美國人卻步。

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扭轉局勢的辯論

大半個月前，特朗普和拜登首場大選辯論牽動的塵埃似乎經已落定，特朗普成為最骯髒的選手。

民調顯示特朗普強勢地打斷對手的風格並不討好郊區女性，她們是這次競選的主要投票群組。與此同時，拜登算是承受到了打擊，稍為平息了一些選民對他年紀過大的憂慮，這是共和黨有意加強的論述。

特朗普錯過了一個機去改變他首場辯論的印象，因為第二次辯論改為非面對面的虛擬形式，他表態退出。他將在下周四再有機會出現在大舞台，要把此計算在內。

如果特朗普呈現較為冷靜和具總統風度的一面，而拜登則抓狂和發生一些特別戲劇化的糗事，那大選走勢可能會轉向有利特朗普。

搖擺州份或定勝局

即使民調顯示拜登有優勢，但特朗普仍在很多州處於領先地位或處於誤差值邊緣之內，如果有對總統有利的事情發生，選舉人票制度仍可能對他有利。

每張選舉人票以州份人口決定，特朗普上次輸了普選票，但在選舉人票制度中，他獲勝有餘。

他上次獲勝的一些搖擺州份，例如密歇根州和威斯康星州，今次似乎難以獲勝，但如果在其他所剩下的州份以輕微差距獲勝，並在賓夕法尼亞州和佛羅里達州等地方鼓勵更多白人、非大學學歷選民投票，他或可以取得270張選舉人票入主白宮。

甚至乎有可能發生他和拜登各有269票的情況，這時候就會由每州的眾議院代表去決定，目前眾議院由共和黨主導，他們很大可能會支持特朗普。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國大選：上帝能左右特朗普和拜登的選戰嗎？

拜登失手

拜登這次競選非常堅守固有規矩。

無論是因為他刻意這樣做，或是因為受到疫情所影響，這位過往經常出糗的候選人大部分時間能處於焦點以外，避免禍從口出。

拜登已經踏上競選最後階段，越多曝光只會有越大風險說錯話或是做出要付上代價的事情。

拜登的票倉是郊區中間派、傳統工人階級民主黨、對特朗普不滿的共和黨人、少數族裔和自由派支持者的大雜燴，他們有著錯綜複雜的利害關係，拜登隨時會因為一些原因觸發他們不滿。

亦有可能，拜登因競選疲勞而再次突顯了其年紀，再次引發他是否適合做總統的關注，一旦如是，特朗普陣營一定會反擊。